MISA “ghi danh đúp’’ tại top 10 Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam

Nền tảng giúp giải bài toán quản trị doanh nghiệp toàn diện và tiết kiệm chi phí cùng phần mềm quản lý, vận hành mô hình F&B hiệu quả đã giúp MISA ghi danh tại giải thưởng năm nay.

Ngày 23/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra lễ trao giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp công nghệ số 2020 do lãnh đạo Chính phủ chủ trì. Đây là giải thưởng mang tầm quốc gia, lần đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan đứng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin tổ chức, nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số đóng góp giá trị cho sự phát triển quốc gia do người Việt sáng tạo.

Ghé thăm gian hàng của MISA, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dành nhiều lời khen cho sự kiên trì và tinh thần làm sản phẩm Make in Viet Nam của MISA suốt 26 năm qua.

Qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, hội đồng giám khảo - những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số đã lựa chọn ra Top 10 sản phẩm xuất sắc nhất tại 5 hạng mục khác nhau, dựa trên tiêu chí: Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán của Việt Nam. Trong đó, MISA xuất sắc “ghi danh đúp” vào giải thưởng uy tín này hai giải pháp là: Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS và Phần mềm Quản lý nhà hàng, quán cafe MISA CukCuk.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm (thứ tư từ trái sang) chúc mừng MISA với thành tích đạt được tải giải thưởng năm nay.

Cụ thể, MISA AMIS – Top 10 Nền tảng số xuất sắc – Hiện đang giải quyết bài toán quản trị và chuyển đổi số cho hơn 12.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. Với kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, MISA thấu hiểu những khó khăn mà tổ chức gặp phải khi chuyển đổi số. Điển hình có thể dễ nhận thấy là chi phí đầu tư hệ thống ERP lớn mà nhu cầu doanh nghiệp không khai thác hết tính năng của cả một hệ thống cồng kềnh; còn nếu sử dụng các phần mềm riêng lẻ lại rời rạc, thiếu sự kết nối dữ liệu giữa các bộ phận trong và ngoài doanh nghiệp.

Mô hình hội tụ dữ liệu trong và ngoài doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị doanh nghiệp linh hoạt của MISA AMIS.

Vì vậy, MISA thiết kế nền tảng MISA AMIS với hàng chục ứng dụng nhỏ, đáp ứng toàn diện nhất mọi hoạt động trong doanh nghiệp ở cả 4 mảng cốt lõi: Tài chính, Nhân sự, Bán hàng, Điều hành. Việc nhu cầu tới đâu thì sử dụng nền tảng tới đó giúp doanh nghiệp mọi quy mô đều tiếp cận được giải pháp số phù hợp nhu cầu và nguồn lực ngân sách.

Là nền tảng mở, MISA AMIS đã kết nối với hàng trăm đối tác ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, giao vận… để người dùng thực hiện được mọi nghiệp vụ, giao dịch chỉ trên một nền tảng duy nhất. Nền tảng cũng được phát triển trở thành một trung tâm kết nối, xây dựng hệ sinh thái ứng dụng toàn diện, vừa có tính kế thừa dữ liệu cao vừa tối ưu năng suất và chi phí cho doanh nghiệp.

Ghi danh ở Top 10 Giải pháp số xuất sắc là phần mềm MISA CukCuk đang được ứng dụng tại hơn 15.000 nhà hàng, quán café để giúp người dùng vừa vận hành quán dễ dàng, linh động vừa tiết kiệm nguồn lực. Không chỉ đáp ứng được tất cả nghiệp vụ như order, thanh toán, kho, chế biến ... dựa vào Cloud, MISA CukCuk còn sử dụng được đa nền tảng, mọi lúc, mọi nơi. Kể cả không có mặt, quản lý vẫn có thể điều hành, giám sát tình hình bán hàng ngay trên điện thoại với các biểu đồ trực quan, hạn chế tối đa tình trạng thất thoát.

MISA CukCuk mang đến trải nghiệm mới cho người dùng nhờ ứng dụng AI vào Robot lễ tân số để phát triển khả năng chào hỏi, tương tác và gọi món với khách hàng bằng giọng nói như một lễ tân thực thụ.

Ngoài ra, nhờ tích hợp trực tiếp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử để tự động lấy số liệu, phần mềm giúp giảm đáng kể thời gian nhập liệu và sai sót cho kế toán. MISA Cukcuk cũng là ứng dụng giúp MISA mang thương hiệu phần mềm Make in Viet Nam đến với 17 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore…

Được biết, MISA là đơn vị đã có 26 năm theo đuổi chiến lược phát triển sản phẩm Make in Viet Nam khi sử dụng đội ngũ hơn 2000 nhân sự Việt và giải quyết các bài toán cho hơn 250.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ cá thể Việt. Mới đây, MISA cũng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin tưởng lựa chọn để triển khai các giải pháp số, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Phạm Trang