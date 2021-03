iPhone có thể bị gián đoạn sản xuất do khủng hoảng chip toàn cầu

Việc sản xuất iPhone có thể có nguy cơ bị gián đoạn do ảnh hưởng từ tình trạng thiếu chip toàn cầu đối với màn hình OLED của Samsung .

Gần đây, tình trạng thiếu chip toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành công nghiệp như PC, điện thoại di động, ô tô, nhiều nhà sản xuất đã phải giảm sản lượng và tăng giá để đối phó với khủng hoảng.

Tình trạng khan hiếm chip toàn cầu hiện nay có thể khiến iPhone bị gián đoạn sản xuất

Tháng trước, do một trận bão tuyết, Samsung buộc phải đóng cửa nhà máy sản xuất chip ở Texas. Nhà máy này chiếm 5% nguồn cung chip smartphone và PC toàn cầu, việc đóng cửa đã dẫn đến tình trạng thiếu chip trên toàn thế giới. Nơi này sản xuất chip viễn thông, cũng như chip cho tấm nền diode phát quang hữu cơ (OLED) và cảm biến hình ảnh được Samsung sử dụng trên iPhone của Apple.

Nhà máy của Samsung ở Texas cũng đóng vai trò là cơ sở cho tập đoàn bán dẫn khổng lồ Qualcomm của Mỹ. Cuộc khủng hoảng nguồn cung mà Qualcomm phải đối mặt sẽ ảnh hưởng đến số lượng lớn các nhà sản xuất smartphone dựa vào công ty, để cung cấp các thành phần quan trọng. Apple, công ty mua tấm nền OLED từ Samsung, cũng có thể phải đối mặt với vấn đề gián đoạn sản xuất iPhone.

Hiện tại vẫn chưa rõ những mẫu iPhone nào sẽ bị ảnh hưởng do việc gián đoạn sản xuất của nhà máy Samsung. Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà cung cấp của Apple đã buộc phải đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc và một số khu vực khác trên thế giới. Đây cũng là nguyên nhân khiến iPhone 12 phải hoãn ra mắt so với tiến độ thường niên.

Vì tình hình hiện tại, iPhone 12 mini được coi là mẫu máy có doanh số kém nhất trong số 4 mẫu smartphone ra mắt từ tháng 10 đến tháng 11 năm ngoái, và do hạn chế về nguồn cung linh kiện, Apple đã phải giảm đáng kể mẫu điện thoại này để đảm bảo cung cấp các mẫu iPhone 12/12 Pro phổ biến hơn. Điều đáng chú ý là khi Apple phát hành iPhone 12 series vào năm ngoái, nó đã bị trì hoãn trong vài tháng do ảnh hưởng từ đại dịch, cuộc khủng hoảng chip có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng hơn. Việc kéo dài giai đoạn bán ra iPhone 12 series cũng có thể ảnh hưởng đến loạt iPhone 13 (iPhone 12s) chưa được phát hành.

Theo báo cáo về kế hoạch sản xuất iPhone, sản lượng tổng thể trong nửa đầu năm 2021 hiện được điều chỉnh xuống còn khoảng 75 triệu chiếc, tức là ít hơn khoảng 20% ​​so với ước tính vào tháng 12/2020. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple cho biết, iPhone 2021 dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 9 và các nhà cung cấp của Apple đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt vào mùa hè. Trong khi đó, phải đến tháng 9 năm ngoái, dòng iPhone 12 mới bắt đầu được sản xuất hàng loạt.

Trước đó, Apple dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị mùa thu vào tháng 9 năm nay để chính thức ra mắt thế hệ iPhone 13 mới. Tuy nhiên, nếu cuộc khủng hoảng chip không thể giải quyết, iPhone sẽ lại bị hoãn lại trong năm nay, và thậm chí sẽ không loại trừ khả năng bị hoãn lại cho đến năm 2022.

Phong Vũ