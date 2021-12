Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số

Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID vừa được chính thức ra mắt, đưa vào ứng dụng. Sự ra đời của nền tảng này với công nghệ định danh điện tử eKYC được kỳ vọng sẽ là lời giải đáp cho bài toán phát triển công dân số.

Thông tin từ Sở TT&TT Thái Nguyên, ngày 1/12, UBND tỉnh này phối hợp với Liên minh SaiGonTEL - NGS khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyễn Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên và ứng dụng "Thái Nguyên ID".

Chủ trì xây dựng xây dựng nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” là nhiệm vụ Sở TT&TT đã được UBND tỉnh Thái Nguyên giao từ tháng 5/2021.

Sau 6 tháng triển khai, ứng dụng “Thái Nguyên ID” đã cơ bản hoàn thành và được triển khai tới người dùng trên nền tảng di động (App Store và CH Play). Các nội dung dữ liệu đưa lên ứng dụng cũng đã được thống nhất, gồm dữ liệu của 22.341 học sinh, sinh viên 17 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp 500 thông tin mới cập nhật thực trạng trong các mục như: Voucher, thuê nhà, tuyển dụng.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT Thái Nguyên cũng đã tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu ứng dụng “Thái Nguyên ID” đến 80 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; họp trực tuyến với 11 doanh nghiệp lớn để triển khai, tiếp cận tới khoảng 50.000 lao động…

Thái Nguyên ID là nền tảng công dân số đầu tiên dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, cũng chính là bước đi chiến lược trên con đường xây dựng và phát triển trụ cột xã hội số của tỉnh, với mục tiêu tạo ra không gian số an toàn, thuận tiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo đại diện Sở TT&TT Thái Nguyên, sự ra đời của nền tảng xã hội số “Thái Nguyên ID” với công nghệ định danh điện tử eKYC chính là lời giải đáp cho bài toán phát triển công dân số. “Thái Nguyên ID” tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo...

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công online, cập nhật tin tức đời sống - xã hội, trong đó có cả các tin tức y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, Chuyển đổi số thành công sẽ giúp Thái Nguyên phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Trong phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Chuyển đổi số thành công sẽ giúp Thái Nguyên phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, góp phần tạo giá trị tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Cho biết “Thái Nguyên ID” sẽ được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh thời gian tới, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, nhất là các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp nhanh chóng cài đặt và sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả, thiết thực.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ khai trương nền tảng xã hội số Thái Nguyên.

Theo thainguyen.gov.vn, chia sẻ tại lễ khai trương “Thái Nguyên ID”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số: “Việc khai trương nền tảng xã hội số và ứng dụng "Thái Nguyên ID" là bước đi cụ thể, thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh”.

Thứ trưởng cũng lưu ý: “Trong quá trình triển khai ứng dụng, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức về liên thông, tương thích, chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng. Vì vậy, tỉnh Thái Nguyên cần có cơ chế xử lý dữ liệu và chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho người dùng. Bộ TT&TT sẽ luôn đồng hành với tỉnh trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số”.

Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Xuân Hòa cho biết, sau lễ khai trương, Sở này sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông cho ứng dụng “Thái Nguyên ID”, chủ yếu tập trung vào các đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, sinh viên, người đến thực hiện các dịch vụ công... với mục tiêu phấn đấu cuối năm 2021 đạt 20.000 lượt cài đặt và đến 30/6/2022 đạt 100.000 lượt cài đặt, sớm đưa ứng dụng vào cuộc sống, góp phần phát triển xã hội số.

Vân Anh