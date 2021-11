Lượng truy cập vào các website tham gia chương trình “Hanoi Midnight Sale” tăng tới 300%

Theo Ban tổ chức chương trình “Hanoi Midnightsale”, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh. Lượng truy cập của người tiêu dùng theo ghi nhận của các doanh nghiệp đều tăng từ 150% đến hơn 300% so với các ngày thường.

Chuỗi sự kiện kích cầu mua sắm dịp cuối năm

Chuỗi sự kiện chuỗi kích cầu “Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale”, “Online xuống phố - Kết nối cung cầu” và “Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội” năm 2021 được chính thức phát động hôm qua, ngày 26/11.

Trong đó, sự kiện “HaNoi Midnight Sale” diễn ra từ 17h ngày 26/11 đến 2h ngày 27/11 trên địa bàn Hà Nội, thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các chuỗi, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia, với gần 3.000 chương trình khuyến mại có tổng giá trị khuyến mại gần 20.000 tỷ đồng.

Điểm mới của chương trình năm nay là sự linh hoạt của ngành Công Thương trong công tác tổ chức để đảm bảo vừa phòng chống dịch nhưng vẫn tạo ra cơ hội mua sắm đặc biệt cho người tiêu dùng.

Cụ thể, các hệ thống phân phối, doanh nghiệp tham gia chỉ bán hàng trực tiếp đến 22h ngày 26/11 và từ 22h ngày 26/11 đến 2h ngày 27/11 các chương trình giảm giá sâu của “HaNoi Midnight Sale” đã được triển khai trên các sàn, website thương mại điện tử của các doanh nghiệp tham gia, góp phần kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong dịp sự kiện “HaNoi Midnight Sale” 2021 và sự kiện Black Friday trên toàn thế giới, nhiều chương trình giảm giá, kích cầu đặc biệt lên tới 100% đã được các doanh nghiệp đồng loạt tung ra bẳng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến để tạo cú hích cho thị trường nội địa cuối năm.

Lượng truy cập của người tiêu dùng theo ghi nhận của các doanh nghiệp đều tăng từ 150% đến hơn 300% so với các ngày bình thường (Ảnh minh họa: iStock/GettyImages)

Thống kê từ Ban tổ chức cho thấy, lượng khách đến các cửa hàng mua sắm trước 22h00 trong ngày đều tăng trưởng từ 140% đến trên 200% so với các ngày trước đó. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh; lượng truy cập của người tiêu dùng theo ghi nhận của các doanh nghiệp đều tăng từ 150% đến hơn 300% so với các ngày bình thường.

Tổng lượng truy cập vào website ước tính của các đơn vị tham gia trong ngày 26/11 đạt gần 10 triệu truy cập, Riêng khung giờ giảm giá sâu sau 22h chỉ áp dụng trên hệ thống bán hàng online của các doanh nghiệp và các sàn thương mại điện tử, hệ thống đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt gần 5 triệu lượt truy cập.

Tăng mạnh lượng truy cập các kênh mua sắm online

Với các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia “HaNoi Midnight Sale”, kết quả đạt được cũng rất ấn tượng. Đơn cử như, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại Big C Thăng Long ghi nhận mức tăng khoảng 220% về doanh thu và lượng khách tham quan từ 17h - 22h ngày 26/11 so với cùng thời điểm những ngày khác trong tuần; lượng truy cập mua sắm trực tuyến từ sau 22h đến 2h ngày 27/11 qua ứng dụng Zalo tăng gần 300% so với lượng truy cập của cả ngày trước đó, đạt hơn 300.000 lượt truy cập.

Big C Thăng Long ghi nhận mức tăng khoảng 220% về doanh thu trong ngày 26/11 so với những ngày khác trong tuần.

Hệ thống Aeon Mall Hà Đông và Aeon Mall Long Biên đều ghi nhận doanh thu và lượng khách tăng gần 200% so với các ngày trong tuần; lượng truy cập website, ứng dụng di động mua sắm tăng gần gấp 3 lần, đạt gần 500.000 lượt truy cập.

So với các ngày trong tuần, hệ thống siêu thị BRG Mart ghi nhận mức tăng hơn 150% về doanh thu và lượng khách tham quan tại các siêu thị thuộc hệ thống; website BRGshopping ghi nhận gần 200.000 lượt truy cập mua sắm từ sau 22h ngày 26/11 tăng gần gấp 2 lần so với ngày bình thường.

Cùng với đó, sàn thương mại điện tử Shopee ghi nhận hơn 3,7 triệu lượt truy cập, tăng 180% so với lượng truy cập hàng ngày (khoảng 2,3 triệu lượt).

Với shop VNPT online, dù là hệ thống shop online mới của VNPT song đã ghi nhận hơn 350.000 truy cập trong ngày, khi triển khai các chương trình giảm giá sâu, tăng gần 3 lần so với thời điểm trước đó.

Hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang may mặc cũng ghi nhận mức tăng doanh thu và khách hàng đến tham quan mua sắm, đặt hàng trực tuyến tăng đáng kể so với các ngày bình thường, tiêu biểu như NEM tăng 175%, Winning.Co tăng 140%, còn Ivy Moda tăng 150%.

Hệ thống Siêu thị điện máy Pico ghi nhận mức doanh thu và lượng khách tăng gần 150% so với các ngày trong tuần; Lượng truy cập website mua sắm đạt khoảng 230.000 lượt truy cập tăng gần 200% so với các ngày bình thường, riêng khung giờ từ sau 22h00 ghi nhận gần 150.000 lượt truy cập.

Hệ thống Siêu thị điện máy MediaMart cũng có mức doanh thu và lượng khách tăng 140% so với các ngày trong tuần, lượng truy cập website đạt gần 300.000 lượt tăng 220% so với các ngày trong tuần.

“Thành công quan trọng của chương trình “HaNoi Midnight Sale” là doanh thu tăng nhưng lượng khách không tập trung đông mà chủ yếu đến từ kênh mua sắm trực tuyến”, đại diện Ban tổ chức chương trình chia sẻ.

Nằm trong chuỗi sự kiện kích cầu mua sắm dịp cuối năm trên địa bàn thành phố Hà Nội, sự kiện “Online xuống phố - Kết nối cung cầu” diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 28/11 trong khuôn viên siêu thị Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), với quy mô 20 gian hàng cùng hàng chục nghìn sản phẩm ưu đãi, giảm giá từ 30% đến 100%, các chương trình miễn phí trải nghiệm, gameshow quà tặng... Tổng giá trị hàng hóa khuyến mại trực tuyến lên tới hơn 2 tỷ đồng.



Cũng trong khuôn viên siêu thị Big C, còn diễn ra sự kiện “Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội” năm 2021 từ ngày 26/11 đến 30/11, với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ các địa phương quảng bá, kết nối tiêu thụ trái cây, nông sản mùa vụ.

Vân Anh