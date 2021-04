iOS 14.5 chính thức phát hành, ngăn ứng dụng theo dõi người dùng

Apple đã chính thức phát hành iOS 14.5 và iPadOS 14.5 cho người dùng. Đây là bản cập nhật lớn thứ năm đối với iOS 14 và iPadOS 14 từ tháng 9/2020.

iOS và iPadOS 14.5 ra mắt ba tháng sau iOS 14.4 và một tháng sau iOS 14.4.2. Người dùng iPhone, iPad có thể tải về bản nâng cấp trên các thiết bị tương thích qua hình thức OTA trong ứng dụng Settings. Để truy cập, vào Settings > General > Software Update.

iOS 14.5 là bản cập nhật lớn, mang đến hàng loạt tính năng mới, bao gồm khả năng mở khóa iPhone bằng Apple Watch, hỗ trợ 5G cho người dùng 2 SIM, nhân vật emoji mới, lựa chọn dịch vụ nhạc ưa thích để dùng với Siri, AirPlay 2 hỗ trợ Fitnitss+. Nó cũng hỗ trợ AirTag và Precision Finding trên iPhone 12. Nổi bật nhất và được nhắc đến nhiều nhất là App Tracking Transparency (minh bạch theo dõi ứng dụng). Ngoài ra, Apple cũng xử lý nhiều lỗi trong iOS 14.5, từ vấn đề chuyển đổi AirPods sang sọc xanh lá cây trên một số mẫu iPhone 12.

Với App Tracking Transparency, ứng dụng không còn được truy cập số ID dành cho nhà quảng cáo (IDFA) nếu không được người dùng cho phép. ID quảng cáo cho phép nhà phát triển và nhà tiếp thị theo dõi hoạt động cho mục đích quảng cáo. Nó cũng dùng để nâng cao phân phát và nhắm mục tiêu. Trong iOS 14.5, khi ứng dụng muốn dùng IDFA của bạn, nó sẽ hiển thị tin nhắn yêu cầu cho phép. Người dùng có hai lựa chọn cho phép (Allow) hoặc không (Ask App Not to Track). Giới quảng cáo tin rằng nhiều người sẽ chọn “không”.

Bên cạnh iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5, watchOS 7.4 và macOS Big Sur 11.3, Apple còn ra phần mềm mới được thiết kế cho HomePod và HomePod mini.

Du Lam (Theo MacRumors)