LG ngày càng gần gũi với Apple

Kế hoạch đầu tư vào tấm nền OLED mới nhất của LG phản ánh nhu cầu gia tăng từ Apple.

LG đang củng cố quan hệ đối tác với khách hàng Apple, khi các công ty con của tập đoàn ngày một cung ứng nhiều linh kiện hơn cho gã khổng lồ Mỹ. LG Display sẽ mở rộng các nhà máy ản xuất tấm nền OLED cỡ nhỏ và cỡ trung cho thiết bị Apple.

Nhà máy LG Display tại Paju. (Ảnh: LG)

Trong hồ sơ nộp lên nhà chức trách hôm 17/8, LG Display vạch ra kế hoạch đầu tư 3,3 nghìn tỷ won từ nay đến năm 2024 cho các nhà máy sản xuất tấm nền OLED tại Paju. Nó sẽ nâng công suất sản xuất tấm nền OLED cỡ nhỏ và cỡ trung của LG Display từ 30.000 đơn vị mỗi tháng lên 60.000.

LG Display từ chối bình luận về các vấn đề liên quan tới khách hàng. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết, tấm nền cỡ nhỏ sản xuất tại đây là để cung ứng cho iPhone, iPad thế hệ mới của Apple, do công ty tăng cường sử dụng màn hình OLED. Lần đầu Apple trang bị màn hình OLED cho iPhone là vào năm 2017 với iPhone X. Tất cả các mẫu iPhone 12 ra mắt năm 2020 đều dùng loại này. “Táo khuyết” cũng được cho là sẽ đưa OLED lên iPad 2022.

LG tụt hậu so với Samsung về tấm nền OLED cỡ nhỏ dù có thế mạnh về tấm nền OLED cỡ lớn cho tivi. Họ là nhà sản xuất tấm nền duy nhất có năng lực sản xuất đại trà TV OLED cỡ lớn. Trong khi đó, Samsung thống trị thị trường OLED cỡ nhỏ với khoảng 80% thị phần.

Cuộc đua dự đoán sẽ nóng lên với kế hoạch đầu tư mới của LG Display. Các đối thủ Trung Quốc như BOE cũng đang tăng tốc. BOE đang xây một nhà máy sản xuất tấm nền OLED cỡ nhỏ tại Trùng Khánh, sản lượng dự kiến đạt 115 triệu tấm nền mỗi năm. Tuy nhiên, BOE chỉ cung ứng OLED cho iPhone tân trang, cho thấy họ vẫn chưa thể nâng cấp chất lượng tấm nền của mình.

Một nguồn tin trong ngành nhận xét: “Chiến lược của người chơi Trung Quốc là sản xuất đại trà tấm nền với giá thấp hơn, song tấm nền của họ hiện đi sau cả về chất lượng lẫn sản lượng. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa chúng tôi không phải lo lắng về đối thủ Trung Quốc do họ có thể bắt kịp nhanh chóng”.

OLED được xem là màn hình thế hệ mới do mỏng hơn, nhẹ hơn và chất lượng hình ảnh tốt hơn LCD. Các công ty Trung Quốc đã “ăn” vào lợi nhuận của các công ty LCD Hàn Quốc nhờ giá rẻ hơn. Một số nhà quan sát cho rằng, việc Trung Quốc đứng đầu thị trường OLED chỉ là vấn đề thời gian.

Apple cũng đang tận dụng quan hệ với LG khi tập trung hơn vào thị trường Hàn Quốc. Nhà bán lẻ hàng hóa điện tử Best Shop của LG đã bắt đầu bán sản phẩm Apple từ tuần này. LG cần những sản phẩm mới để bán tại Best Shop sau khi rút khỏi thị trường smartphone. Do đó, bắt tay với LG sẽ mang đến kênh bán hàng mới cho Apple. Trước đây, thiết bị của họ chỉ bán tại cửa hàng và đại lý chính hãng.

Các công ty con của LG là đối tác lâu năm của Apple. LG Display cung ứng tấm nền, LG Innotek cung ứng mô-đun máy ảnh, còn LG Energy Solution cung ứng pin.

Du Lam (Theo Korea Times)