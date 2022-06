Khởi động cuộc thi sáng tạo giải pháp ứng dụng Blockchain dành cho học sinh, sinh viên FPT

Cuộc thi FPT Edu Hackathon 2022 chủ đề “Ứng dụng phân tán trên nền tảng Blockchain” dành cho tất cả học sinh, sinh viên thuộc Tổ chức giáo dục FPT (FPT Edu) vừa chính thức được khởi động.

FPT Edu Hackathon là cuộc thi lập trình dành cho học sinh, sinh viên, học viên của Tổ chức Giáo dục FPT trên cả nước, được tổ chức theo mô hình hackathon. Thách thức của cuộc thi nằm ở việc trong thời gian ngắn các thí sinh phải phát triển 1 sản phẩm công nghệ, cạnh tranh về tốc độ, độ sáng tạo và tính hoàn thiện của ứng dụng để giải bài toán được cuộc thi đặt ra.

Bước sang năm thứ 4 tổ chức, FPT Edu Hackathon 2022 có nhiều điểm mới trong thể lệ cũng như chủ đề cuộc thi.

Cụ thể, trong thông tin phát động mùa giải thứ tư, FPT Edu cho biết, blockchain đang trở thành một làn sóng công nghệ “hot”, khi mọi lĩnh vực đều có thể ứng dụng, phát triển dựa trên nền tảng này tại Việt Nam và trên thế giới. Blockchain cũng đang được sử dụng nhiều hơn trong mọi mặt cuộc sống của con người, đem lại cả lợi ích vượt trội nhưng cũng có không ít thách thức, đòi hỏi những người làm công nghệ, nghiên cứu hoặc học tập trong lĩnh vực này phải luôn đổi mới, sáng tạo.

Đó là lý do FPT Edu Hackathon 2022 chọn chủ đề “Ứng dụng phân tán trên nền tảng Blockchain” để khuyến khích 75.000 học sinh, sinh viên, học viên quy đổi trong FPT Edu sáng tạo, tìm ra những giải pháp công nghệ ứng dụng blockchain trong đa lĩnh vực.

Năm 2022 là lần đầu tiên FPT Edu Hackathon bổ sung bảng C dành cho học sinh THCS và bảng D dành cho học sinh Tiểu học thuộc khối phổ thông FPT.

Đáng chú ý, năm 2022 là lần đầu tiên FPT Edu Hackathon có thêm bảng C dành cho học sinh THCS và bảng D dành cho học sinh Tiểu học thuộc khối phổ thông FPT, bên cạnh bảng A dành cho sinh viên Đại học FPT, Greenwich Việt Nam, Swinburne Việt Nam và bảng B dành cho học sinh, sinh viên FPT Aptech, FPT Arena, FPT Jetking, Cao đẳng Quốc tế BTEC, Cao đẳng FPT Polytechnic, học sinh THPT FPT.

Thời gian để các học sinh, sinh viên, học viên trong FPT Edu đăng ký trực tuyến tham gia cuộc thi sẽ kéo dài từ nay đến ngày 10/7.

Tham gia FPT Edu Hackathon 2022, thí sinh sẽ thi đấu theo mô hình đội nhóm, mỗi đội gồm 3 – 5 thành viên đối với bảng A và B; 2-3 thành viên đối với bảng C và D. Các đội thi sẽ lần lượt trải qua 3 vòng thi đấu: vòng Sơ loại, vòng Bán kết và vòng Chung kết.

Một điểm mới nữa của FPT Edu Hackathon 2022 là ở vòng Sơ loại, Ban giám khảo sẽ đánh giá năng lực các đội dựa vào kết quả thi lập trình và kết quả phần thi trắc nghiệm tìm hiểu về blockchain để chọn ra 28 đội bước vào vòng Bán kết.

Tiếp đó, các đội sẽ được đào tạo về smart contract, ngôn ngữ lập trình Motoko và Dfinity trước khi bước vào thi tài lập trình và thuyết trình về blockchain tại vòng Bán kết được tổ chức ở các đơn vị thuộc FPT Edu toàn quốc.

Mười bốn đội thi xuất sắc nhất sẽ giành tấm vé bước tiếp vào vòng Chung kết. Tại đây, các đội thi sẽ cùng nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong 27 tiếng liên tục. Sau đó, các đội sẽ thực hiện demo sản phẩm và thuyết trình sản phẩm trước Hội đồng chuyên môn.

Với 2 bảng đấu mới là C và D, các thí sinh sẽ thi lập trình trên ngôn ngữ Scratch với chủ đề “Tương lai thế giới” và trải qua 3 vòng thi gồm: Vòng 1 (Ý tưởng tự do), Vòng 2 (Thực hiện sản phẩm theo đề bài và thuyết trình trước BGK), Vòng 3 (Thực hiện sản phẩm theo đề bài vòng Chung kết và thuyết trình trước BGK).

Dự kiến, vòng Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/8 tại FPT Edu campus Đà Nẵng. Tổng giá trị giải thưởng của FPT Edu Hackathon 2022 là 266 triệu đồng. Trong đó, ở bảng A và B, 2 đội giải Nhất mỗi đội sẽ nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng; 2 đội giải Nhì mỗi đội nhận 20 triệu đồng, 2 đội giải Ba mỗi đội nhận 10 triệu đồng, 1 đội giải Triển vọng nhận 5 triệu đồng. Ở mỗi bảng C và D, đội giải Nhất sẽ nhận phần thưởng trị giá 15 triệu đồng; đội giải Nhì nhận phần thưởng 10 triệu đồng và giải Ba là 5 triệu đồng.

Vân Anh