Mở chiến dịch phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân

Nhấn mạnh đảm bảo an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng là mục tiêu quan trọng nhất, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ TT&TT sẽ có chiến dịch phổ cập an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân.

An toàn thông tin mạng đang là chuyện của mọi người

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng -Vietnam Security Summit 2021 chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải” vừa khai mạc ngày 27/10. Diễn ra theo hình thức trực tuyến, Vietnam Security Summit 2021 do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và IEC Group phối hợp tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/10.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhận xét, đây là lần đầu tiên hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn không gian mạng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, một phương thức của trạng thái bình thường mới. “Tôi hy vọng rồi mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cũng sẽ có nhận thức, phương thức thay đổi phù hợp để ứng phó với những thách thức của không gian mạng trong tương lai”, Thứ trưởng chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, an toàn thông tin mạng giờ đây là chuyện của mọi người.

Theo Thứ trưởng, chúng ta vẫn nói về khái niệm một ngôi làng toàn cầu, một ngôi làng mà ở đó mọi người dân trên toàn cầu có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn nhờ CNTT và Truyền thông. Đến nay, không gian mạng đã và đang hiện thực hóa ý tưởng đó. Xã hội đang dần dịch chuyển các hoạt động từ không gian thực lên không gian mạng, xóa nhòa ranh giới địa lý giữa các vùng miền, giữa các quốc gia.

Trong 2 năm gần đây, chúng ta chuyển dần các hoạt động của mình lên không gian mạng nhiều hơn. Mỗi ngày 1 người Việt Nam trực tuyến trên mạng Internet khoảng gần 7 tiếng. Thời lượng này sẽ tiếp tục tăng lên và đồng nghĩa với nguy cơ mất an toàn thông tin mạng sẽ cao hơn.

Thống kê trên thế giới cho thấy, có 900 cuộc tấn công mạng, có 5 mã độc mới sinh ra trong mỗi giây, phát hiện 40 điểm yếu, lỗ hổng mỗi ngày. Đó đều là những nguy cơ hiện hữu mà chúng ta phải đối mặt và điều này có thể tăng lên theo hàm số mũ trong thời gian tới.

Nhấn mạnh đảm bảo an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân, cho người dân trên không gian mạng là mục tiêu quan trọng nhất, Thứ trưởng cũng cho rằng: An toàn thông tin mạng giờ đây là câu chuyện của mọi người. Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ triển khai chiến dịch phổ cập an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân. Việc khai trương, cung cấp Visafe, ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân Visafe chính là sự mở đầu cho chiến dịch này.

6 nhóm hành động cụ thể để tạo dựng niềm tin số

Trao đổi tại phiên chính của Vietnam Security Summit 2021, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin đã chia sẻ về quan điểm, định hướng, mục tiêu cũng như những hành động cụ thể mà Bộ TT&TT thấy cần phải làm trong thời gian tới để tạo lập niềm tin số, nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về an toàn thông tin mạng.

“Niềm tin số là nền tảng cho các hoạt động kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số. Tạo lập niềm tin số là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công. Vì vậy, tạo niềm tin số là một thách thức rất lớn cho không chỉ của Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới”, ông Phúc nhận định.

Chia sẻ hình dung của Bộ TT&TT về bức tranh an toàn không gian mạng năm 2025, ông Phúc cho biết, doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin mạng trên thế giới đến năm 2025 dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 14 - 15%/năm. Tại Việt Nam, Bộ TT&TT đặt mục tiêu tăng trưởng gấp đôi doanh thu lĩnh vực này, khoảng 25 – 30%/năm.

Nhu cầu nhân lực an toàn không gian mạng vào 2025 được dự báo sẽ tăng trưởng gấp đôi so với năm 2020, tức là cần khoảng 6 triệu người. Cũng vào năm 2025, đối tượng bị tấn công dự báo sẽ gấp 2,7 lần so với năm 2020 và gấp tới 7,5 lần vào năm 2030.

Cùng với đó, vào năm 2025, dự báo rằng mỗi giây sẽ có 3.000 cuộc tấn công mạng và 12 mã độc mới, tăng tương ứng 3 lần và 2,4 lần so với năm 2020. Số lỗ hổng, điểm yếu mới xuất hiện mỗi ngày vào 2025 là khoảng 70, tăng 1,75 lần so với năm 2020.

Lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI) là 2 công nghệ sẽ tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực an toàn thông tin mạng giai đoạn đến năm 2025, thể hiện ở việc nhiều ứng dụng mật mã phi đối xứng có thể bị phá vỡ trong những năm tới; và AI sẽ dần thay thế con người trong lĩnh vực an toàn không gian mạng, đạt khoảng 38,2 tỷ USD vào năm 2026, tăng 23,2%/năm.

Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc tham luận tại phiên báo cáo chính.

Người đứng đầu Cục An toàn thông tin cũng thông tin: Định hướng của Chính phủ, Bộ TT&TT trong lĩnh vực an toàn không gian mạng là “An toàn không gian mạng cho tất cả, bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng”.

Với định hướng đó, Bộ TT&TT đã xác định 8 mục tiêu cần đạt được thời gian tới gồm: Duy trì thứ hạng 25, hướng tới thứ hạng 20 về chỉ số GCI; Mỗi người dân có một “Hiệp sĩ” bảo vệ; Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có 1 đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ; 100% bộ, ngành, địa phương bảo đảm an toàn thông tin theo 4 lớp; bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin 11 lĩnh vực quan trọng; 100% người sử dụng được tiếp cận nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin; tỷ lệ thông tin tiêu cực duy trì dưới 10%; và 100% nền tảng số tuân thủ quy định pháp luật.

Đặc biệt, theo ông Phúc, Bộ TT&TT thấy rằng có 6 nhóm hành động cụ thể cần phải được tập trung triển khai để tạo lập niềm tin số, đảm bảo an toàn không gian mạng cho tất cả mọi người, đó là: Bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng số; Bảo vệ dữ liệu số; Bảo vệ hệ thống thông tin cơ quan Đảng, Nhà nước; Bảo vệ hệ thống thông tin trong các lĩnh vực quan trọng; Xây dựng môi trường mạng an toàn; Bảo đảm thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Với mỗi nhóm này, Bộ TT&TT đều đưa ra các nội dung công việc cụ thể cần triển khai. Đơn cử như, để xây dựng môi trường mạng an toàn, bên cạnh việc phổ cập ứng dụng an toàn không gian mạng, Bộ TT&TT cũng sẽ tiếp tục triển khai gán nhãn tín nhiệm mạng, phát triển Cổng không gian mạng quốc gia; phát triển nền tảng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng...

Theo chương trình, song song với phiên báo cáo chính và 3 phiên hội thảo chuyên đề, Vietnam Security Sumit 2021 còn có triển lãm quốc tế ảo về các sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng của hơn 20 nhà cung cấp.

Vân Anh