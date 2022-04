Money Forward Việt Nam khai trương văn phòng “đẹp như mơ” tại Hà Nội

Ngày 16/4, Công ty Money Forward Việt Nam chính thức khai trương chi nhánh tại thành phố Hà Nội với thiết kế hiện đại, đầy sáng tạo.

Khát vọng mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam

Công ty TNHH Money Forward Việt Nam là chi nhánh của Money Forward - tập đoàn công nghệ tài chính lớn của Nhật Bản, chiếm thị phần đứng đầu trong lĩnh vực phát triển ứng dụng quản lý tài chính cá nhân phổ biến nhất tại Nhật. Công ty có nhiệm vụ hỗ trợ và nâng cấp những sản phẩm đang lưu hành tại Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm, dịch vụ phát triển tại thị trường Châu Á. Money Forward còn là nhà đầu tư cho một số start-up ở châu Á như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam,

Văn phòng tại TP.HCM là chi nhánh đầu tiên được thành lập năm 2018. Với đội ngũ nhân lực IT Việt Nam dồi dào, chất lượng, đơn vị này mong muốn có thể đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty mẹ tại Nhật Bản.

Chi nhánh Hà Nội có cùng mục tiêu như văn phòng TP.HCM - “Trở thành Công ty phát triển các phần mềm Fintech x SaaS số 1 tại Châu Á”, với khát vọng vươn lên thành “cánh tay" đắc lực của cả tập đoàn Money Forward.

Tham dự lễ khai trương có ông Takayuki Tsuzuki - CEO công ty TNHH Money Forward Việt Nam, ông Takenaka Kazumasa - Giám đốc chi nhánh công ty TNHH Money Forward Việt Nam tại thành phố Hà Nội, đại diện các công ty đối tác của Money Forward Việt Nam cùng toàn bộ nhân sự của chi nhánh.

Chia sẻ lý do tại sao chọn Việt Nam là nơi mở rộng quy mô đầu tư cả về lượng và chất, ông Takenaka Kazumasa cho biết: “Trước tiên bởi số lượng nhân tài về CNTT tại Việt Nam khá lớn, họ rất cởi mở, nhiệt tình, ham học hỏi. Đó cũng là lý do giúp cho chúng tôi có thể liên tục phát triển và xây dựng được những hệ thống phức tạp. Điều thứ hai nằm ở sự tương đồng về văn hóa, chúng tôi tìm thấy ở người Việt Nam nhiều nét tính cách tương đồng hơn so với một số khu vực khác. Và hơn nữa, trụ sở Money Forward Nhật Bản hiện có khá nhiều thành viên đến từ Việt Nam”.

Xứng đáng là nơi làm việc lý tưởng

Tọa lạc tại tòa nhà TNR Tower - số 54A Nguyễn Chí Thanh - là tổ hợp thương mại, văn phòng hạng A với hơn 50.000 m2 sàn tiêu chuẩn, thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp, chi nhánh tại Hà Nội của Money Forward Việt Nam xứng đáng trở thành nơi làm việc lý tưởng.

Theo ông Takenaka Kazumasa, Money Forward quyết định “cập bến” tại Hà Nội vì đây là một trong những thị trường CNTT lớn nhất Việt Nam. Thêm một điểm đặc sắc nữa là hầu hết các thành viên Việt Nam tại Money Forward Nhật Bản đều đến từ Hà Nội. Có thể họ muốn quay lại quê nhà trong tương lai và đây chính là cơ hội để nguồn nhân lực quý giá này tiếp tục đồng hành cùng Money Forward ngay cả khi trở về Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn trở thành lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Money Forward và cung cấp nhiều giá trị hơn nữa đến cho người dùng. Cá nhân tôi hi vọng có thể xây dựng Money Forward Vietnam tại Hà Nội trở thành chi nhánh công nghệ hàng đầu của Tập đoàn, có khả năng cung cấp các giải pháp cho bất kỳ hệ thống phức tạp nào. Đồng thời, chúng tôi muốn nhân rộng nét văn hóa trong đội ngũ ở Hà Nội đến các đội nhóm của Money Forward trên khắp thế giới”, ông Takenaka Kazumasa nói.

Văn phòng tại Hà Nội của Money Forward Việt Nam sở hữu phong cách thiết kế đồng nhất với các cơ sở bên Nhật, không gian mở, ngập tràn ánh sáng, màu sắc tươi trẻ. Hơn nữa, do được trang bị từ Macbook Pro, phòng họp tân tiến đến ghế công thái học giúp các kỹ sư IT có thể ngồi làm việc trong trạng thái thoải mái nhất, tập trung vào sự sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, công ty cũng lắp đặt máy pha cà phê espresso và bàn chơi bida để các thành viên có thể thư giãn, tái tạo sức lao động.

Văn phòng có cả bàn chơi bida để các thành viên thư giãn, tái tạo sức lao động.

Trong một nơi làm việc đã được loại bỏ hoàn toàn những rào cản vật lý như vách ngăn cách, tinh thần “Let's make it - Cùng kiến tạo một điều gì đó” có thể được lan truyền và thẩm thấu giữa các thành viên tại bất kỳ khu vực nào, ở không gian nào. Môi trường làm việc của Money Forward Việt Nam là nơi lý tưởng để các kỹ sư IT đóng góp ý kiến, chia sẻ kiến thức, phát huy tối đa thế mạnh của bản thân và hoàn thiện những kỹ năng từ cơ bản nhất dưới sự giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia cao cấp.

Bà Matilda - Vice President of Culture tập đoàn Money Forward, chia sẻ thông điệp ngay từ thiết kế văn phòng: “Dù bạn là thành viên của chi nhánh nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn là một đội, là One Team”.

Trong tương lai, công ty Money Forward Việt Nam không chỉ phát triển các dịch vụ cho Nhật Bản mà cả thị trường Việt Nam, đưa các dịch vụ “lan tỏa ra thế giới” và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Money Forward được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, thị trường Mothers vào tháng 9/2017 (thường dành cho các công ty khởi nghiệp); năm 2021 được chuyển sang thị trường Bảng 1 (First Section, dành cho các công ty vừa và nhỏ). Money Forward triển khai dịch vụ hỗ trợ và cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (phần mềm kế toán, đám mây, phân tích hoạt động kinh doanh, điện tử hóa chứng từ, nhận ủy thác nghiệp vụ thanh toán…).



Công ty TNHH Money Forward Việt Nam có nhiệm vụ phát triển, hỗ trợ và nâng cấp những sản phẩm đang lưu hành tại Nhật Bản cùng “Mission - Money Forward. Move your life forward” với công ty mẹ.

Phương Dung