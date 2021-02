Jeff Bezos có thể làm gì với khối tài sản 193 tỷ USD?

Tuyên bố từ chức CEO Amazon giúp Jeff Bezos có nhiều thời gian tiêu khiển vào những thú vui khác theo gợi ý sau đây.

Ngày 02/02 vừa qua, Jeff Bezos đã tuyên bố sẽ từ chức CEO của Amazon vào quý III/2021 và chỉ định người kế nhiệm là Andy Jassy. Với tài sản ước tính vào khoảng 193 tỷ USD, giờ đây Jeff Bezos chắc hẳn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để tiêu khiển và cùng xem Jeff Bezos sẽ mất bao lâu để đốt hết số tiền 193 tỷ USD.

Dùng toilet giá 3.000 USD/tháng trong 5 triệu năm

Một câu chuyện khá hài hước ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump đó là việc vợ chồng con gái ông Ivanka Trump và Jared Kushner cấm các mật vụ Mỹ dùng toilet trong nhà của cặp đôi này.

Kết quả là từ tháng 09/2017, chính quyền liên bang đã phải chi 3.000 USD/tháng cho các mật vụ thuê nhà khác để ‘giải quyết nỗi buồn’. Nếu con cái của các Tổng thống Mỹ kế nhiệm vẫn làm như vậy, Jeff Bezos có dư tiền để trả tiền thuê nhà trong 5 triệu năm nữa.

Mua 64.400 chiếc Bugatti Chiron giá 3 triệu USD

Dòng siêu xe Chiron của hãng Bugatti ra đời từ năm 2016.

Bugatti Chiron là chiếc siêu xe nhanh nhất thế giới với động cơ 1.500 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 2,3 giây, đạt tốc độ tối đa 489 km/h. Siêu xe này vì thế có giá không dưới 3 triệu USD nhưng Jeff Bezos vẫn có thể lấp đầy bãi đỗ xe với 64.400 chiếc.

Chi trả 20% cho chương trình F-35 trị giá 1.000 tỷ USD

Sau gần 20 năm, đến nay có thể nói F-35 Program là chương trình phát triển máy bay chiến đấu đắt nhất lịch sử nhân loại với chi phí lên tới hơn 1.000 tỷ USD. Với vòng đời 50 năm, tổng chi phí mà người Mỹ phải trả ước tính lên tới 1.737 tỷ USD, theo các chuyên gia quân sự.

Lầu Năm Góc không có cách nào khác ngoài việc vẫn phải tiếp tục theo đuổi chương trình này và được dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 10 tỷ trong giai đoạn 2021-2025. Trong trường hợp này, Jeff Bezos hoàn toàn có đủ khả năng chi trả ít nhất 20% chi phí của chương trình này.

Mua 23% hãng xe điện Tesla

Jeff Bezos và Elon Musk, hai tỷ phú giàu nhất nhì hành tinh hiện nay là những đối thủ không đội trời chung. Mặc dù chắc chắn Elon Musk sẽ không bao giờ chịu bán cổ phần ở Tesla, nhưng nếu quy đổi theo giá trị vốn hóa 818 tỷ USD của Tesla, Jeff Bezos có thể mua được 23% cổ phần ở hãng xe điện này.

Thực tế, Jeff Bezos hiện chỉ nắm giữ 11,1% cổ phần ở Amazon sau vụ ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại với vợ cũ MacKenzie Scott. Số 23 chắc chắn lớn hơn số 11 phải không nào?

Mua 1.932 cái đầu lâu đính kim cương giá 100 triệu USD

Tác phẩm nghệ thuật này có tên gọi là For the Love of God

Năm 2007, nghệ sĩ Damien Hirst đã làm một tác phẩm nghệ thuật từ đầu lâu của một người đàn ông châu Âu sống ở thế kỷ 18. Chiếc đầu lâu còn nguyên vẹn răng này được đính 8.601 viên kim cương và được gắn một viên kim cương cỡ bự vào giữa trán. Nó được một nhóm nhà đầu tư hỏi mua với giá 100 triệu USD.

Với giá tiền này, Jeff Bezos có thể mua được 1.932 cái, tất nhiên trong điều kiện nghệ sĩ Damien Hirst phải tìm đủ số đầu lâu còn nguyên vẹn răng từ hàng thế kỷ trước.

Mua đảo tư nhân của Larry Ellison 644 lần

Lanai, thuộc quần đảo Hawaii trên Thái Bình Dương là hòn đảo được tỷ phú Larry Ellison mua với giá khoảng 300 triệu USD vào năm 2012 (ông sở hữu 98% hòn đảo này). Đây là hòn đảo nổi tiếng với đặc sản dứa, các khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf, biệt thự cao cấp và từng là nơi tổ chức lễ cưới của tỷ phú Bill Gates năm 1994.

Với cái giá đó, Jeff Bezos có thể vung tiền mua hòn đảo này 644 lần hoặc ông cũng có thể lướt web tìm mua bất cứ hòn đảo nào yêu thích trên PrivateIslandsOnline.com.

Xây dựng 19 cái kính viễn vọng James Webb

James Webb Space Telescope là dự án kính viễn vọng không gian được NASA lên kế hoạch xây dựng để thay thế kính viễn vọng không gian Hubble vốn đã có gần 31 năm hoạt động và dự kiến chấm dứt nhiệm vụ vào khoảng năm 2030.

Kính viễn vọng không gian James Webb, đặt theo tên giám đốc thứ hai của NASA, người có công lớn trong chương trình Apollo đưa con người đặt chân lên mặt trăng năm 1969 dù ông đã từ chức trước đó vào năm 1968.

Được lên kế hoạch từ năm 1996, nhưng sau hàng chục năm trì hoãn, dự án James Webb đã bị đội vốn từ nửa tỷ USD lên 10 tỷ USD. Cuối cùng, NASA dự kiến phóng nó lên bầu trời vào ngày 31/10/2021.

Tất nhiên, 18 cái kính còn lại sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều so với cái nguyên bản. Tuy nhiên, nếu thích chơi ngông, Jeff Bezos có thể ném tiền làm luôn 19 cái ngay lập tức để tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Mua album độc nhất của nhóm Wu-Tang Clan 96.600 lần

Đây là thứ mà Jeff Bezos có tiền cũng chưa chắc mua được. Trước hết, Wu-Tang Clan (Võ Đang phái) là tên của nhóm hip hop có ảnh hưởng nhất mọi thời đại ở Mỹ. Năm 2015, nhóm này phát hành album phòng thu thứ 7 có tên Once Upon a Time in Shaolin (tạm dịch: Chuyện ngày xưa ở Thiếu Lâm tự) với chỉ một bản copy duy nhất trên toàn thế giới.

Album này gồm hai đĩa CD đựng trong hộp bạc đính đá quý và đã thuộc về Martin Shkreli (bên phải)

Chiếc đĩa sau đó đã thuộc về CEO Martin Shkreli sau một phiên đấu giá với mức giá là 2 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2018, cựu CEO này đã bị kết án 7 năm tù vì tội danh gian lận chứng khoán và bị tòa án liên bang phong tỏa tài sản, trong đó có chiếc đĩa đắt nhất mọi thời đại nói trên.

Mặc dù Jeff Bezos có thể mua được chiếc đĩa này tới 96.600 lần, nhưng mua kiểu gì thì không ai nói.

Chấm dứt nạn đói ở Mỹ 7 lần

Năm 2016, CEO của Hunger Free America, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, ước tính rằng cần 25 tỷ USD để chấm dứt nạn đói ở Hoa Kỳ. Giải pháp của vị CEO này là tăng lương đi kèm các phúc lợi xã hội khác.

Trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang hoành hành ở Mỹ, tình cảnh này có thể còn thê thảm hơn nữa. Và nếu Jeff Bezos làm gì đó, ông có thể chấm dứt tình trạng này 7 lần với khối tài sản khổng lồ của mình.

Mua 9,6 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

Thế giới đang cần vaccine hơn bao giờ hết, nhưng không phải nước nào cũng đủ điều kiện để đặt hàng vaccine từ Pfizer hay các hãng dược phẩm khác. Với tài sản của mình, Jeff Bezos có thể mua được 9,6 tỷ liều vaccine với giá 2 tỷ USD trên 100 triệu liều. Và số vaccine này có thể tiêm cho 4,8 tỷ người (mỗi người hai liều), chiếm gần ⅔ dân số Trái đất.

