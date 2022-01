Ngày ra mắt mạng xã hội của ông Donald Trump không còn xa

Theo thông tin đăng ký trên App Store, mạng xã hội Truth Social (Sự thật) dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 21/2 tới đây.

Theo Reuters, nền tảng truyền thông xã hội mới của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được lên lịch phát hành trên cửa hàng ứng dụng của Apple, trùng với ngày lễ President Day (Ngày Tổng thống) tại Mỹ.

Mạng xã hội của ông Trump sắp sửa ra mắt. (Ảnh: AFP)

Trước đó, các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook và YouTube "cấm cửa" ông Trump khỏi các nền tảng của mình trong năm 2021 do lo ngại các bài đăng của cựu Tổng thống Mỹ có thể tạo ra thêm các vụ bạo lực chết người như sự kiện những người ủng hộ ông Trump tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Trong khi Twitter thông báo cấm ông Trump vĩnh viễn, Facebook chỉ tạm thời chặn tài khoản của cựu Tổng thống cho tới ít nhất là tháng 1/2023, đồng thời cho biết công ty sẽ tiến hành đánh giá nguy cơ bạo lực gây ra bởi tỷ phú 76 tuổi này khi gần hết hạn đình chỉ.

YouTube, thuộc sở hữu của Google cũng cho biết, họ sẽ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm đối với kênh của ông Trump khi nguy cơ bạo lực giảm xuống. Trước khi bị cấm khỏi các nền tảng mạng xã hội phổ biến, cựu Tổng thống Mỹ đã có các bài đăng bị Facebook và Twitter gắn cờ vì phát tán thông tin sai lệch liên quan cuộc bầu cử Mỹ 2020 và đại dịch Covid-19.

Truth Social là nỗ lực của cựu Tổng thống Trump để xây dựng nền tảng mạng xã hội riêng, không phụ thuộc vào các Big Tech, nhằm khôi phục lại sự hiện diện trực tuyến. Ông Trump cũng đã ra mắt một blog vào năm ngoái (From the Desk of Donald J.) nhưng đã đóng cửa ngay sau đó, khi blog trở thành chủ đề chế giễu và thu hút lượng độc giả không nhiều, theo Washington Post.

Ý tưởng tạo dựng mạng xã hội Truth Social được tỷ phú này công bố vào tháng 10/2021. Mọi người có thể đăng ký trước ứng dụng, dự kiến sẽ phát hành rộng rãi vào nửa đầu năm 2022.

Tập đoàn truyền thông Trump Media & Technology Group không bình luận về thông tin nêu trên.

Vinh Ngô (Theo Cnet)