Vào ngày 29/12/2020 tới đây, KardiaChain sẽ chính thức khởi động hạ tầng blockchain đa kết nối (interoperability) đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Đây là nền tảng blockchain có khả năng liên kết bất cứ blockchain mở hay tư nhân nào (public and private blockchain) cùng với các Dapp (ứng dụng phi tập trung) hoạt động trên những blockchain đó.

Sự kiện đánh dấu hơn ba năm nghiên cứu và phát triển nền tảng phi tập trung của KardiaChain với tham vọng đưa blockchain áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế và đời sống.

Nền tảng Kardiachain hiện đang được định giá hơn 125 triệu USD bởi các nhà đầu tư quốc tế. Ở phiên bản Mainnet 1,0, KardiaChain khởi động với 20 Genesis Masternode với cơ chế đồng thuận dựa trên khả năng kháng lỗi Byzantine Fault Tolerance (BFT) - đảm bảo cho một mạng máy tính phân tán hoạt động như mong muốn và đạt được sự đồng thuận chính xác, bằng chứng cổ phần uỷ quyền Delegated Proof of Stake (DPoS). KardiaChain có thể xử lý được trên 6000 giao dịch mỗi giây (Transaction Per Second - TPS), thời gian xác thực giao dịch dưới 5s và hỗ trợ phí giao dịch rất thấp. So sánh với nền tảng ứng dụng phi tập trung số một thế giới, KardiaChain nhanh hơn 400 lần và tiết kiệm chi phí hơn 10,000 lần.

Ngoài ra, tính bảo mật, ổn định và hoàn thiện của chuỗi được đảm bảo bởi những công nghệ như thuật toán đồng thuận hai tầng (dual layer consensus), bỏ phiếu để bảo mật mạng lưới (staking). Thuật toán đồng thuận hai tầng là thuật toán đặc trưng của công nghệ Dual Node. Các thông tin dữ liệu từ các blockchain khác sẽ được xác thực ở lớp thứ nhất bởi các dual node, và được xác thực bước hai bởi các validators rồi ghi lại lên KardiaChain. Thuật toán này giúp cho việc dịch chuyển thông tin và tài sản giữa các blockchain mà vẫn bảo toàn được bằng chứng mã hoá ở mỗi chain.

“Chúng tôi tin rằng KardiaChain có đầy đủ các tính năng để phổ cập blockchain đến hàng triệu người dùng. Việc ra mắt Mainnet là bước ngoặt và cột mốc quan trọng của KardiaChain , thể hiện mục tiêu theo đuổi tham vọng “quốc dân hoá” blockchain” - Nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của KardiaChain, ông Trí Phạm cho biết. Ông Trí cũng nhấn mạnh rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái của KardiaChain để phù hợp với tầm nhìn chiến lược và lộ trình phát triển của công ty. Trong năm tiếp theo, công ty dự định đẩy mạnh KAI Membership, ứng dụng di động giúp mọi người trở thành một “thành viên” của thế giới blockchain với nhiều tính năng và tiện ích thực tế.

Bên cạnh đó KardiaChain sẽ phát triển sản phẩm trong các ngành vận tải, bất động sản hay truyền thông, với đối tác chiến lược là các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Mai Linh và Geleximco.

CEO KardiaChain Trí Phạm (Trái) và CTO KardiaChain Huy Nguyễn (Phải).

Thông tin về người sáng lập:

Trí Phạm, Co founder & CEO KardiaChain:

Trí Phạm là nhà sáng lập và cố vấn Tech Startup ở London với hơn 10 năm kinh nghiệm khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực như ứng dụng di động, tài chính và dịch vụ. Anh tập trung vào việc đưa các công nghệ tiên tiến đến với đại chúng. Ông đã nhận được Giải thưởng Doanh nhân từ Santander. Tốt nghiệp thạc sĩ khoa học tại Đại học East Anglia (London), đam mê blockchain từ năm 2013 và đã nghiên cứu công nghệ này kể từ đó. Từ năm 2017, anh đã tích cực đầu tư vào nhiều dự án blockchain thành công.

Huy Nguyễn, Co founder & CTO KardiaChain:

Huy Nguyễn là Quản lý cao cấp tại Google, với hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng phân tán quy mô lớn. Anh quản lý nhiều dự án quan trọng, nổi bật nhất là Android Hearables Experience và Google Access Wireless Platform. Anh sở hữu nhiều bằng sáng chế và công trình nghiên cứu tại Mỹ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng mạng, là một phần của sáng kiến ​​“Tỷ người dùng tiếp theo” của Google nhằm xây dựng nền tảng công nghệ cho Châu Phi và các nước thế giới thứ 3 khác.

Phạm Trang