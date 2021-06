Xem bóng đá trực tuyến: Việt Nam vs Indonesia, 23h45 ngày 7/6

Người hâm mộ có thể xem trận đấu Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia hôm nay (7/6) trên các kênh VTV5 và VTV6 trực tuyến, cùng với YouTube, fanpage Facebook và ứng dụng của Next Sports.

Hôm nay, Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á với trận đấu gặp Đội tuyển Indonesia. Các trận đấu giai đoạn cuối được tổ chức tập trung ở UAE do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trước đại dịch, Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, có 3 trận thắng và 2 trận hòa. Toàn đội có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước 3 trận đấu cuối gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6), và UAE (15/6).

Người hâm mộ trên cả nước chắc hẳn đều mong chờ một chiến thắng trong trận ra quân hôm nay, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu và tiến gần hơn đến mục tiêu vào vòng trong.

Xem bóng đá trực tiếp Việt Nam vs Indonesia hôm nay

Hôm nay (7/6), Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Trận đấu Việt Nam gặp Indonesia thuộc vòng loại World Cup 2022 sẽ bắt đầu lúc 23h45 đêm nay (7/6), được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6. Chương trình bình luận trước trận đấu sẽ lên sóng từ 23h00.

Để xem trực tiếp kênh VTV5 và VTV6, người hâm mộ có các hệ thống truyền trình trực tuyến của VTV News, VTV Go, hay VTV Giải trí; các hệ thống này bao gồm website và ứng dụng di động.

Một số địa chỉ web xem VTV6 bao gồm:

vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Một số địa chỉ web xem VTV5 bao gồm:

vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv5-5.html

vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

Trận đấu Việt Nam vs Indonesia cũng được phát trực tiếp trên fanpage Facebook, YouTube và ứng dụng của Next Sports. Người hâm mộ có thể xem ngay kênh YouTube của Next Sports bên dưới:

browser not support iframe.

Anh Hào