Khai trương dịch vụ thu phí điện tử không dừng tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Từ ngày 26/7, hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được đưa vào vận hành, vượt tiến độ 5 ngày so với kế hoạch.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến cao tốc thứ 2 Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và nhà thầu TASCO hoàn thành, đưa vào khai thác hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Trước đó, từ 24h ngày 20/7, VEC và TASCO đã vận hành hệ thống ETC tại 28/28 làn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Từ ngày 1/8, để dùng dịch vụ thu phí ETC khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, người điều khiển phương tiện cần dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản thu phí.

Ông Nguyễn Công Hưng, Chánh Văn phòng VEC cho biết, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, VEC và TASCO đưa vào vận hành 25 làn thu phí ETC tại 3 trạm thu phí, với 11 làn vào và 14 làn ra, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại. Trong đó, trạm Long Phước có 4 làn vào và 5 làn ra; trạm QL51 có 4 làn vào và 6 làn ra; và trạm Dầu Giây có 3 làn vào và 3 làn ra.

Bên cạnh đó, theo đại diện VEC, hiện hệ thống thu phí ETC tại Trạm thu phí 319, bao gồm 3 làn vào và 3 làn ra, do Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO đầu tư, cũng đã kết nối, liên thông với các trạm thu phí của VEC trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hệ thống thu phí ETC lắp đặt trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống ETC sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, kể từ ngày 1/8, để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện cần dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản thu phí. Số tiền tối thiểu trong tài khoản thu phí của chủ phương tiện/người điều khiển phương tiện phải đủ để thực hiện 1 giao dịch (tương ứng với số tiền thanh toán cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông).

Số tiền tối thiểu chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện cần nạp vào tài khoản khi lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam, tuyến đường huyết mạch giúp kết nối giao thông, kinh tế giữa TP.HCM với các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Đây cũng là 1 trong những tuyến cao tốc kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025.

Hiện tại, lưu lượng bình quân trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đạt 45.000 – 50.000 lượt phương tiện/ngày đêm, vượt năng lực thông hành thiết kế. Trong thời gian chưa thực hiện đầu tư, mở rộng tuyến cao tốc lên 8 – 10 làn xe, việc đưa hệ thống thu phí ETC tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây vào khai thác sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại các trạm thu phí vào các khung giờ cao điểm, ngày lễ, Tết; tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tiết giảm chi phí xã hội…

Vân Anh