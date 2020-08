Những phát minh công nghệ nổi bật thời Covid-19

Khẩu trang phiên dịch, nút bấm thang máy không tiếp xúc... là những phát minh công nghệ nổi bật nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong thời kỳ giãn cách xã hội.

Công ty khởi nghiệp công nghệ Nhật Bản Donut Robotics đã phát minh ra một chiếc khẩu trang thông minh có thể tăng giọng nói của người đeo và phiên dịch sang 8 ngôn ngữ khác nhau sau, khi được kết nối với smartphone qua Bluetooth. Các ngôn ngữ được hỗ trợ bao gồm: Nhật, Trung, Hàn, Việt, Indonesia, Anh, Tây Ban Nha, Pháp.

Khẩu trang này có tên là C-Face Smart mask, được làm bằng nhựa và nhựa thông, có micrô tích hợp. Nó được thiết kế để giúp người dùng giao tiếp trôi chảy hơn và duy trì khoảng cách dễ dàng hơn. Người ta nói rằng khẩu trang này không thể ngăn chặn trực tiếp virus Corona, nhưng có thể được đeo trên khẩu trang y tế mà không ảnh hưởng đến việc phân lập virus.

Khẩu trang phiên dịch có thể chuyển đổi 8 ngôn ngữ khác nhau

Giám đốc điều hành Donut Robotics Taisuke Ono nói với rằng chip Bluetooth của khẩu trang có thể được kết nối với điện thoại di động cách đó 10 mét. Ông hy vọng rằng khẩu trang này có thể thúc đẩy giao tiếp và giúp mọi người dễ dàng duy trì sự giãn cách xã hội trong văn phòng.

Với quá trình nối lại công việc trên toàn cầu, sức khỏe và sự an toàn của người lao động đã trở thành một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm nhất.

Gần đây, để giúp nhân viên tiếp tục làm việc an toàn, các công ty công nghệ toàn cầu đã phát triển nhiều sản phẩm chống dịch như camera phát hiện nhiệt, phần mềm theo dõi tiếp xúc gần, nút bấm thang máy không tiếp xúc, đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím.

Hệ thống đo nhiệt độ hình ảnh và phần mềm theo dõi tiếp xúc gần

Để cải thiện sự an toàn trong thời kỳ dịch Covid-19 và tăng cường sàng lọc nhanh chóng các trường hợp khả nghi, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. đã ra mắt hệ thống đo nhiệt độ bằng hình ảnh nhiệt siêu chính xác cho con người.

Hệ thống sử dụng camera ảnh nhiệt độ chính xác cao, có thể theo dõi chính xác và nhanh chóng thân nhiệt của người ra vào những nơi công cộng.

Ngoài ra, hệ thống này còn phối hợp với hệ thống Dahua IVSS để phát hiện việc đeo khẩu trang và kịp thời nhắc nhở nhân viên tại chỗ thông qua cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng.

Ngoài các đầu mối giao thông như sân bay, ga tàu cao tốc và ga tàu điện ngầm, hệ thống đo nhiệt độ bằng hình ảnh của Dahua cũng có thể được ứng dụng rộng rãi. Vào tháng 2/2020, TCL và Shuanghui Group đã đưa hệ thống vào sử dụng tại khu phục hồi. Dahua cho biết, hơn 20 công ty điện lực và hơn 40 tổ chức tài chính đã triển khai hệ thống.

Ngoài việc kiểm tra nhiệt độ, theo dõi các đồng nghiệp tiếp xúc gần với nhân viên bị nhiễm Covid-19 là một cách quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch trong văn phòng.

Tháng 4/2020, hai gã khổng lồ công nghệ lớn là Apple và Google đã hợp tác phát triển phần mềm theo dõi các mối tiếp xúc gần của bệnh nhân Covid-19.

Dựa vào hỗ trợ cơ sở dữ liệu, kết hợp với công nghệ Bluetooth, phần mềm có thể phát hiện xem người dùng có tiếp xúc với người nhiễm bệnh hay không. Loại ứng dụng theo dõi này có thể nhắc nhở người dùng về các mối liên hệ và nguy cơ có thể xảy ra trước khi họ được chẩn đoán.

Công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PWC) cũng đã phát triển một ứng dụng theo dõi Covid-19 có tên ACT, ra mắt vào tháng 5/2020.

Ứng dụng có thể giám sát, theo dõi các nhân viên và thông báo cho bộ phận nhân sự về những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Không giống như phần mềm nói trên do Apple và Google cùng phát triển, việc sử dụng ACT chỉ giới hạn trong văn phòng.

Theo hãng truyền thông CNBC của Mỹ, PricewaterhouseCoopers có kế hoạch bán ACT cho khách hàng và khi 275.000 nhân viên trở lại làm việc, họ sẽ triển khai ứng dụng này trong công ty. Hiện tại, ACT đã được thử nghiệm tại văn phòng PricewaterhouseCoopers tại Thượng Hải.

Nút thang máy không tiếp xúc và các sản phẩm nguồn sáng tia cực tím

Thang máy được coi là một trong những nơi có nguy cơ cao bị nhiễm virus. Ngày 5/8, công ty công nghệ TechMax Solution (Ấn Độ ) đã phát triển một nút bấm thang máy không tiếp xúc có tên Sparshless.

Đây là một hệ thống hoàn toàn không tiếp xúc với một bảng điều khiển được lắp đặt bên cạnh các nút bấm của thang máy. Khi người dùng trỏ ngón tay của mình vào khoảng cách từ 10 đến 15 mm từ nút, một tín hiệu hồng ngoại được kích hoạt, tín hiệu này được truyền đến thang máy để người dùng đến tầng tương ứng.

Người sáng lập TechMax Solution, Ahir cho biết trong một cuộc phỏng vấn, hệ thống này cũng được lắp đặt ở lối vào thang máy và được trang bị bộ phát hồng ngoại. Người sử dụng cần đặt tay dưới mũi tên tương ứng của nhận dạng thiết bị để chỉ ra vị trí của họ đến thang máy.

Không giống như nỗ lực của TechMax Solution nhằm giảm khả năng tiếp xúc với virus, các công ty khác đang cố gắng để ngăn chặn khả năng lây nhiễm từ nguồn.

Cơ quan Giao thông Đô thị New York (Mỹ) thông báo, hệ thống giao thông công cộng của thành phố sẽ sử dụng 150 thiết bị chiếu sáng tia cực tím di động hai đầu (UVC) từ PURO Lighting để làm sạch và khử trùng. Loại thiết bị này sẽ được sử dụng trong thời gian ngừng hoạt động vào ban đêm của tàu điện ngầm và xe buýt.

Theo hãng tin AP, ngoài việc hợp tác với Cơ quan Giao thông Đô thị New York, các thiết bị chiếu sáng khử trùng bằng tia cực tím của Pro Lighting đã được sử dụng tại một số bệnh viện, khách sạn, cơ sở sản xuất và những nơi khác ở Mỹ.

Tương tự, Signify, nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng đến từ Hà Lan, đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh tia cực tím sóng ngắn, với hy vọng sử dụng các sản phẩm nguồn tia cực tím để ngăn chặn virus và mang lại môi trường làm việc an toàn cho các doanh nghiệp, nhà máy.

Điệp Lưu(Tổng hợp)