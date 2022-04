Lùi lịch mở vòng quốc gia cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2021 - 2022

Vòng thi cấp quốc gia, vòng cuối cùng của cuộc thi giải Toán và Vật lý qua Internet (Violympic) năm học 2021 - 2022 sẽ diễn ra trong ngày 23/4, thay vì được tổ chức vào hai ngày 9, 10/4 như dự kiến.

Violympic là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên cả nước, được tổ chức với mục đích duy trì và phát triển sân chơi trực tuyến môn Toán, Vật lý cho học sinh; tạo điều kiện cho các em sử dụng Internet như là một phương thức học tập. Học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn Toán, Vật lý. Cùng với đó, tăng cường khả năng tiếng Anh cho học sinh qua giải Toán bằng tiếng Anh; tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường phổ thông.

Vòng cấp tỉnh, thành phố cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2021 - 2022 đã có hơn 174.000 thí sinh trên cả nước tham gia.

Trong năm thứ 14 được tổ chức, Violympic đã hoàn thành vòng thi cấp tỉnh, thành phố - vòng áp chót của cuộc thi. Đã có 174.072 học sinh hoàn thành bài thi, tăng 10,8% so với số học sinh dự kiến và tăng 44% so với năm học 2020 - 2021.

Cũng theo thống kê của Ban tổ chức, ở vòng thi áp chót, 2 địa phương là Trà Vinh và Kiên Giang đã tổ chức quy mô cấp tỉnh với gần 200 Phòng GD&ĐT cùng hơn 4.300 trường được xác thực tham gia. Những địa phương có số lượng học sinh tham gia đông nhất là Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình. Các khối có đông học sinh tham gia nhất là những khối có tổ chức vòng quốc gia gồm lớp 2, 3, 4 và 5.

Với vòng cuối cùng của cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2021 - 2022, Ban tổ chức quyết định điều chỉnh lùi thời gian tổ chức thi sang ngày 23/4, chậm hơn gần nửa tháng so với lịch dự kiến. Lý do là nhiều tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên học chậm so với chương trình của Bộ GD&ĐT.

Ngoài các ca thi chính thức, Ban tổ chức còn bố trí lịch cho 3 ca thi dự phòng dành cho các học sinh gặp sự cố đột xuất.

Theo lịch đã điều chỉnh, trong ngày 23/4, buổi sáng sẽ diễn ra các ca thi dành cho những thí sinh dự thi các môn Toán tiếng Anh 4, Toán tiếng Việt 9, Vật lý 12 (ca 1); Toán tiếng Việt 2, Toán tiếng Anh 8 (ca 2); Toán tiếng Việt 5, Vật lý 9 (ca 3). Các thí sinh thi Toán tiếng Việt 4, Toán tiếng Việt 3 sẽ dự thi trong buổi chiều cùng ngày.

Thông tin từ Ban tổ chức cũng cho hay, hạn cuối cùng nộp đăng ký hội đồng dự thi vòng quốc gia Violympic năm học 2021 – 2022 là 18h00 ngày 12/4. Sau thời điểm này, Ban tổ chức không thành lập thêm bất cứ hội đồng dự thi nào.

Học sinh dự thi vòng quốc gia Violympic năm học 2021 - 2022 được các hội đồng thi chủ động lựa chọn qua các đợt thi vòng 7 (vòng thi cấp trường), vòng 8 (vòng thi cấp quận, huyện) và vòng 9 (vòng thi cấp tỉnh, thành phố) và tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng đơn vị.

Theo kế hoạch, từ 5/4 bắt đầu mở chức năng duyệt học sinh cho các cán bộ đăng ký hội đồng trên toàn quốc. Chỉ những học sinh được đăng ký và duyệt thi tại đây mới được quyền dự thi vòng quốc gia Violympic năm học 2021 - 2022. Địa chỉ nhận Mã thi quốc gia sẽ được Ban tổ chức gửi cho người phụ trách Violympic tất cả các hội đồng thi vào 15h ngày 19/4 thông qua email của cán bộ phụ trách.

Về giải thưởng, Ban tổ chức Violympic quốc gia đã có một số điều chỉnh trong thể lệ để trao cơ hội nhiều hơn, ghi nhận tài năng và cổ vũ phong trào học tập, thi đua của học sinh.

Cụ thể, Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận online giải Vàng, Bạc Đồng, Khuyến khích cho học sinh Top 100 các vòng cấp trường, cấp quận và cấp tỉnh, thành phố. So với các năm trước, vòng quốc gia cuộc thi Violympic năm học 2021 - 2022 mở thêm các khối 2, 3, 4 Toán tiếng Việt và bỏ khối 12 Toán tiếng Việt. Số lượng giải thưởng tại vòng quốc gia được ấn định ngay từ đầu gồm giải thưởng cho 1.100 học sinh đứng đầu mỗi khối Tiểu học; 600 học sinh đứng đầu mỗi khối THCS; và 110 học sinh đứng đầu khối THPT.

Theo thể lệ, giải thưởng hiện vật chỉ dành cho 20 học sinh đứng đầu mỗi môn thi với mỗi khối lớp tại vòng quốc gia, cụ thể: Phần thưởng cho Top 1 là 1 máy tính trị giá 10 triệu đồng; Top 2- 3 là 1 máy tính bảng trị giá 6 triệu đồng; Top 4 - 10 nhận quà tặng trị giá 1 triệu đồng và phần thưởng cho học sinh Top 11 - 20 có trị giá 500.000 đồng.

