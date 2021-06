Xem bóng đá trực tuyến: Việt Nam gặp UAE, 23h45 ngày 15/6

Người hâm mộ có thể xem trận đấu Đội tuyển Việt Nam gặp UAE hôm nay (15/6) trên các kênh VTV5 và VTV6 trực tuyến, cùng với YouTube hoặc fanpage Facebook của VFF và Next Sports.

Hôm nay, Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận cuối bảng G vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực Châu Á. Việt Nam đang hơn đối thủ UAE 2 điểm và bất kỳ người hâm mộ nào cũng hy vọng đội tuyển nước nhà giữ vững vị trí nhất bảng để tiến thẳng vào vòng sau.

Việt Nam đang có điều kiện hết sức thuận lợi. Ngay cả khi thua trận, Việt Nam vẫn đi tiếp với vị trí một trong các đội nhì bảng xuất sắc nhất, nếu Jordan không thắng Australia trong trận đấu lúc 23h, Iran không thắng Iraq (23h30), hoặc Trung Quốc thua Syria (1h sáng 16/6) hay Uzbekistan không thắng Saudi Arabia (1h)...

Về lực lượng, Việt Nam có sự trở lại của tiền vệ Quang Hải sau án phạt treo giò, dù Tuấn Anh thì chưa bình phục chấn thương. Điều đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo bị phạt cấm chỉ đạo trận đấu này, nhưng cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành cuộc hành trình.

Hôm nay, Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận cuối bảng G vòng loại thứ 2 của World Cup 2022.

Trận đấu Việt Nam gặp UAE thuộc vòng loại World Cup 2022 sẽ bắt đầu lúc 23h45 đêm nay (15/6), được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6. Chương trình bình luận trước trận đấu sẽ lên sóng từ 23h00.

Để xem trực tiếp kênh VTV5 và VTV6, người hâm mộ có các hệ thống truyền trình trực tuyến của VTV News, VTV Go, hay VTV Giải trí; các hệ thống này bao gồm website và ứng dụng di động.

Một số địa chỉ web xem VTV6 bao gồm:

vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Một số địa chỉ web xem VTV5 bao gồm:

vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv5-5.html

vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

Trận đấu Việt Nam vs UAE cũng được phát trực tiếp trên fanpage Facebook, YouTube và ứng dụng của Next Sports. Người hâm mộ có thể xem ngay kênh YouTube của Next Sports bên dưới:

Fanpage Facebook và YouTube của VFF cũng sẽ phát trực tiếp trận đấu Việt Nam vs UAE hôm nay:

Anh Hào