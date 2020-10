Lần đầu tiên ITU World được tổ chức online trên nền tảng thực tế ảo do Viettel phát triển

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Phan Tâm cho biết: mấy năm qua, Việt Nam là ngôi sao đang lên về công nghệ nhưng trong mắt thế giới vẫn chỉ là “địa chỉ gia công”.

Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2020 (ITU World 2020) được tổ chức trực tuyến là cơ hội để thế giới có cái nhìn khác.

Chia sẻ bên lề sự kiện tổng duyệt lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm thế giới số 2020 (ITU World 2020) sáng 20/10, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Phan Tâm cho biết, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên Việt Nam đã chủ động đề xuất tổ chức sự kiện theo hình thức trực tuyến. Và Viettel là một trong những đơn vị công nghệ đã đóng góp tích cực để hiện thực hóa ý tưởng này.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm tại lễ tổng duyệt sáng 20/10.

“Việt Nam muốn thể hiện vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt của công nghệ Việt trên trường quốc tế. Chủ động đề xuất tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến, Việt Nam muốn thay đổi cách nhìn của thế giới về vai trò của công nghệ Việt, mang lại trải nghiệm hấp dẫn, thú vị hơn cho những người tham gia”, Thứ trưởng Phan Tâm chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị và Triển lãm Thế giới số nhưng cũng là lần đầu tiên trong 50 năm lịch sử của ITU, công nghệ thực tế ảo được đưa vào các gian hàng.

“Những năm qua, Việt Nam là ngôi sao đang lên về công nghệ nhưng trong mắt nước khác thì Việt Nam vẫn chỉ là địa chỉ gia công. Cùng những sản phẩm Make in Vietnam, chúng ta muốn thế giới thay đổi nhận định của thế giới về Việt Nam, quốc gia đang tiến nhanh trên con đường làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ”, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết.

Chia sẻ ở buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, trong công tác chuẩn bị, Viettel đã phối hợp rất tốt với các đơn vị như Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn Thông tin… rà soát, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Trước những nỗ lực này, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết Bộ Thông tin Truyền thông rất tin tưởng mức sự kiện sẽ có mức độ an toàn bảo mật cao nhất.

Anh Bùi Huy Bình, cán bộ Viettel có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, nơi Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 diễn ra, cho biết phía Viettel chỉ có khoảng 1 tháng để xây dựng hệ thống phục vụ sự kiện dựa trên những gì đã có.

Dựa trên nền tảng 3D có sẵn đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm, liên tiếp nâng cấp và cải tiến qua các dự án thực tế, Viettel đã tinh chỉnh để có một nền tảng hoàn chỉnh trong vòng 1 tháng.

Với kinh nghiệm từ APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+3 năm 2020, chỉ Viettel có thể hỗ trợ về mặt tài nguyên hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin cho sự kiện.

“Hệ thống cũng phải được thiết kế để không giới hạn lượt truy cập nên hạ tầng phải được cung cấp, bổ sung và thử nghiệm liên tục”, anh Bình cho biết.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng công nghệ triển lãm 3D. Công nghệ này rất mới và Việt Nam chưa có kinh nghiệm nên phải tham khảo nhiều. Tuy nhiên, việc làm chủ công nghệ và đưa vào thực tế giúp người tham gia triển lãm có những trải nghiệm thú vị và độc đáo so với phương thức truyền thống hay gian hàng 2D.

Gian hàng ảo 3D của Tập đoàn Viettel tại ITU Digital World 2020.

Diễn ra trong 3 ngày 20-22/10, ITU World 2020 đã được chuyển từ tổ chức offline sang online vì những điều kiện bất khả kháng khi đại dịch Covid-19 bùng lên toàn cầu. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức ITU, thành bại của sự kiện chủ yếu dựa vào nền tảng Platform 3D mà Viettel phát triển trong quãng thời gian kỷ lục.

Nền tảng 100% Make in Vietnam sẽ giúp thay thế hoàn toàn hình thức triển lãm, phương thức trao đổi thông tin và cách tổ chức các phiên hội thảo. Dù được xây dựng trong thời gian ngắn nhưng Platform 3D không chỉ phải đáp ứng được các tính năng mà Bộ Thông tin và Truyền thông và ITU đưa ra mà còn đáp ứng các quy chuẩn xây dựng hệ thống phần mềm từ việc test tải, cho tới an toàn thông tin, hạ tầng triển khai, các phương án ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm từ các sự kiện lớn như APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019 hay Hội nghị Cấp cao ASEAN và ASEAN+3 vừa diễn ra giúp Viettel có thể đảm bảo an toàn thông tin cho các buổi họp trực tuyến và cả gian hàng của các nước. Bên cạnh đó, Viettel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công giả lập để lên phương án bảo vệ an toàn cho sự kiện.

Nguyễn Hòa