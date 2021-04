Khi quét mã QR trên Căn cước công dân gắn chip, người ta sẽ biết số Chứng minh nhân dân cũ (nếu có). Ngoài ra còn có những thông tin gì?

Đầu năm nay, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 06, quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD) mới. Mẫu thẻ CCCD mới có in mã QR ở mặt trước và vùng máy đọc (MRZ) ở mặt sau, mang lại khả năng ứng dụng công nghệ cao và tiềm năng lợi ích to lớn.

Chip điện tử Căn cước công dân lưu những thông tin gì?

Chip điện tử mặt sau của thẻ CCCD chứa các thông tin về nhân thân của mỗi công dân, như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, dấu vân tay, võng mạc, hình ảnh, đặc điểm nhận dạng…

Trong thời gian tới đây, CCCD gắn chip sẽ còn được tích hợp đầy đủ thông tin, như bằng lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... Người dân đi giao dịch và làm thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ khác nhau.

Tất nhiên, chỉ những cơ quan chức năng mới được trang bị đầu đọc chip chuyên dụng để trích xuất thông tin. Người dân có thể hoàn toàn yên tâm rằng, nếu như có bị mất CCCD gắn chip, người nhặt được cũng khó có thể đọc thông tin mà chip trên thẻ đang lưu giữ.

Mã QR trên Căn cước công dân ghi những thông tin gì?

Không như chip điện tử, mã QR trên thẻ CCCD có thể được đọc bằng các ứng dụng smartphone thông thường, hoặc bằng ứng dụng camera gốc của iPhone.

Khi quét mã QR này, người ta sẽ biết thông tin về số Chứng minh nhân dân cũ (nếu có). Người dân sẽ không còn phải mang theo bên người Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân bằng tờ giấy A4 rất dễ nhàu nát.

Cụ thể, thông tin ghi trên mã QR được sắp xếp lần lượt là: Số CCCD gắn chip | Số CMND cũ (nếu có) | Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Địa chỉ thường trú | Ngày cấp.

Tất nhiên, thông tin trên mã QR không mang tính bảo mật cao, và trên thẻ CCCD gắn chíp cũng đã in hầu hết các thông tin này. Mã QR chỉ cung cấp thêm số CMND cũ của người được cấp thẻ.

H.A.H (Tổng hợp)