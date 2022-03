MobiFone tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các doanh nghiệp số xuất sắc đã cùng ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Bộ TT&TT (Cục quản lý Doanh nghiệp) tham gia mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số.

Ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng giám đốc MobiFone và các doanh nghiệp số xuất sắc ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chuyển đổi số theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT (tại địa chỉ SMEdx.gov.vn) do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) chủ trì triển khai từ năm 2021. Chương trình đã thu hút hơn 16.000 doanh nghiệp SMEs sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số. Mục tiêu của chương trình là đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp SMEs, hỗ trợ tư vấn, giúp doanh nghiệp xác định chiến lược chuyển đổi số, nhờ đó tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số bằng chính các hạ tầng số, nền tảng, dịch vụ và giải pháp số “Make in Vietnam” (sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, do Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất) với sự đồng hành của các doanh nghiệp số xuất sắc Việt Nam.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tham gia vào chương trình với một loạt các nền tảng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp SMEs như: Nền tảng MobiFone Smart Office – Giải pháp Văn phòng điện tử; Nền tảng MobiFone Smart Sales- Giải pháp Bán hàng thông minh; Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới – MobFone Meeting; Nền tảng Hóa đơn điện tử - MobiFone Invoice; Nền tảng chữ kí số - SIM PKI; Nền tảng tổng đài liên lạc đa kênh 3C và MobiFone SIP Trunk; Nền tảng Big Data tìm kiếm khách hàng tiềm năng (ứng dụng phân tích dữ liệu Big Data); Nền tảng Du lịch thông minh Smart Travel; Nền tảng giáo dục trực tuyến MobiEdu; Nền tảng hỗ trợ phát triển dịch vụ tài chính (Fintech Platform); Nền tảng MobiFone Money hỗ trợ doanh nghiệp… Đây đều là những nền tảng số xuất sắc của MobiFone đã được thị trường ghi nhận với những số liệu khả quan về doanh thu, mức độ tăng trưởng và người sử dụng (users).

Đặc biệt, các giải pháp MobiFone Meeting (48.000 users), MobiEdu (63.000 users truy cập hằng ngày; với gần 1.000 trường học, hơn 10.700 giáo viên, 124.000 học viên trên khắp cả nước)… đã là những giải pháp then chốt đóng góp vào việc xác lập và duy trì trạng thái “bình thường mới” trong thời kỳ giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, đồng thời giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và sản xuất, kinh doanh tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường học.

Là một doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, MobiFone đã hoàn tất xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho giai đoạn 5 năm, tầm nhìn tới 2030. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2025 tầm nhìn 2030, MobiFone sẽ là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong nước về công nghệ số. Theo đó, MobiFone đã có những bước chuyển mạnh mẽ để bứt phá từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trở thành doanh nghiệp số, phát triển mạnh mẽ trên 3 lĩnh vực: 1/hạ tầng số, 2/nền tảng, giải pháp số và 3/dịch vụ số. Vinh dự được Bộ TT&TT phê duyệt là doanh nghiệp nòng cốt triển khai phát triển 15 nền tảng số quốc gia, MobiFone xác định đây là sứ mệnh của doanh nghiệp với đất nước, đồng thời cũng là cơ hội lớn để phát triển. Tập thể lãnh đạo và CBCNV MobiFone quyết tâm đổi mới mình và cam kết đồng hành chặt chẽ cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Những nỗ lực triển khai chuyển đổi số của MobiFone đã được ghi nhận với những giải thưởng, danh hiệu của nhiều tổ chức uy tín. Chỉ tính riêng năm 2021 vừa qua, MobiFone đã đón nhận hơn 20 giải thưởng trong lĩnh vực CNTT, trong đó có nhiều giải thưởng danh giá như Top 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT Việt Nam, Top 10 giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam”, Giải Sao Khuê, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trải nghiệm ứng dụng Du lịch thông minh của MobiFone với sự giới thiệu của Ông Vĩnh Tuấn Bảo – Phó Tổng giám đốc MobiFone tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Công nghệ số Việt Nam 2021.

Ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng giám đốc MobiFone chia sẻ: “Triết lý của MobiFone là chuyển đổi số cần bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ nhất, thực hiện từng bước nhỏ để đi đến mục tiêu xa theo tầm nhìn và sứ mệnh. MobiFone đã không ngừng đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ, đẩy mạnh định hướng “Make in MobiFone”, tạo ra các sản phẩm mới giúp thay đổi, nâng cao năng suất trong nội bộ, đồng thời cung cấp hạ tầng, giải pháp và dịch vụ số cho các khách hàng, đối tác trong hệ sinh thái MobiFone. MobiFone tin tưởng những nền tảng, giải pháp và dịch vụ số của MobiFone sẽ đóng góp hiệu quả vào thành công to lớn của chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số của Bộ TT&TT cũng như công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.”

Phương Dung