Máy chủ ảo đám mây Cloud Server và những tiêu chuẩn lựa chọn cho doanh nghiệp

Việc chuyển dịch hệ thống từ vật lý lên ảo hóa đám mây là một điều tất yếu và trên thực tế thì xu thế đang diễn ra ngày một nhanh chóng hơn.

Lên kế hoạch để có một sự chuẩn bị tốt nhất cũng như tìm kiếm một nhà cung cấp uy tín đáp ứng linh hoạt được những nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp là điều cần thiết trong giai đoạn này.

Cân nhắc những tiêu chí dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được máy chủ Cloud Server phù hợp với mô hình hoạt động đặc thù của mình.

Hiệu năng hay lịch sử downtime trong quá khứ

Downtime là khoảng thời gian người dùng không thể truy cập hoặc khó khăn khi truy cập dịch vụ. Điều kiện lý tưởng nhất cho tình huống này là không bao giờ xảy ra downtime. Tuy nhiên ngay cả với các nhà cung cấp lớn nhất trong nước hay nước ngoài, cũng đều không thể tránh khỏi downtime. Vấn đề là cần chọn một nhà cung cấp có thể đưa ra mức cam kết downtime ít nhất có thể, vì Cloud Server ngừng hoạt động có thể gây thiệt hại về tài chính và uy tín cho doanh nghiệp từ lớn tới rất lớn. Ngoài ra, việc xử lý và tiếp cận công khai, minh bạch của nhà cung cấp khi các sự cố xảy ra là một yếu tố quan trọng cần xem xét.

Vị trí và mức độ an toàn của trung tâm dữ liệu

Phương thức bảo vệ các máy chủ đang chạy dịch vụ, ứng dụng, website của doanh nghiệp trước các thảm họa tự nhiên như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn hay các sự cố về điện lưới, đột nhập, tấn công cũng quan trọng không kém bảo mật trên đám mây.

Nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn ISO - 27001 – Tiêu chuẩn về dữ liệu, hệ thống và sản phẩm của doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành về dự phòng dữ liệu, bảo mật máy chủ dữ liệu vật lý, quyền riêng tư và quyền truy cập của khách hàng - cho thấy khả năng bảo đảm chống đỡ trước các tấn công dạng này.

Với các nhà cung cấp có Data center đặt tại Việt Nam, nếu có sự cố phát sinh, việc xử lý khắc phục, xác định trách nhiệm và bồi thường có thể sẽ được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Phương thức hỗ trợ

Không có ngoại lệ, việc hỗ trợ kỹ thuật phải luôn sẵn sàng ở một trong các kênh online hoặc qua điện thoại 24 giờ mỗi ngày. Đó là các hỗ trợ tối thiểu mà một dịch vụ đám mây như Cloud Server cần có.

Tuy nhiên, các hỗ trợ được đánh giá là tốt nhất khi bao gồm sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật nhanh chóng và trực tiếp của đội ngũ chuyên gia IT chuyên môn cao thay vì quy trình xử lý tự động qua nhiều bước. Hầu hết các dịch vụ nước ngoài sẽ không thể cung cấp loại hỗ trợ này. Đây là yếu tố lợi thế của các dịch vụ Việt Nam như BizFly Cloud Server khi luôn có đội ngũ chuyên gia hàng đầu sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

Phương thức tính giá

Hãy lựa chọn nhà cung cấp hỗ trợ phương thức tính giá pay-as-you-go – chỉ trả tiền cho những gì sử dụng, với khả năng đáp ứng nhanh các yêu cầu mở rộng dịch vụ khi cần thiết.

Đây là phương thức tính giá đang được áp dụng trên gần như tất cả các dịch vụ đám mây trên thế giới. Đối với tính năng mở rộng của Cloud Server, cách tính giá này rất có lợi, người dùng mở rộng bao nhiêu thì sẽ chỉ phải trả tiền bấy nhiêu mà thôi. Do đó, nếu sử dụng nhà cung cấp Việt Nam, nên ưu tiên những dịch vụ áp dụng cách tính giá theo dung lượng tương tự.

Đáp ứng các yêu cầu của khu vực sở tại

Luật an ninh mạng đã được thông qua, trong đó điều Luật quy định tất cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam đều phải thực hiện lưu trữ dữ liệu thông tin người dùng tại Việt Nam. Do đó, lựa chọn các giải pháp đám mây do Việt Nam phát triển và làm chủ như BizFly Cloud sẽ giúp doanh nghiệp toàn quyền bảo vệ dữ liệu của mình và thích ứng tức thì với những thay đổi mới nếu xảy ra.

Cuối cùng, với các nhà cung cấp nội, tất cả các dịch vụ đều được triển khai trên đường truyền trong nước đảm bảo mọi hoạt động luôn trơn tru, thông suốt ngay cả khi xảy ra các sự cố nghẽn mạng quốc tế.

