Mạng di động iTel nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua App My iTel và website chọn số itel.vn

My iTel và website itel.vn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm dịch vụ và là trung tâm hệ sinh thái số dành cho thuê bao iTel tại Việt Nam.

Sau một thời gian ra mắt, iTel nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới trẻ và những người luôn tìm kiếm các dịch vụ di động có chi phí hợp lí, kinh tế nhưng vẫn đi kèm với chất lượng cao, trải nghiệm phong phú. Luôn quan tâm tới trải nghiệm của khách hàng, iTel cho ra mắt ứng dụng My iTel và hoàn thiện website chọn số itel.vn.

Ứng dụng My iTel đầy ắp ưu đãi và tiện ích

“Miễn phí vẫn MAX sướng” miêu tả chính xác những gì My iTel mang đến cho khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ năng động. Giờ đây không chỉ rẻ mà còn miễn phí, iTel giới thiệu ứng dụng My iTel - cho phép người dùng dễ dàng thực hiện mọi thao tác Self-Service đơn giản trên màn hình điện thoại: Đăng ký TTTB, tra cứu và cập nhật TTTB; cấp lại SIM mất, hỏng; đăng ký eSIM;... Không những thế, My iTel còn mang tới cho người dùng bạt ngàn tiện ích miễn phí mở rộng như: chơi game, xem phim, tích điểm đổi quà, săn ưu đãi hot,... Với những nội dung siêu hot này, khách hàng có thể thỏa thích trải nghiệm, tận hưởng quãng thời gian thật vui vẻ, thư giãn cùng kho giải trí online bất tận ngay trên ứng dụng My iTel.

Để tải ứng dụng My iTel, khách hàng có thể truy cập link: http://onelink.to/myitel

Chọn số cực nhanh và dễ với kho số bao la trên website itel.vn

iTel đẩy mạnh cải thiện và nâng cấp website itel.vn để khách hàng có thể chọn số, mua SIM thần tốc, thanh toán tiện lợi, ship hàng tận nơi cũng như dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ số khác của nhà mạng.

Để tìm hiểu thêm thông tin về ứng dụng My iTel cũng như các sản phẩm dịch vụ di đồng đầu số 087, khách hàng có thể liên hệ fanpage Mạng Di Động iTel (@itel.fan) cũng như website: http://itel.vn/ để được tư vấn tốt nhất.

Phạm Trang