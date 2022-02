Tính năng an toàn AirTag trên iOS 15.4 beta 4 gồm những gì?

Ngoài bổ sung thông điệp nhắc nhở người dùng không sử dụng AirTag sai mục đích, iOS 15.4 beta 4 còn có một số biện pháp gia cố khả năng bảo mật cá nhân như thế nào?

Apple vừa phát hành bản cập nhật thử nghiệm iOS 15.4 beta 4, phiên bản gần hoàn thiện trước khi dự kiến ra mắt chính thức trong sự kiện tháng 3. Đúng như lời hứa, lo ngại về vấn nạn theo dõi người khác liên quan đến AirTag bắt đầu được giải quyết.

Cụ thể, Apple hiện đã bổ sung thông điệp nhắc nhở người dùng khi thiết lập AirTag, rằng phụ kiện này liên kết với Apple ID của họ và nạn nhân bị theo dõi có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy ra danh tính người chủ sở hữu. "AirTag chỉ được dùng để tìm đồ thuộc về bạn", Apple khẳng định.

Apple hiện đã bổ sung thông điệp nhắc nhở người dùng khi thiết lập AirTag, rằng phụ kiện này liên kết với Apple ID của họ (nguồn ảnh: YouTube zollotech).

Ngoài ra, Apple cũng chỉ dẫn những cách tìm AirTag thất lạc, như dùng bản đồ chỉ đường, kích hoạt phát âm, hay bật sẵn chế độ thông báo nếu bỏ quên.

Ngoài ra, Apple cũng chỉ dẫn những cách tìm AirTag thất lạc.

Nếu so sánh trong mục Settings => Notifications, iOS 15.4 beta 4 sẽ không còn mục Find My Safety Alerts. Điều này có thể đồng nghĩa rằng người dùng không thể tắt chức năng cảnh báo an toàn.

Nếu so sánh trong mục Settings => Notifications, iOS 15.4 beta 4 sẽ không còn mục Find My Safety Alerts.

Theo ghi nhận, ứng dụng Find My trong iOS 15.4 beta mới nhất cũng đi kèm với cài đặt thông báo cho phép người dùng thay đổi các tùy chọn cụ thể, riêng biệt. Apple làm rõ ràng hơn loại phụ kiện nào được phát hiện di chuyển cùng một cách bất thường.

Anh Hào