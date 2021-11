Xem trực tiếp game Chung kết Thế giới 2021 hôm nay 6/11

Trận chung kết của CKTG 2021 được phát trực tiếp trên kênh YouTube 'VETV7 ESPORTS', người xem có thể cập nhật địa chỉ luồng tín hiệu nếu cần.

Hôm nay (6/11), giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2021 (CKTG 2021) ở Iceland sẽ diễn ra trận chung kết. Góp mặt ở trận chung kết sẽ là giữa 2 đội tuyển, DWG KIA (Hàn Quốc) và Edward Gaming (Trung Quốc).

Kể từ vòng tứ kết cũng như bán kết và chung kết, giải đấu sẽ được chuyển sang thể thức loại trực tiếp và áp dụng luật BO5 (Best of five), nghĩa là cần thắng đối thủ 3/5 ván để thắng chung cuộc.

Xem trực tiếp CKTG 2021 hôm nay 6/11

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giữa DWG KIA và Edward Gaming sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (giờ Việt Nam). DWG KIA là ứng cử viên sáng giá, trong khi Edward Gaming là nhân tố tiềm ẩn bất ngờ khi chỉ đứng nhì bảng đấu của mình nhưng lại tiến thẳng vào chung kết.

Trận chung kết của CKTG 2021 được phát trực tiếp trên kênh YouTube "VETV7 ESPORTS". Đường truyền xem trận đấu được chia sẻ bên dưới.

