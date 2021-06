Kế toán không còn trăn trở khi đã có hóa đơn điện tử an toàn MIFI

Hóa đơn điện tử an toàn MIFI chính là lựa chọn an toàn và tối ưu tiện ích cho mọi kế toán, kể cả kế toán SMEs sở hữu một điều kiện công việc hạn chế nền tảng công nghệ phụ trợ.

Trăn trở của kế toán

Hóa đơn điện tử ra đời khắc phục đến 90% những khuyết điểm mà hóa đơn giấy truyền thống chưa thể cải thiện được, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, thủ tục, đồng thời tác động tích cực đến môi trường.

Mặc dù không thể phủ nhận những mặt tốt song kế toán nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng và băn khoăn về việc bỏ hóa đơn giấy, thay hóa đơn điện tử. Nhất là doanh nghiệp SMEs thường rất nhạy cảm và thích nghi chậm với những thay đổi từ môi trường do cơ sở công nghệ, thiết bị còn nhiều hạn chế dẫn đến những bất cập khi nắm bắt xu thế mới. Chưa kể, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử có thể dẫn đến các vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp chưa biết cách xử lý.

Đặc biệt, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử đi kèm không ít lo ngại về tính an toàn khi lưu trữ dữ liệu trên một hệ thống không thuộc tầm kiểm soát.

Đừng lo, lựa chọn hóa đơn điện tử không khó!

Hiện nay, hóa đơn điện tử trên thị trường ngày càng trở nên đa dạng với nhiều tiện ích riêng biệt. Tùy vào nhu cầu, doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử phù hợp. Tuy nhiên, dù hướng đến bất cứ tiêu chí gì đi nữa, tính an toàn vẫn giữ vai trò cốt yếu cần chú trọng đầu tiên. Để đảm bảo điều này, kế toán cần đặc biệt quan tâm đến hệ thống lưu trữ của nhà cung cấp. Đây chính là gốc rễ của vấn đề bảo mật.

Ngoài sự an toàn và đảm bảo tính pháp lý, phần mềm hóa đơn điện tử phải thân thiện với người dùng, dễ sử dụng, tích hợp - đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, theo đó cũng cần có dịch vụ khách hàng tốt. Việc chú ý đến các yếu tố này sẽ tháo gỡ không ít những phiền toái, khó khăn mà kế toán, đặc biệt là kế toán SMEs gặp phải.

Chọn hóa đơn điện tử an toàn, chọn MIFI

Hiểu được tầm quan trọng của tính bảo mật cũng như những trăn trở mà kế toán, đặc biệt là kế toán SMEs đang đối mặt, Hóa đơn điện tử an toàn MIFI ra đời để giải quyết bài toán còn dang dở. Được xếp vào danh mục TOP 15 thương hiệu được Cục Thuế khuyên dùng và là cái tên duy nhất có mặt trên Microsoft App khi vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe về tiêu chuẩn quốc tế, Hóa đơn điện tử an toàn MIFI – lần đầu tiên tại Việt Nam cam kết chuẩn an toàn quốc tế đến nay đã trở thành bạn đồng hành tin cậy của hàng ngàn doanh nghiệp trên cả nước.

Khác với các phần mềm hóa đơn điện tử ngoài thị trường, MIFI lựa chọn lưu trữ dữ liệu trên nền tảng Azure của Microsoft – dịch vụ back-up, sao lưu hàng đầu thế giới với hơn 150 data center đặt tại toàn cầu, được 15 triệu khách hàng trên thế giới tin dùng và đến 95% công ty trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ sử dụng. Không chỉ thế, hóa đơn điện tử còn được đảm bảo khi back-up về Mắt Bão – cái tên lưu trữ hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm. Những ưu thế nổi trội này chính là cơ sở giúp MIFI dám đưa ra cam kết tiêu chuẩn chất lượng SLA (Service Level Agreement) lên đến 99%. Ngoài ra, doanh nghiệp càng an tâm vững chãi với MIFI khi tiên phong tại Việt Nam dám đưa ra cam kết đền bù đến 100%*.

Có thiết kế cực kỳ thân thiện, đầy đủ tiện ích và đội ngũ hỗ trợ luôn túc trực 24/7/365, Hóa đơn điện tử an toàn MIFI chính là lựa chọn tối ưu cho mọi kế toán, kể cả kế toán SMEs sở hữu một điều kiện công việc hạn chế nền tảng công nghệ phụ trợ.

An Nhiên