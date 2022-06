Lý do bất động sản “view sông” chưa bao giờ hạ nhiệt

Bất động sản “view sông” luôn được nhà đầu tư săn lùng và chấp nhận trả mức giá đắt hơn rất nhiều so với những sản phẩm khác. Sức nóng của những căn hộ ven sông chưa bao giờ giảm nhiệt.

Bất động sản (BĐS) ven sông tại Úc hiện có giá trị cao hơn 60-70% so với BĐS thông thường. Trong khi tại Mỹ, căn hộ ven sông có giá trị cao hơn từ 40-50% giá bất động sản tầm nhìn khác. Ở các khu vực như Miami, giá trị gia tăng có thể dao động từ 35% đến 105%. Tại Việt Nam, mức giá bình quân thường cao hơn từ 50-80% và đang có xu hướng ngày càng cao hơn do sự khan hiếm ngày một tăng cao.

Bên cạnh vị trí đắc địa, các giá trị “hiếm có” như trải nghiệm sống 24/7 giống như một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp, cảm giác thanh bình, sự riêng tư và yên tĩnh tuyệt vời cho chủ nhân là những yếu tố khiến BĐS view sông ngày càng đắt giá hơn.

Tầm nhìn vĩnh cửu

Thông thường, các nhà đầu tư luôn bị thu hút bởi yếu tố độc nhất, các căn hộ view sông thường không bị che chắn tầm nhìn, đồng nghĩa tầm nhìn sẽ vĩnh viễn không bị thay đổi. Điều này khác biệt hoàn toàn với căn hộ tại những khu vực đang phát triển, nhà đầu tư sẽ khó dự báo được tầm nhìn tương lai có bị che chắn hay không, có làm giảm giá trị tài sản hay không. Các chuyên gia tư vấn của Coastal Dream Life (Mỹ) khẳng định, tầm nhìn vĩnh cửu chính là giá trị quan trọng nhất làm nên sự đắt giá của BĐS có tầm view hướng ra sông.

Cuộc sống thượng lưu tương xứng

Những căn hộ view sông thường đi kèm với hệ thống tiện ích của giới thượng lưu hiện đại, mới mẻ và “không dành cho số đông”. Trải nghiệm cuộc sống quanh năm không khác gì nghỉ dưỡng ngay tại nhà chính là giá trị vượt trội mà các căn hộ thông thường sẽ không thể có được. Đó cũng là những giá trị hưởng thụ mang tính đặc quyền không đo đếm được bằng tiền.

Tiềm năng tăng giá

Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc Collier Vietnam, người Việt Nam luôn đặc biệt xem trọng vị trí nơi ở ven sông. Thực tế những căn hộ view sông sẽ có nhiều lợi thế về sức khỏe do không khí trong lành, thoáng đãng. Đặc biệt sau giai đoạn dịch bệnh, người mua BĐS ngày càng chú ý hơn đến môi trường sống đảm bảo an toàn và sức khoẻ, đặc biệt là thiết kế, cảnh quan cây xanh, sông nước… Nhu cầu được đẩy lên rất cao cũng khiến bất động sản ven sông sở hữu lực cầu cao nhất so với bất kỳ loại hình bất động sản nào khác. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ nói chung hiện nay cũng đang rất thiếu, quỹ đất kề cận mặt nước để các chủ đầu tư xây dựng còn hạn hẹp hơn, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khoản đầu tư sinh lời bậc nhất

Ở góc độ đầu tư, BĐS ven sông mang lại khả năng sinh lời bậc nhất. Bên cạnh khả năng tăng giá đều đặn qua thời gian, gia chủ còn có thể tính toán cho thuê với mức lợi nhuận cao từ chính căn hộ của mình, đặc biệt là với tài sản được quy hoạch đồng bộ, trong một hệ sinh thái đầy đủ các tiện nghi phục vụ cuộc sống, giải trí.

Với những lợi thế khác biệt, các căn hộ tại dự án view sông luôn mang tới tiềm năng sinh lời đa năng, ổn định và lâu dài cho chủ nhân.

An Nhiên