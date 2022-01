Lo ngại thiếu điện, Kosovo cấm đào tiền điện tử

Đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ, Kosovo đã phải tiến hành nhiều biện pháp để tiết kiệm năng lượng.

Kosovo ngày 4/1 chính thức áp dụng lệnh cấm với các hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số trong nỗ lực nhằm hạn chế lượng tiêu thụ điện.

“Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật sẽ ngăn chặn hoạt động này cùng với việc phối hợp với các tổ chức, thể chế có liên quan để xác định các vị trí đang tiến hành khai thác tiền điện tử”, ông Artane Rizvanolli, Bộ Trưởng kinh tế và Năng lượng cho biết.

Với việc giá điện khá rẻ tại Kosovo những năm gần đây, nhiều thanh niên tại đây đã tham gia hoạt động đào tiền số.

Tuy nhiên, việc các nhà máy nhiệt điện ngừng hoạt động và giá nhập khẩu năng lượng tăng cao đã buộc nhà chức trách phải nhiều lần cắt điện vào tháng trước.

Giá gas nhập khẩu từ châu Âu tăng hơn 30%, với việc Nga cắt giảm nguồn cung làm dấy lên lo ngại thiếu năng lượng khi thời tiết ngày càng lạnh hơn.

Tháng 12/2021, Kosovo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 60 ngày, tái phân bổ ngân sách cho nhập khẩu năng lượng, tiến hành cắt điện cũng như các biện pháp hà khắc hơn.

Một thợ đào giấu tên, người sở hữu 40 GPU (bộ xử lý đồ hoạ), tiết lộ, với 170 EUR tiền điện mỗi tháng, anh ta có thể thu về 2.400 EUR lợi nhuận/tháng từ việc đào tiền kỹ thuật số.

Đào tiền ảo đã trở thành xu hướng tại phía Bắc Kosovo. 1,8 triệu dân Kosovo đang nhập khẩu hơn 40% tổng mức tiêu thụ năng lượng với nhu cầu tăng cao trong mùa đông, khi người dân sử dụng điện chủ yếu để sưởi ấm.

Khoảng 90% sản lượng năng lượng của Kosovo đến từ than non (than nâu), loại than mềm gây ô nhiễm khi đốt cháy. Con số chính thức cho thấy đất Kosovo xếp thứ 5 thế giới với trữ lượng than non vào khoảng 12-14 tỷ tấn.

Vinh Ngô(theo Reuters)