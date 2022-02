MobiFone tăng cường mạng lưới, phục vụ xuyên Tết

Với sự đầu tư kỹ càng cả về kỹ thuật và chất lượng phục vụ, MobiFone đã sẵn sàng mạng lưới phục vụ nhu cầu sử dụng các dịch vụ dự kiến sẽ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các cửa hàng MobiFone tại các khu vực trung tâm và đông dân cư mở cửa xuyên Tết để phục vụ khách hàng

Đảm bảo chất lượng mạng lưới dịp Tết

Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thoại, data của khách hàng trong cả nước thường tăng mạnh trong những ngày Tết, đến thời điểm này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã sẵn sàng mạng lưới phục vụ khách hàng.

Trong năm qua, MobiFone tiếp tục triển khai công tác phát triển mạng 4G, nâng tổng số trạm 4G lên gần 35.000 trạm, đảm bảo chất lượng mạng 4G rộng khắp trên toàn quốc và dung lượng mạng lưới MobiFone đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khách hàng.

Tổng công ty đã tăng cường phủ sóng 4G đến các vùng nông thôn và miền núi để phục vụ các khách hàng sử dụng dịch vụ khi di chuyển từ các khu vực đô thị, thành phố về quê ăn Tết với việc phát sóng thêm hàng nghìn trạm 4G trong vòng 1 tuần trước dịp Tết Nguyên đán.

Cột phát sóng MobiFone trên làng chài Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh (Khánh Hòa)

Theo MobiFone, đến hết tháng 12/2021, hạ tầng số của MobiFone đã tương đối hoàn thiện với vùng phủ mạng 4G đạt gần 100% dân số, thiết bị 4G tại các thành phố lớn đã được nâng cấp để sẵn sàng triển khai thương mại mạng 5G trong năm 2022, mạng lưới cáp quang của MobiFone đạt hơn 120.000km trải dài 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Các thiết bị trên mạng lưới MobiFone từ mức trạm đến mức mạng lõi đều đã được kiểm tra đảm bảo cấu hình dự phòng cao để không xảy ra sự cố mạng, dung lượng mạng và các hướng truyền dẫn trong nước, quốc tế, sẵn sàng cho nhu cầu sử dụng của khách hàng tăng từ 200%-300% so với ngày thường.

Cùng việc thử nghiệm công nghệ 5G với các dịch vụ internet tốc độ cao có tốc độ lên tới 1.7 Gbps trên nền tảng 5G như: Video 8K, Game thực tế ảo AR/VR - AI learning, IoT service, Robotics,…trong dịp Tết Nguyên đán, MobiFone cũng đưa vào khai thác các dịch vụ thoại VoLTE và các dịch vụ NB IoT trên nền tảng mạng 4G.

Theo nhà mạng, tại khu vực trọng điểm, các địa điểm có tổ chức bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa và các khu vực lễ hội, khu du lịch tại Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, các khu du lịch tâm linh Chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)…, MobiFone đã khảo sát, hoàn thành các công tác triển khai đo kiểm, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng, lắp đặt bổ sung các trạm phát lưu động, tăng cường vùng phủ sóng, mở rộng tài nguyên cho các trạm 4G để đảm bảo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Nhà mạng cũng đã lên kế hoạch chi tiết, triển khai các phương án, bố trí nhân lực trực ứng cứu thông tin 24/7 nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng lưới.

Trong dịp Tết Nguyên đán, công tác CSKH của MobiFone luôn được đảm bảo để phục vụ khách hàng tốt nhất. Những ngày nghỉ Tết, MobiFone bố trí đầy đủ nhân viên trực xử lý và hỗ trợ khách hàng. Tổng đài 1090 của MobiFone luôn sẵn sàng kịp thời giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng khi cần.

MobiFone cho biết cũng đã chuẩn bị kịch bản nếu dịch Covid-19 lan rộng thời gian tới: Dung lượng mạng đã sẵn sàng cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các lớp học trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch Covid-19; Chất lượng mạng được tăng cường đặc biệt cho các bệnh viện, các khu vực cách ly tập trung,…với việc đưa vào phát sóng bổ sung các trạm 4G công nghệ mới với các giải pháp đa Sector, MIMO 4x4, đa băng tần CA.

Vùng phủ mạng 4G của MobiFone đến nay đã đạt gần 100% dân số

Tưng bừng ưu đãi đón Tết

Đón năm mới Nhâm Dần 2022, ngoài việc chú trọng nâng cao năng lực mạng lưới, MobiFone còn tri ân khách hàng bằng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Theo đó, trong chương trình “Tết an vui cùng My MobiFone” được triển khai từ 01/02 - 15/02, các thuê bao thực hiện giao dịch mua sản phẩm dịch vụ trên app My MobiFone sẽ được tham gia lắc để mở phong bao lì xì, mỗi lượt lắc có cơ hội nhận ngẫu nhiên phần quà như nạp tiền vào tài khoản; Tai nghe airpod, điện thoại iPhone Promax 13.

Từ 18/01 - 25/02, MobiFone dành tặng gói data “khủng” TETANVUI dành cho cả gia đình, nhóm bạn bè. Chỉ với 20.000 đồng/ngày, khách hàng đăng ký có ngay 22GB data sử dụng chung cùng 4 thuê bao khác, thoải mái gọi thoại trực tuyến, giải trí, lướt web. Ngoài ra, gói cước còn miễn phí tất cả các cuộc gọi thoại nội nhóm giữa các thành viên trong 24h.

Bên cạnh đó, MobiFone vẫn đang triển khai loạt chương trình khuyến mại (đến hết 31/03) dịch vụ dataIP; Dịch vụ nội dung số và giá trị gia tăng thông qua các hình thức trao giải trực tiếp, cộng tiền tài khoản, tích điểm trúng thưởng như: cộng 15.000 đồng vào tài khoản khuyến mại cho thuê bao đăng ký các gói EduPro dịch vụ MobiEdu; Tặng website riêng + gói Starter giảng dạy 3 tháng + 01 phòng live vip 3 tháng + 3 khóa học kỹ năng mềm miễn phí cho tất cả giáo viên không phân biệt nhà mạng đăng ký tài khoản trên website giaoducphothong.mobiedu.vn.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ ClipTV, khuyến mãi cộng tiền vào TKKM cho thuê bao đăng ký và duy trì dịch vụ trong 5 ngày liên tiếp cho thuê bao đăng ký mới, gia hạn gói cước; Với khách hàng sử dụng dịch vụ ứng/chuyển tiền: giảm phí chuyển tiền từ 15% xuống 10%; với 1 lần chuyển tiền trên 20.000 đồng thuê bao trả trước sẽ được 3 lượt chơi chương trình “Tết an vui cùng My MobiFone”.

Các chiến dịch bán hàng hấp dẫn đang được triển khai nhân dịp năm mới thể hiện mong muốn của MobiFone, mang đến những niềm vui thay cho lời tri ân và lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng đến tất cả mọi khách hàng MobiFone trên toàn quốc.

Các cửa hàng MobiFone mở cửa xuyên Tết:

Các cửa hàng cấp 1, cửa hàng bán lẻ thuộc khu vực trung tâm, đông dân cư:

Từ ngày 31/01 (29 Tết) - 03/02 (mùng 3 Tết): mở cửa từ 9h-16h.

Các cửa hàng quận/huyện không thuộc khu vực trung tâm, đông dân cư:

Từ ngày 31/01 (29 Tết) - 03/02 (mùng 3 Tết): nghỉ hoặc mở từ 9h-12h (một số cửa hàng mở cửa đến 16h)

Phương Dung