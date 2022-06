LG ra sao sau 4 năm có Chủ tịch mới?

Sử dụng hóa đơn điện tử trên 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý từ tháng 7 icon

Từ 0h ngày 1/7, các trạm thu phí trên 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác sẽ không phát hành hóa đơn tự in (hoặc hóa đơn in sẵn) khi lái xe, chủ phương tiện thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc.