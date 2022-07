Video phát 2 năm liền trên YouTube bị dừng

Chương trình phát sóng của kênh Lofi Girl bị chấm dứt sau 2 năm hoạt động bởi vấn đề bản quyền với YouTube.

Ngày 10/7, chương trình phát trực tiếp “lofi hip hop radio - beats to relax/study to” bị ngừng trên nền tảng YouTube. Việc YouTube chấm dứt nội dung nêu trên đã tạo ra video dài nhất trên nền tảng. Clip nói trên có độ dài chính xác là 20.843 giờ và 43 phút 51 giây. Video đạt được 668 triệu lượt xem cùng 7,7 triệu lượt thích.

Một luồng trực tiếp khác trên kênh Lofi Girl cũng bị chấm dứt cùng thời điểm dài 20.772 giờ và 51 phút 34 giây. Cả hai video này được bắt đầu phát sóng từ tháng 2/2020 và chưa từng dừng lại trong hơn 2 năm qua.

Chương trình phát sóng liên tục trong hơn 2 năm bị YouTube chấm dứt.

Tuy nhiên, hiện cả hai luồng phát sóng trực tiếp này đều không thể xem lại bởi có độ dài vượt mức tối đa của nền tảng. Cụ thể, YouTube đặt giới hạn độ dài 15 phút/video cho một tài khoản chưa được xác minh danh tính. Với người dùng đối tác, nội dung được kéo dài đến 12 giờ và dung lượng không vượt quá 256 GB.

Trên Twitter, tài khoản chính thức của Lofi Girl cho biết việc hai luồng phát sóng trên kênh bị chấm dứt là bởi YouTube. “Luồng phát sóng lofi radio đã bị gỡ xuống vì vi phạm bản quyền. Hi vọng YouTube sớm xử lý việc này”, tài khoản @lofigirl đăng tải. Tuy nhiên, hơn một ngày sau khi dừng phát, video vẫn chưa được khôi phục.

Đây không phải lần đầu buổi phát sóng trên Lofi Girl bị dừng. Tháng 2/2020, Chilled Cow (tiền thân của Lofi Girl) cũng bị chấm dứt một video phát sóng kéo dài hơn 13.000 giờ. Lý do được đưa ra cũng là vi phạm bản quyền của nền tảng.

Sau đó, phía YouTube phản hồi rằng việc luồng phát sóng bị dừng là do sai lầm của trang. Luồng trực tiếp được khôi phục sau đó và kéo dài đến ngày 10/7. Vào năm 2017, kênh cũng bị chấm dứt sau khi phát trực tiếp 3 tháng vì sử dụng hình ảnh từ phim hoạt hình Whisper of the Heart của studio Ghibli.

Theo The Verge, Lofi Girl hoạt động trên vùng xám về quy định bản quyền của YouTube. Cụ thể, kênh làm việc với các nghệ sĩ để sử dụng bài hát của họ trên luồng trực tiếp. Tuy nhiên, Lofi Girl không nắm giữ bản quyền tất cả tác phẩm.

YouTube cho biết sẽ sớm khôi phục tính năng phát sóng cho Lofi Girl.

YouTube có hệ thống ContentID, giúp các đơn vị nắm bản quyền và hãng thu âm “đánh gậy” những kênh sử dụng âm thanh trái phép. Khi video trực tiếp kéo dài hàng năm với lượng nội dung lớn, có nguy cơ một phần bài hát bị đánh bản quyền, yêu cầu gỡ xuống.

Bên dưới bài đăng của Lofi Girl, tài khoản chính thức của YouTube phản hồi rằng nền tảng đã giải quyết yêu cầu bản quyền và đang khôi phục lại video. “Có thể mất 24-48 giờ để mọi thứ trở lại bình thường. Rất xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này”, @TeamYouTube trả lời.

Theo đó, luồng phát sóng mới trên Lofi Girl sẽ sớm được khôi phục. Tuy nhiên, với cơ chế ContentID với bản quyền âm thanh của YouTube, video có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào.

(Theo Zing)