Video đầu tiên trên YouTube: 18 giây mờ tịt, hút 98 triệu lượt xem cùng 3,3 triệu lượt thích và chưa có dấu hiệu dừng lại!

Nội dung của video rất đơn giản: Miêu tả rằng 'vòi voi thực sự rất dài'!

Có thể bạn chưa biết video đầu tiên được đăng tải trên YouTube là từ cách đây hơn 15 năm, chính xác là ngày 23/4/2005.

Chủ nhân của nó không ai khác chính là nhà đồng sáng lập YouTube: Jawed Karim. Video mang tên "Me at the zoo" (Tôi ở sở thú) dài vỏn vẹn 18 giây và có chất lượng hình ảnh khá thấp.

Trong đoạn video ngắn, chàng trai Karim với mái tóc hơi rối đang đứng trước một đàn voi trong sở thú San Diego và nói về chúng: "Tôi đang ở đây, trước những con voi. Điều thú vị là chúng có cái vòi thực sự rất dài. Rất ngầu đấy chứ".

Jawed Karim trong video "Me at the zoo".

Ở thời điểm hiện tại, nó đã thu hút được hơn 98 triệu lượt xem cùng 3,3 triệu lượt thích cũng như gần 6,5 triệu bình luận. Một điều đáng chú ý là những con số này vẫn tăng đều đặn theo thời gian. Đến nay, đây là video duy nhất trên kênh mang tên "jawed" có 904 nghìn người đăng ký của Karim.

Phần mô tả của kênh khá ngắn gọn: "Video đầu tiên trên YouTube. Phải chăng đã đến lúc quay lại sở thú? Sẽ cập nhật video mới khi đạt 10 triệu người đăng ký!".

Không giống như nhiều video của người tạo nội dung trên YouTube hiện nay, video của Karim rất đơn giản, ngắn gọn và không xuất hiện quảng cáo hay lời kêu gọi lượt thích bình luận và đăng ký kênh. Anh chỉ kết thúc video bằng câu: "Và đó là tất cả những gì cần nói".

Video này được đăng lên YouTube khoảng 1 tháng trước khi ra mắt phiên bản beta công khai của nền tảng vào tháng 5/2005. Ban đầu, 3 nhà đồng sáng lập Jawed Karim, Steve Chen và Chad Hurley (đều là nhân sự cũ của PayPal) nảy ra ý tưởng về một trang web hẹn hò trực tuyến nhưng sau đó, họ chuyển sang xây dựng một nền tảng giúp các đoạn video trở nên dễ tiếp cận và dễ dàng chia sẻ trên mạng hơn.

Từ phải sang: Jawed Karim, Steve Chen và Chad Hurley.

Có thể "Me at the zoo" không có nội dung đặc biệt thu hút và độ phân giải cao như những video trên YouTube ngày nay nhưng nó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng thay đổi mọi thứ trong cách mọi người chia sẻ tin tức, âm nhạc, phim ảnh và nhiều nội dung khác.

Karirm rời công ty năm 2005 và theo học Đại học Stanford để lấy bằng thạc sĩ về khoa học máy tính. Khi Google mua lại YouTube năm 2006 với mức giá khổng lồ 1,65 tỷ USD, anh nhận được 137.443 cổ phiếu trị giá khoảng 64 triệu USD. Sau đó, anh tiếp tục thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Youniversity Ventures từng rót vốn cho Airbnb.

Sau 15 năm, YouTube có hơn 2 tỷ người dùng truy cập mỗi tháng. Tất nhiên, đi kèm với sự phổ biến là không ít lần YouTube gặp khó khăn. Nền tảng này đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt quá trình hoạt động.

Về mặt tiêu cực, YouTube dường như đang chứng kiến sự gia tăng các video mang tính thù hận, "drama" chỉ xoay quanh những người sáng tạo nội dung nhất định (điển hình là ông hoàng YouTube với 105 triệu người đăng ký – PewDiePie, người từng đối mặt với cáo buộc phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái) cũng như việc nhiều YouTuber gây thất vọng với nội dung câu khách rẻ tiền.

Về mặt tích cực: Nền tảng này đã trở thành nơi chia sẻ nội dung phong phú, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng đồng thời đem lại thu nhập cho các YouTuber.

Với sự thành công hiện tại, ít ai biết rằng nền tảng YouTube với 1 tỷ giờ nội dung được xem hàng ngày lại bắt đầu từ một video không thể đơn giản hơn ghi lại hình ảnh chàng trai trẻ Karim tại sở thú!

(Theo Tổ Quốc)