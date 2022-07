Messenger và Instagram đồng loạt gặp lỗi

Nhiều người gặp tình trạng không thể gửi tin nhắn trên nền tảng Messenger và Instagram vào tối 5/7, tuy nhiên tình trạng đã nhanh chóng được khắc phục.

Khoảng 21h45 tối 5/7 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng Facebook phản ánh tình trạng ứng dụng nhắn tin Messenger không thể gửi tin nhắn.

Một số người dùng cũng báo cáo sự cố Facebook và Instagram tải rất chậm, hoặc không thể truy cập. Tính năng nhắn tin trên Instagram cũng không hoạt động ổn định, khiến tin nhắn biến mất và không gửi được.

Ứng dụng nhắn tin Messenger bị lỗi vào tối 5/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Express.

Dữ liệu trên DownDetector cho thấy lượng người dùng báo lỗi cho 3 dịch vụ của Meta tăng vọt từ khoảng 22h. Ở thời điểm cao nhất, khoảng 3.500 người báo cáo lỗi trên Messenger, với 89% liên quan đến thao tác gửi tin nhắn, còn 3% cho biết họ không thể đăng nhập ứng dụng.

Một người dùng trên DownDetector cho biết ứng dụng Messenger chỉ bị lỗi trên điện thoại còn máy tính vẫn truy cập bình thường. Trong khi đó, một tài khoản khác phản ánh tin nhắn trong Messenger không thể hiển thị.

Những dịch vụ khác như Facebook và Instagram cũng ghi nhận lượng báo lỗi cao. Một số người dùng Instagram cho biết tính năng gửi tin nhắn trong app không hoạt động bình thường, còn truy cập Facebook trên máy tính sẽ hiện thông báo "Sorry, something went wrong".

Lượng người dùng Messenger báo lỗi tăng vọt từ gần 22h ngày 5/7. Ảnh: DownDetector.

Theo ghi nhận, sự cố xảy ra tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới nhưng đã được khắc phục sau khoảng 30 phút. Đến khoảng 22h20, lượng người báo lỗi trên DownDetector giảm xuống còn hơn 150 lượt. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố.

(Theo Zing)