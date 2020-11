iPhone 12 VN/A tem chính hãng FPT sắp lên kệ tại Việt Nam

Ngày 14/10 vừa qua, Apple đã giới thiệu 4 chiếc điện thoại mới của hãng gồm iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 và iPhone 12 mini.

Thông tin về cấu hình và nâng cấp của iPhone 12 tràn ngập khắp mặt báo cho thấy sức nóng ngày càng tăng của các sản phẩm Apple tại Việt Nam. Dự kiến, iPhone 12 chính hãng sẽ bắt đầu lên kệ và chính thức mở bán ngày 27/11.

Hình ảnh iPhone 12 mini.

Để thoả mãn sự mong đợi của iFan, Synnex FPT đã chính thức trở lại phân phối thêm iPhone bên cạnh các sản phẩm vẫn đang bán của Apple chính hãng tại Việt Nam như Macbook, iPad, Airpod,… với chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn hãng, đảm bảo lợi ích cho người dùng. iPhone 12 đang được iFan săn đón đã được Synnex FPT dán tem tròn “Chính hãng FPT” đồng loạt chuẩn bị phân phối ra thị trường. Người dùng có thể tìm mua sản phẩm chính hãng Synnex FPT phân phối tại CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, gian hàng chính hãng trên sàn TMĐT Shopee, Tiki và các đại lý khác trên toàn quốc.

Hình ảnh tem chính hãng FPT dán trên iPhone 12 bởi Synnex FPT phân phối tại Việt Nam.



Apple là một trong những thương hiệu đắt giá nhất tại Việt Nam và cả trên thế giới nên vấn nạn các sản phẩm iPhone có ”nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng’’, kém chất lượng, “hàng dựng là một nỗi băn khoăn đã quá phổ biến của người tiêu dùng khi tìm mua những sản phẩm đến từ thương hiệu này. Những loại sản phẩm này được bán tràn lan tại các cửa hàng điện thoại lớn nhỏ tại Việt Nam, tạo nên một ‘’mê cung’’ hàng giả khiến cho người tiêu dùng dễ dàng mua nhầm một sản phẩm chất lượng kém cho dù đã cẩn thận đến mức nào.

Các sản phẩm Apple cũng như các thương hiệu công nghệ do Synnex FPT phân phối đều được dán tem tròn Chính hãng FPT giúp người dùng dễ dàng nhận biết hàng chính hãng.

Hình ảnh tem chính hãng FPT

Về hình thức, đây là một phương pháp đơn giản tuy nhiên vô cùng hiệu quả. Tem được thiết kế hình tròn với các ký tự sắc nét, dòng chữ ip nằm ở giữa và “Bảo hành chính hãng FPT” nằm xung quanh hình vòng cung với 2 ngôi sao đối xứng 2 bên. Nhìn ở góc nghiêng, Logo và nền hoa văn in Hologram lấp lánh nhiều màu, phát ra ánh sáng đa sắc, có in vi chữ chống giả mạo và được in dập chìm các ký tự.

Với kích thước đơn giản và tinh tế, tem của Synnex FPT thiết kế vừa có thể dễ dàng nhận biết khi mua hàng, vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ cho phần vỏ hộp của các sản phẩm Apple. Thêm vào đó, đây là một thiết kế tem đã được bảo mật và không thể bị làm giả bởi bất kỳ đơn vị nào khác trên thị trường.

Hình ảnh giúp người dùng nhận biết sản phẩm Apple chính hãng bởi Synnex FPT phân phối tại Việt Nam

Ý nghĩa của việc dán tem không chỉ để giúp người dùng nhận biết sản phẩm Apple chính hãng của Synnex FPT phân phối, tránh được rủi do “tiền mất tật mang” mà còn là bảo vệ quyền lợi bảo hành cho người dùng.

Với sự tràn lan của hàng lậu, hàng dựng thì chính sách bảo hành của Apple ngày càng thắt chặt và giới hạn theo lãnh thổ quốc gia. Apple không hỗ trợ bảo hành các sản phẩm hàng ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ và luôn luôn ưu tiên bảo hành sản phẩm chính hãng được phân phối trong nước. Tất cả sản phẩm bán ra ở Việt Nam, khách hàng cần phải xuất trình hoá đơn VAT kèm Serial number mua từ các đại lý của Synnex FPT (Phân phối chính hãng Apple ở Việt Nam) thì mới được bảo hành. Để khách hàng dễ dàng phân biệt được hàng chính hãng với “hàng ngoài” thì tất cả các sản phẩm do Synnex FPT bán ra trên thị trường sẽ đều có tem tròn chính hãng dán lên mặt trước bao bì sản phẩm.

Hình ảnh giúp người dùng nhận biết sản phẩm Apple chính hãng bởi Synnex FPT phân phối tại Việt Nam.

Với tem hàng chính hãng này, người dùng đã có thể yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm Apple được phân phối bởi Synnex FPT – Nhà phân phối các sản phẩm công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

