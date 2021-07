Khám phá CMC Multi-Cloud cùng nhiều ưu đãi bất ngờ cho khách hàng CMC Telecom

CMC Telecom là nhà cung cấp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp giải pháp Multi Cloud. Đây là nền tảng mở giúp khách hàng trải nghiệm những dịch vụ Cloud từ các “ông lớn” công nghệ trên thế giới với một trang quản trị duy nhất.

Đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế, ảnh hưởng ở tất cả mọi ngành nghề và cách thức giao tiếp trong kinh doanh. Tuy nhiên, xét ở một góc độ tích cực, đây lại là “chất kích thích” lí tưởng, thúc đẩy sự tái phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình làm việc dựa vào nền tảng đám mây - vấn đề mà trước đây các doanh nghiệp luôn còn phải bàn cãi và chậm trễ trong việc chuyển đổi.

CMC Multi-Cloud Platform - Nền tảng “kết nối vạn vật”

Nền tảng đa đám mây của CMC Telecom (CMC Multi-Cloud Platform) cho phép khách hàng sử dụng Portal CMC Cloud trực tiếp khởi tạo dịch vụ Cloud Server và quản trị các “đám mây” này trên hạ tầng tài nguyên của các “ông lớn” Cloud trên thế giới hoặc Private Cloud đặt tại Data Center của khách hàng.

CMC Multi-Cloud Platform sử dụng công nghệ dựa trên nền tảng Infrastructure as Code (IaC, Nền tảng hạ tầng dựa trên phần mềm), đây cũng là công nghệ tiên tiến được nhiều ông lớn công nghệ sử dụng. Nền tảng bao gồm cả cổng thông tin quản trị, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý, tính cước và tích hợp các dịch vụ điện toán đa đám mây của các nhà cung cấp dịch vụ như IBM, Amazon Web Services, Google, Microsoft, CMC Cloud trên nền tảng của CMC Telecom.

Khác với các nền tảng Multi-Cloud khác trên thế giới là hoạt động dựa trên phần mềm thuần túy, CMC Telecom với lợi thế là nhà cung cấp viễn thông có hạ tầng kết nối trực tiếp đến các Data Center của các nhà cung cấp Cloud lớn trên thế giới.

Vừa qua, CMC Telecom cũng chính thức trở thành Advanced Consulting Partner (Đối tác tư vấn ủy quyền cao cấp) của AWS. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, CMC Telecom đã lập “cú đúp thần tốc” đầy bất ngờ với việc hoàn thành nâng hạng trở thành đối tác cấp cao trước thời hạn của các “ông lớn” Cloud hàng đầu thế giới. Điều này không chỉ là sự khẳng định vị thế tiên phong, luôn dẫn đầu về cung cấp dịch vụ Cloud tại thị trường Việt Nam của CMC Telecom mà còn là minh chứng cho đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật của CMC Telecom đã rất xuất sắc, chuyên nghiệp.

Ông Lê Anh Vũ, CIO CMC Telecom cho biết: “Mô hình Multi-Cloud giúp doanh nghiệp sử dụng được nhiều mục đích kinh doanh trên các nền tảng, bên cạnh đó còn được thừa hưởng những tiện ích từ nhà cung cấp mang lại.”

CMC Multi-Cloud là nền tảng duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp đến Cloud của AWS, Google Cloud và Microsoft

Sử dụng nền tảng CMC Multi-Cloud mang lại những lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lĩnh vực Dịch vụ, Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, các doanh nghiệp đa quốc gia,…

CMC Telecom có thể linh hoạt cung cấp dịch vụ với gói cước từ 5Mbps đế 10Gbps tới trực tiếp Data Center của khách hàng. CMC Telecom sở hữu 3 Data Center trung lập đạt chuẩn Tier 3 với chứng chỉ bảo mật PCI DSS đầu tiên tại Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp nhỏ không có trung tâm dữ liệu vẫn có thể đặt trung tâm dữ liệu ở trong Việt Nam trên hạ tầng của CMC Telecom với đường truyền bảo mật.

CMC Telecom miễn phí sử dụng dịch vụ CMC Cloud trong tháng 7

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng đặc biệt là trong tình hình đại dịch Covid-19 đang còn nhiều phức tạp, CMC Telecom triển khai chương trình “Lên mây tháng 7, ưu đãi hết sẩy”. Từ 1/7 đến 31/7/2021, các khách hàng được tặng 1 tháng dùng thử miễn phí dịch vụ CMC Cloud đồng thời giảm 30% cho các khách hàng lần đầu sử dụng CMC Cloud. Chương trình được áp dụng cho 03 sản phẩm của CMC Cloud: Elastic Compute, Elastic GPU, CMC Storage S3.

Chương trình ưu đãi tháng 7 dành cho các sản phẩm của CMC Cloud

Sản phẩm Elastic Compute và Elastic GPU là những sản phẩm đặc thù cho phát triển và vận hành các ứng dụng A.I, Big Data, xử lý đồ hoạ phức tạp… phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng có nhu cầu đa dạng.

Elastic Compute cho phép khởi tạo theo nhu cầu hàng loạt các tài nguyên máy chủ ảo bao gồm CPU, RAM, dung lượng Storage và hệ thống Networks mà không cần phải đầu tư thiết bị phần cứng tại Data Center. Elastic GPU cung cấp nhu cầu chuyên biệt cho khách hàng xử lý và ứng dụng công nghệ mới.

CMC Storage S3 cho phép khách hàng lưu trữ theo đối tượng được xây dựng và truy xuất với khối lượng lớn và ở bất kỳ đâu như: ứng dụng của công ty, các trang web và ứng dụng di động từ bộ cảm biến IOT hoặc các thiết bị khác.

Chia sẻ về phương hướng nghiên cứu phát triển các gói sản phẩm CMC Cloud, ông Lê Anh Vũ, CIO CMC Telecom cho biết: “CMC Cloud được CMC Telecom nghiên cứu và phát triển và làm chủ công nghệ để chuyển giao những kỹ năng và kiến thức tiên tiến nhất giúp khách hàng rút ngắn thời gian, an toàn và tiết kiệm chi phí trên con đường chuyển đổi số. Giống như slogan của dịch vụ: It’s not CMC Cloud, It’s your Cloud”.

Truy cập ngay https://cloud.cmctelecom.vn/ để đăng ký dùng thử miễn phí và nhận ngay nhiều ưu đãi từ CMC Cloud.

