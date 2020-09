MobiFone Invoice – Lợi ích khi dùng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Phần mềm MobiFone Invoice hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập, xuất hóa đơn điện tử và quản lý phát hành hóa đơn trực tuyến, một giải pháp ưu việt mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP xác định ngày 1/11/2020 là hạn cuối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cũng như từng bước số hóa quy trình sản xuất kinh doanh, MobiFone ra mắt phần mềm MobiFone Invoice, hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập, xuất hóa đơn điện tử và quản lý phát hành hóa đơn trực tuyến.

MobiFone Invoice được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, tối đa bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp với các ưu điểm nổi trội:

- Tiết kiệm thời gian, việc lập, gửi/nhận hóa đơn cho khách hàng do được thực hiện nhanh chóng thông qua các phương tiện điện tử mà không phải gửi hóa đơn qua đường bưu điện hoặc nhà vận chuyển, rút ngắn được hơn 90% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn, chỉ cần vài cú nhấp chuột người mua hàng sẽ nhận được hóa đơn, tránh được rủi ro thất lạc, mất hóa đơn.

- Không mất nhiều thời gian cho việc thông báo phát hành hóa đơn cũng như việc lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý đến cơ quan thuế. Đối với hóa đơn đặt in, doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ thời gian quy định của Cục Thuế từ khi lập thông báo phát hành hóa đơn đến khi được sử dụng hóa đơn. Chuyển sang dùng phần mềm Mobiphone Invoice doanh nghiệp sẽ hoàn toàn chủ động, chỉ gửi thông báo qua mạng đến cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử và được sử dụng ngay khi thông báo được chấp nhận, không mất thời gian chờ đợi.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian lập tờ khai thuế GTGT vì phần mềm tự động kết chuyển số liệu vào tờ khai GTGT, từ đó giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, tránh được việc vi phạm hành chính về thời gian lập báo cáo thuế.

- Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu nhanh, thông tin trên hóa đơn điện tử được liên kết trực tiếp vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp mua bán hàng hoá, dịch vụ; Dễ dàng tích hợp với nhiều phần mềm kế toán. Việc này đã tiết kiệm nhân lực cho doanh nghiệp, thay vì phải sử dụng ít nhất 1 nhân viên chuyên nhập dữ liệu theo dõi số lượng hóa đơn xuất ra, mua vào.

- Tối ưu hóa các hoạt động bán hàng, nâng cao kiểm soát và giám sát hoạt động bán hàng, cung ứng hàng hóa cho doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý việc nắm bắt doanh số bán ra hàng ngày, hàng tuần luôn là yêu cầu số 1 để đề ra các chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

- Giảm rủi ro tối đa do mất, cháy hóa đơn và đặc biệt khắc phục tình trạng hóa đơn giả.

- Tiết kiệm chi phí in ấn - vận chuyển - lưu trữ, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực tế lâu nay việc sử dụng hóa đơn giấy đã khiến doanh nghiệp phải bỏ ra 1 khoản chi phí không nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác in ấn, do đó hoạt động bán hàng sẽ không được vận hành liên tục nếu doanh nghiệp kém phần chủ động trong việc theo dõi số lượng hóa đơn sử dụng.

Phần mềm MobiFone Invoice hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng. Thực sự đây là lựa chọn sáng suốt, bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp.

Phương Dung