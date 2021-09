Laptop Thế Giới Di Động “hái quả ngọt”, kỳ vọng doanh số đạt 4.500 tỷ

So với doanh số 1.000 tỷ và 300 điểm bán cách đây hai năm, ngành hàng laptop của Thế Giới Di Động dự kiến doanh số tăng tới 450%, lên 4.500 tỷ với 1.400 điểm bán năm 2021.

Doanh thu tăng 2-3 lần trong mùa tựu trường

Khác với những năm trước, năm nay nhiều trường phải triển khai học online do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Do vậy nhu cầu mua sắm laptop tăng cao, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện máy Xanh đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, tăng đến 2-3 lần doanh thu.

Cụ thể, trong tháng 8, doanh thu ngành hàng laptop tăng 150% so với tháng bán hàng bình thường. Bên cạnh đó, chỉ trong nửa tháng tính từ ngày 1-15/9/2021, hai kênh bán lẻ đã bán được hơn 25.000 chiếc laptop đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu của ngành hàng laptop trong tháng 9 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 3 lần so với tháng bình thường. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động chia sẻ: “Cả mùa tựu trường năm học này, dự kiến doanh thu của ngành hàng laptop gần 2.000 tỷ đồng tương đương hơn 80.000 máy bán ra, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước”.

Theo nhà bán lẻ, từ ngày 16/9 trở đi, khi nhiều địa phương cho mở bán nhóm hàng thiết yếu phục vụ học tập trực tuyến và làm việc tại nhà, nhân viên trở lại cửa hàng, dịch vụ giao hàng có phần thuận lợi hơn... sẽ giúp khách hàng dễ dàng mua sắm laptop hơn. Từ đó, doanh thu với nhóm hàng laptop dự báo sẽ còn tăng hấp dẫn hơn nữa.

Là một trong những nhà bán lẻ laptop hàng đầu, giàu kinh nghiệm, Thế Giới Di động vượt qua khó khăn về hàng hóa trong mùa dịch bằng tầm nhìn và sự linh hoạt trong chiến lược của mình. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Thế Giới Di động chia sẻ: “Nắm được tình hình chung, khi bắt đầu vào đợt giãn cách đầu tiên (giữa tháng 5), chúng tôi đã có kế hoạch trữ hàng, nhập toàn bộ hàng đang có trên thị trường. Việc chuẩn bị nguồn hàng đủ sẽ làm nhóm hàng laptop ổn định để đáp ứng nhu cầu mua sắm cho học hành trực tuyến, làm việc tại nhà”.

“Hái quả ngọt” sau 2 năm đầu tư tập trung

Những thành quả này tất nhiên không phải đến một sớm một chiều. Đây là “trái ngọt” mà Thế Giới Di Động gặt hái được sau một loạt những chiến lược đầu tư mạnh mẽ và phù hợp cho ngành hàng suốt 2 năm qua.

Từ 300 điểm bán laptop nhanh chóng mở rộng thành 1.400 điểm bán, tăng 5 lần. Hệ thống rộng lớn hơn 2.600 cửa hàng có sẵn của Thegioididong.com và Điện máy Xanh luôn thể hiện sức mạnh vượt trội khi chỉ cần tăng tốc là sẵn sàng phủ khắp 63 tỉnh thành.

Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng đã có những bước đi sáng tạo khi cho ra đời 26 trung tâm laptop vào tháng 9/2020 với sự đầu tư lớn về mặt bằng, đa dạng mẫu mã và tiện ích phục vụ khách hàng. Đến nay, chuỗi đã có đến 43 trung tâm laptop phục vụ đầy đủ các dòng máy tính từ làm việc, học hành, giải trí... với nhiều cấu hình khác nhau của tất cả các thương hiệu máy tính hàng đầu như: Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, Acer, MSI. Đặc biệt, các dòng laptop gaming (laptop chơi game) vốn "hiếm có khó tìm" tại Việt Nam như: Rox Strix, Rog Zephyrus, Predator…

Các trung tâm này còn đóng vai trò như một “kho trung gian”, kết nối và đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng xung quanh nó, giảm tồn kho tại mỗi cửa hàng mà vẫn có thể đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, khi thị trường chứng kiến tình trạng thiếu chip nghiêm trọng trên toàn cầu dẫn đến nguồn cung laptop cũng trở nên khan hiếm. Thế Giới Di Động tỏ rõ ưu thế của nhà bán lẻ lớn với sự chuẩn bị kỹ càng, tiềm lực lớn giúp nhà bán lẻ có thể huy động tối đa nguồn hàng từ phía các hãng sản xuất để có thể cung ứng tốt nhất, đầy đủ nhất đến khách hàng trong thời điểm hiện nay.

Hiện Thế Giới Di Động đang dành nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng cần mua laptop, xem thêm: https://www.thegioididong.com/tin-tuc/sam-laptop-mua-tuu-truong-tai-the-gioi-di-dong-1371471

Phương Dung