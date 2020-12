Microsoft thách thức Amazon và Snowflake trong lĩnh vực dịch vụ Cloud Data

Gần đây, Microsoft đã tung ra công cụ phân tích mới mang tên Azure Synapse và chính thức công bố dự án Purview, một sản phẩm để lưu trữ, phân tích, theo dõi dữ liệu, có thể giúp các công ty theo kịp các yêu cầu quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu.

Sự ra mắt của hai sản phẩm cho thấy Microsoft hy vọng sẽ cung cấp nhiều trợ giúp hơn cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực Big Data, đồng thời, tăng khả năng cạnh tranh với Amazon và Snowflake trong khi thị trường công cụ đám mây ngày càng phát triển.

Hiện tại, ABN Amro Bank NV đang sử dụng Azure Synapse để tìm ra loại sản phẩm dịch vụ tài chính nào phù hợp nhất cho mỗi nhóm khách hàng và Wolters Kluwer NV, công ty giúp phát triển phần mềm y tế, đã thiết lập một hệ thống AI có thể dự đoán bệnh nhân nào sẽ nhanh chóng trở thành nguồn lây nhiễm trong bệnh viện.

Phó Chủ tịch điều hành Azure Jason Zander cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng FedEx, Procter&Gamble và các công ty khác cũng đang sử dụng phần mềm mới này của Microsoft. Còn Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella nhận định, hiện có quá đông khách hàng không thể sử dụng hiệu quả dữ liệu được tạo trên nhiều chương trình và thiết bị khác nhau.

Trong bài phát biểu, Nadella cho biết: “Ngày nay, chúng tôi tạo ra dữ liệu nhanh hơn mức chúng tôi có thể hiểu dữ liệu. Một nửa trong số 1.000 giám đốc điều hành của Fortune nói rằng họ không coi dữ liệu mình có là ‘tài sản thương mại’. Điều này không phải vì quan niệm rằng nó không liên quan, mà vì họ không có dữ liệu để hoàn thành mục tiêu”.

Azure Purview bổ sung các tính năng như quản lý dữ liệu, bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định. Jason Zander nói rằng dịch vụ này cho phép người dùng tìm dữ liệu bí mật và cho phép các giám đốc điều hành chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu này xem tất cả thông tin trong những chương trình khác nhau từ trên xuống, bao gồm từ Amazon và SAP.

Trong khi Microsoft tung ra các sản phẩm mới, thị trường cho các công cụ này đang nóng lên và đây chính là một trong những lý do khiến đợt IPO vào tháng 9 của Snowflake lập kỷ lục tại Mỹ. Bộ phận đám mây AWS của Amazon đã và đang tối ưu hóa, cập nhật kho dữ liệu Redshift của họ.

Giá trị thị trường của dịch vụ quản lý dữ liệu đám mây sẽ đạt 13 tỷ USD vào năm tới, khi khách hàng cố gắng tìm ra thông tin trong bộ nhớ đám mây, trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và thiết bị được phân phối xung quanh văn phòng, nhà máy và các trang web khác. Michele Goetz, một nhà phân tích tại Forrester, cho biết: “Có một khoảng cách giữa dữ liệu và cách sử dụng nó. Để chuyển đổi dữ liệu này thành dữ liệu có thể sử dụng được và được ngữ cảnh hóa, sẽ còn rất nhiều việc phải làm”.

Bộ phận tài chính của Microsoft đã phát hiện ra nhu cầu của người dùng đối với những công cụ như vậy. Trước đó, những nhân viên nhập liệu phải dành khoảng 70% trong quỹ thời gian để thu thập thông tin một cách thủ công. Giờ đây, nhóm Microsoft Finance đã tích hợp 120 nguồn dữ liệu khác nhau trong Azure, điều này giúp giảm chi phí.

Theo Phó chủ tịch điều hành Azure, một số đổi mới công nghệ cũng đến từ nỗ lực của Microsoft trong việc tuân thủ quy định về quyền riêng tư dữ liệu của châu Âu. Ông nói: "Để xử lý dữ liệu cấp EB, chúng tôi đã tạo ra các công cụ tùy chỉnh này. Và hiện tại, chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng những công nghệ được đánh giá tốt".

Các nhà phân tích tại Forrester tin rằng, những sản phẩm mới của Microsoft và sự tập trung của công ty vào thị trường quản lý dữ liệu sẽ tăng cường hợp tác của Microsoft với SAP, Salesforcecom Inc., Oracle và các công ty khác. Nhưng vấn đề là Microsoft sẽ giải quyết thế nào khi hợp tác và cạnh tranh với các công ty này vẫn là một câu hỏi khó, cần một chiến lược dài hơi để giải quyết bài toán kinh doanh này.

Phong Vũ

