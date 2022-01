Lenovo thúc đẩy tầm nhìn chuyển đổi hướng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường

Sự chuyển mình theo hướng dịch vụ của Lenovo đang mang tới hiệu quả thiết thực cho các khách hàng doanh nghiệp, giúp các lãnh đạo CNTT tập trung hơn vào nhiệm vụ chiến lược của mình.

Chuyển đổi số khiến trọng trách của CIO nặng nề hơn

Trong buổi họp với phóng viên khu vực châu Á Thái Bình Dương mới đây, đại diện Lenovo dẫn số liệu của PwC cho thấy vai trò của các giám đốc công nghệ (CIO) đang ngày càng nặng nề hơn. Theo khảo sát, 93% CIO không chỉ chịu trách nhiệm về hệ thống CNTT của doanh nghiệp mà đang gánh thêm các trọng trách chiến lược rộng hơn của công ty. 89% CIO mất thời gian hơn trong công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp, 67% chịu thêm trách nhiệm chiến lược kinh doanh.

Điều này là do thói quen của người dùng trong đại dịch thay đổi, dẫn đến chiến lược kinh doanh, hệ thống công nghệ của doanh nghiệp cũng thay đổi theo. Song song đó, nhu cầu làm việc từ xa, làm việc tại nhà, làm việc tại bất kỳ đâu cũng tăng lên, tăng thêm gánh nặng cho đội ngũ công nghệ của doanh nghiệp và CIO phải chịu trách nhiệm chính. Khi đó, CIO sẽ phải quyết định tự mình làm hết các công việc hoặc sẽ thuê dịch vụ để đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống của công ty.

Ông Ivan Cheung, Tổng giám đốc khu vực Lenovo CAP (Central Asia Pacific), cho hay công ty nhận được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ CNTT trọn gói. Khi giao phần lớn công việc cho các đối tác bên ngoài như Lenovo, các CIO sẽ có thời gian tham gia vào những hoạt động chiến lược khác của công ty.

Ông Ivan Cheung, Tổng giám đốc khu vực Lenovo CAP (Central Asia Pacific)

Đại diện Lenovo cho biết nhu cầu thuê dịch vụ CNTT đang tăng mạnh ở 4 ngành chính: sản xuất, giáo dục, bán lẻ, nhà máy thông minh. Đây cũng là các mảng công ty sẽ tập trung khai thác.

Áp lực thuê ngoài cũng xảy ra tương tự tại Việt Nam. Ông Ivan cho hay, trong giai đoạn hiện nay nhân viên các doanh nghiệp đang làm việc mọi nơi, từ nhà ra quán cà phê và cả khi đang du lịch hay di chuyển. Khi đó, các công ty sẽ cần được hỗ trợ nhiều hơn về CNTT.

Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ chuyển sang môi trường đám mây lai để phục vụ các thiết lập công việc từ mọi nơi, khi đó họ sẽ cần hướng dẫn để vận hành hệ thống phức tạp này. Họ sẽ dựa vào các dịch vụ được thuê ngoài để đáp ứng nhu cầu về bảo mật, tiện lợi và sự linh hoạt.

Nhờ thuê ngoài các dịch vụ như đám mây hoặc hệ thống CNTT, doanh nghiệp có thể chọn trả tiền tuỳ theo thời lượng sử dụng, giúp tối ưu chi phí. Khi đó họ có thời gian tập trung vào kết quả kinh doanh nhiều hơn.

Ngoài ra, nhu cầu học tập từ xa trong đại dịch cũng khiến nhu cầu hỗ trợ về CNTT trong ngành này tăng lên chóng mặt. Ông Ivan cho hay, nhu cầu học trực tuyến ngày càng tăng cao song nhiều trường có cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Chẳng hạn, rất nhiều giáo viên và học sinh không đủ thiết bị sử dụng, hoặc thiết bị của họ không tương thích với hệ thống công nghệ hiện tại của nhà trường, hoặc không bảo đảm bảo mật. Nhu cầu cung cấp thiết bị, giải pháp cho giáo dục trực tuyến tăng mạnh trên toàn cầu, không chỉ riêng tại Việt Nam.

Trong đó, yếu tố bảo mật trong lĩnh vực EdTech cũng ngày càng quan trọng hơn. Nghiên cứu Lenovo-Microsoft gần đây cho thấy sinh viên và người làm giáo dục tại Việt Nam coi bảo mật và quyền riêng tư là hai mối quan tâm hàng đầu khi sử dụng công nghệ để học tập. Do đó, Lenovo có một bộ giải pháp an ninh mạng toàn diện, với các giải pháp đặc biệt đáp ứng mọi nhu cầu nhằm tạo ra một môi trường học tập trực tuyến an toàn.

Lenovo chuyển đổi hướng dịch vụ - giảm gánh nặng CNTT cho doanh nghiệp

Với những thay đổi thị trường và nhu cầu về dịch vụ CNTT ngày càng tăng của doanh nghiệp, Lenovo đã và đang chuyển đổi mình từ một công ty cung cấp thiết bị sang đơn vị cung cấp giải pháp và dịch vụ, tất cả với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho các CIO và lãnh đạo CNTT của các doanh nghiệp. Từ đầu năm 2021, Lenovo đã thành lập bộ phận kinh doanh Giải pháp và Dịch vụ (Solutions and Services Group), với các sản phẩm được thiết kế nhằm cung cấp cho các CIO những cách thức dễ dàng hơn để quản lý CNTT, giải phóng họ để tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược của công ty.

Mới đây, Lenovo vừa ra mắt TruScale, cung cấp dịch vụ trọn gói (everything as a service) cho doanh nghiệp, bao gồm cả phần cứng, phần mềm, giải pháp, lẫn bảo trì. Giải pháp này có thể tuỳ ý gia giảm để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp bất cứ thời điểm nào (pay as you go).

Với giải pháp này, ông Ivan khẳng định có thể cung cấp mọi thiết bị, giải pháp, phần mềm và dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng. Lenovo tích hợp các hệ sinh thái của nhiều đối tác khác nhau, như SAP, Nutanix, Microsoft, VmWare, v.v… để hợp nhất lại thành một giải pháp toàn diện, có tính khả mở cao để giúp khách hàng doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô theo nhu cầu.

“Với TruScale, Lenovo giúp tăng cường sức mạnh cho các khách hàng để giải quyết những thách thức công nghệ phức tạp hơn. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, giáo dục, bán lẻ và hơn thế nữa,” ông Ivan nói.

Song song đó, Lenovo cũng giới thiệu Lenovo 360, một chương trình framework mới dành cho các đối tác để giúp họ khai thác sâu hơn, hiệu quả hơn thị trường giải pháp và dịch vụ đang ngày càng tăng trưởng trong khu vực này. Lenovo 360 là một hệ sinh thái tập hợp tài nguyên rộng lớn của Lenovo từ con người, chương trình tới các nền tảng kinh doanh mà qua đó, các đối tác sẽ tiếp cận tới một đầu mối liên hệ Lenovo duy nhất cũng như các chương trình đối tác để kinh doanh toàn bộ danh mục các dịch vụ và giải pháp của Lenovo.

“Kênh đối tác cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi để giúp triển khai các dịch vụ và giải pháp tới khách hàng. Với Lenovo 360, chúng tôi có thể giúp các đối tác kinh doanh cung cấp mọi giải pháp & dịch vụ của chúng tôi dễ dàng như bán một chiếc ThinkPad”, ông Ivan khẳng định.

An Nhiên