Không được phát hành phim quốc tế, Nga chiếu phim lậu phục vụ người dân

Các rạp tại Nga chiếu phim lậu được tải xuống từ nguồn bất hợp pháp giúp người dân tiếp cận với những bộ phim không được chiếu tại quốc gia này.

Trong bối cảnh “chiến tranh lạnh” trở lại, hàng loạt ông lớn Hollywood ngừng phát hành phim tại Nga. Do đó, người dân không thể xem những bộ phim điện ảnh quốc tế.

Điều này khiến cho Hiệp hội các chủ rạp chiếu phim của Nga phải tuyên bố rằng sự sụp đổ của toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh đang ở phía trước.

Với dự đoán doanh thu lỗ 80%, Hiệp hội đã kêu gọi Bộ Văn hóa hỗ trợ. Trong thời gian chờ đợi, một số rạp chiếu phim đã có những hành động quyết liệt nhằm thỏa mãn cơn “sốt phim” của người dân.

Khoảng giữa tháng 4, các bài đăng trên các trang mạng xã hội phổ biến ở Nga (VK, Telegram) cho rằng rạp chiếu phim ở một số khu vực sẽ bắt đầu chiếu những bộ phim lớn của Hollywood, kể cả phim không nên chiếu.

Một số bộ phim được đề cập bao gồm: The Batman (Warner Bros), Don't Look Up (Netflix) và I'm Blushing (Pixar).

Chỉ vài ngày sau đó, các buổi chiếu phim tại một số thành phố tại Nga đã sôi động trở lại. Vào ngày 21/4, một sự kiện đặc biệt tại Trung tâm nghệ thuật đương đại WIP ở Moscow có sự góp mặt của The Batman với giá vé khoảng 500 Rub (7 USD).

Tất nhiên, nguồn của bộ phim là bản không chính thức hay nói cách khác là bản lậu được lồng tiếng Nga. Các bản phim đều được tải xuống từ một trang torrent không tên tuổi.

Sử dụng nguồn tương tự, các buổi chiếu phim bổ sung đã diễn ra tại một số địa điểm khác, bao gồm cả Rạp chiếu phim Grinvich ở Yekaterinburg.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động chiếu phim bất hợp pháp tại Nga. Họ cho rằng nếu các công ty điện ảnh phương Tây không rút khỏi Nga thì rạp chiếu tại đây sẽ không cần đến những buổi chiếu phim lậu.

Thái Hoàng(Theo Torrentfreak)