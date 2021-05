Mở rộng điều tra vụ mua bán hàng tỷ thông tin người dùng tại Việt Nam

Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án mua bán hơn 1.300 GB dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đang tiến hành điều tra vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong quá trình điều tra, ngày 4/5/2021, C01 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dư Anh Quý (sinh năm 1988, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lại Thị Phương (sinh năm 1992, Giám đốc Công ty giải pháp năng lượng VNIT TECH) cùng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Lại Thị Phương tại cơ quan công an.

Ngày 5/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng đối với Dư Anh Quý và Lại Thị Phương.

Theo cảnh sát, các bị can đã thu thập, chiếm đoạt, mua bán, sử dụng trái phép gần 1.300 GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Những thông tin này của khách hàng điện lực, khách hàng ngân hàng, nhân sự cơ quan Nhà nước, bảo hiểm, hộ khẩu, thuê bao điện thoại, nhà đầu tư tài chính,...

Cơ quan điều tra cho rằng có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với thông tin, dữ liệu cá nhân về khách hàng do họ quản lý. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

H.Đ