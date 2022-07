Zuckerberg tự tin rằng các sản phẩm của mình, dưới mác Meta, sẽ trở thành những giải pháp thay thế hữu hiệu với giá thành phải chăng hơn nhiều so với Apple

Theo The Verge, CEO Meta, tỷ phú Mark Zuckerberg hồi đầu tháng 7 vừa tuyên bố sẽ cạnh tranh trực diện với gã khổng lồ Apple trong nỗ lực định hình lại “tương lai của ngành công nghiệp Internet”. Zuckerberg tự tin rằng các sản phẩm của mình, dưới mác Meta, sẽ trở thành những giải pháp thay thế hữu hiệu với giá thành phải chăng hơn nhiều so với Apple - tập đoàn vốn bị cho là thường xuyên “thét” phí hoa hồng cao ngất ngưởng.

Trước đó, Apple đã từng trở thành chủ đề bị CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk chỉ trích vì phí áp dụng đối với cửa hàng ứng dụng App Store quá cao. Musk cho rằng mức hoa hồng trên là không ổn và Apple chẳng khác nào đang “đánh thuế 30% lên lĩnh vực Internet”.

Theo các chuyên gia, tuyên bố trên của Mark Zuckerberg cho thấy 2 gã khổng lồ công nghệ đã sẵn sàng “tuyên chiến” và cạnh tranh với nhau trong mảng bán phần cứng cho nền tảng thực tế ảo (VR) và tăng cường (AR).

“Đây là cuộc chạy đua về ý tưởng, nơi Apple tin rằng mình có thể cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách tích hợp công nghệ và tự thiết kế mọi thứ. Chúng tôi tin rằng còn rất nhiều việc phải làm để chuyên môn hóa các công ty khác nhau, và khi đó, chỉ một hệ sinh thái lớn mới có thể tồn tại”, The Verge dẫn lời Zuckerberg cho biết.

Mark Zuckerberg đối đầu Apple: 'Bắt tay' với Microsoft, Epic Games, tham vọng định hình tương lai ngành công nghiệp Internet

Kể từ khi Facebook đổi tên thành Meta, Mark Zuckerberg đã đẩy mạnh khái niệm metaverse, thứ mà ông cho là bước tiến lớn của công nghệ, chỉ xếp sau chiếc điện thoại thông minh. Gần đây, Meta cũng bắt tay cùng Microsoft, Epic Games và 33 công ty khác xây dựng Hội tiêu chuẩn mở metaverse (Metaverse Open Standards Group).

Theo The Verge, nhóm này được tạo ra nhằm thúc đẩy tạo ra các giao thức mở, giúp người dùng dễ dàng di chuyển qua các thế giới ảo và trao đổi tài sản kỹ thuật số trong tương lai.

Apple không có trong nhóm này và Mark Zuckerberg coi điều này “không có gì đáng ngạc nhiên”. Vị CEO này cho rằng việc kiểm soát chặt chẽ phần cứng và phần mềm của Apple đã được áp dụng rất tốt với iPhone, song với metaverse thì không được như vậy.

Trước đó, Giám đốc điều hành Tim Cook đã thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với AR, song vẫn giữ bí mật về kế hoạch phát triển phần cứng. Trong khi đó, Meta đang ấp ủ dự định phát hành một loại tai nghe VR mới vào cuối năm có tên là Cambria, đồng thời lên kế hoạch ra mắt cặp kính AR đầu tiên của tập đoàn. Nếu VR và AR được thị trường đón nhận như những gì Zuckerberg kỳ vọng, Meta sẽ trở thành nền tảng đối nghịch với Apple tương tự Android với iOS.

Apple và Meta chưa bao giờ đứng trên cùng một chiến tuyến. Nền tảng mạng xã hội lớn nhất hành tinh trước đó đã bị ảnh hưởng nặng nề so với các đối thủ do bản cập nhật quyền riêng tư của Apple hồi năm ngoái làm giảm thiểu khá nhiều khả năng nhắm mục tiêu và đo lường hiệu quả quảng cáo. Google, với mảng kinh doanh tìm kiếm cốt lõi, đã may mắn miễn nhiễm với sự thay đổi của Apple, đồng thời cho biết có thể sớm giới thiệu một bản cập nhật quyền riêng tư tương tự cho các ứng dụng Android.

Tuyên bố mới đây của Zuckerberg cho thấy rằng ngay cả khi Meta đang cố gắng tìm cách thoát khỏi sự thống trị của Apple trên mảng thiết bị di động, 2 gã khổng lồ công nghệ của thung lũng Silicon vẫn sẽ phải cạnh tranh với nhau trong một khoảng thời gian dài sắp tới để độc chiếm người dùng.

