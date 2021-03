Liệu Apple có thể nối dài thành công tại Trung Quốc?

Apple vừa có một quý bùng nổ tại Trung Quốc khi doanh số tăng trưởng kỷ lục. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo lắng về khả năng tiếp tục thành công của ‘táo khuyết’ tại thị trường này.

Trong quý IV/2020, doanh số Apple tại Trung Quốc đại lục tăng 57% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 21 tỷ USD nhờ vào nhu cầu iPhone 12 mạnh mẽ. Kết quả đánh dấu thắng lợi lớn tại thị trường quan trọng của “táo khuyết”. Trung Quốc đóng góp gần 20% tổng doanh thu của hãng trong quý.

Dù vậy, không phải lúc nào thị trường này cũng mang lại “quả ngọt” cho Apple. Giữa năm 2018, các nhà phân tích giảm dự báo doanh số iPhone do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng yếu kém tại Trung Quốc. Tháng 1/2019, Apple cảnh báo các nhà đầu tư về doanh số giảm trong quý cuối năm 2018 vì doanh số thấp hơn dự báo tại Trung Quốc do chiến tranh thương mại với Mỹ. Sau đó, dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc đầu năm 2020, trở thành nơi đầu tiên Apple phải đối phó với cửa hàng và nhà máy đóng cửa.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lạc quan rằng thành công của Apple tại Trung Quốc trong quý gần nhất không phải điều bất thường. Dù doanh số không ổn định, đây vẫn là thị trường “đinh” với công ty.

Tầng lớp trung lưu đông đảo trong nước sở hữu sức mạnh chi tiêu khổng lồ. Các ứng dụng di động như mua sắm, ngân hàng cũng rất phổ biến, mang lại tiềm năng lớn để Apple kiếm thêm doanh thu từ App Store và dịch vụ phần mềm. Hơn nữa, Trung Quốc vẫn còn đất để phát triển. Theo hãng nghiên cứu Gartner, năm 2020, Apple chiếm 20% thị phần smartphone toàn cầu song tại Trung Quốc chỉ là 10,1%.

Tuần trước, nhà phân tích Dan Ives của hãng chứng khoán Wedbush dự đoán Trung Quốc chiếm gần 20% tổng số nâng cấp iPhone trong năm tới. Ông bổ sung rằng đây vẫn là “thành phần quan trọng” đối với thành công của Apple.

Gần đây, CEO Tim Cook đồng ý thực hiện cuộc phỏng vấn hiếm hoi với He Shijie, một sinh viên cao đẳng và nhân vật có ảnh hưởng trong giới trẻ Trung Quốc. Động thái được cho là muốn tranh thủ sự ủng hộ hơn nữa giữa những người trẻ trong nước. Ông Cook cho biết có “hàng tấn” tính năng sản phẩm Apple lấy cảm hứng từ khách hàng Trung Quốc, như quét mã QR, chế độ ban đêm. Ông khẳng định nhận được rất nhiều phản hồi từ đây.

iPhone 12 là nhân tố chính dẫn đến tăng trưởng của Apple tại Trung Quốc quý vừa qua. Theo các chuyên gia, nhiều người dùng tại các thị trường hoãn mua một số mẫu iPhone vài năm gần đây vì vòng đời smartphone dài hơn và không đủ tính năng thuyết phục họ. Vào thời điểm iPhone 12 ra mắt, khách hàng đã vô cùng sốt ruột.

Có nhiều lý do vì sao iPhone 12 lại “nóng” như vậy ở đại lục, nơi Tim Cook cho biết ghi nhận “số lượng người nâng cấp kỷ lục”, trong đó có 5G. Nền kinh tế Trung Quốc cũng phục hồi nhanh hơn so với các quốc gia khác. Theo nhà phân tích Annette Zimmermann, nó đang đi trước 2 quý so với Tây Âu và Bắc Mỹ, vì thế người dùng có thể có nhiều tiền để mua sắm thiết bị hơn. Apple bán được iPhone nhiều hơn 8% trong năm 2020 so với năm 2019 tại Trung Quốc. Zimmermann nhận định tăng trưởng tích cực còn diễn ra trong 2 quý tới. Có nhiều người vẫn cần nâng cấp và lấy 5G làm động lực.

Ngoài ra, Apple còn được hưởng lợi từ sự khó khăn của đối thủ Huawei. Các chính sách của Mỹ khiến công ty Trung Quốc không được tiếp cận công nghệ Mỹ hàng đầu, khiến chúng trở nên kém hấp dẫn hơn. Thị phần Apple tại Trung Quốc tăng gần 5% trong quý IV/2020, trong khi Huawei giảm hơn 10%, theo IDC.

Du Lam (Theo CNN)