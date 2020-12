Mr Cờ-Lau: List các câu hỏi phỏng vấn Cloud giúp anh em vượt qua niên kỷ Covid

Cloud Computing đang ngày càng phổ biến, rất nhiều công ty hiện nay có xu hướng áp dụng Cloud vào hệ thống. Do đó, cơ hội nghề nghiệp cho ngành Cloud đang mở rộng.

Tận dụng cơ hội này, hãy trau dồi kiến thức vượt qua cuộc phỏng vấn để có được công việc mình mong muốn.

Kỷ nguyên Covid đang gây những tác động không nhỏ đến chúng ta hiện nay. Mùa covid không phải là mùa ăn chơi mà là mùa luyện não để tăng giá trị của bản thân. Và dưới đây là những câu hỏi phỏng vấn về Cloud để các anh em tham khảo.

Phần 1: Các câu hỏi phỏng vấn cơ bản

1. Điện toán đám mây là gì? 3 lớp cơ bản nhất của điện toán đám mây là gì?

Trả lời:

● Điện toán đám mây (Cloud computing) là các tài nguyên hệ thống máy tính có sẵn, có khả năng lưu trữ dữ liệu và sức mạnh tính toán mà không cần sự quản lý chủ động trực tiếp của người dùng.

● 3 lớp cơ bản của điện toán đám mây:

○ IaaS (Infrastructure as a Service)

○ PaaS (Platform as a Service)

○ SaaS (Software as a Service)

2. Lợi ích cơ bản của điện toán đám mây là gì?

Trả lời:

● Tăng năng suất.

● Tiết kiệm chi phí thời gian.

● Sao lưu và lưu trữ dữ liệu.

● Sở hữu năng lực server mạnh.

3. Loại dịch vụ nào sau khi thuê người dùng phải xây dựng thêm nhiều thành phần nhất?

Trả lời: IaaS

4. Cloud Server là gì?

Trả lời: Cloud server là một máy chủ ảo chạy trong môi trường điện toán đám mây.

5. Kubernetes là gì?

Trả lời: Kubernetes là mã nguồn mở của Google cho phép triển khai ứng dụng dưới dạng container, thuận lợi cho việc cấu hình, mở rộng và tự động hóa triển khai ứng dụng.

Phần 2: Các câu hỏi phỏng vấn mức độ trung bình

1. So sánh Cloud và On-premise.

Trả lời:

2. Có bao nhiêu mô hình dịch vụ Cloud Computing?

Trả lời: Có 4 mô hình dịch vụ Cloud Computing:

● Public Cloud: Cloud công cộng: dùng chung tài nguyên

● Private Cloud: Cloud riêng: thường dùng cho một doanh nghiệp, có mức độ bảo mật cao, không chia sẻ tài nguyên.

● Hybrid Cloud: Lai giữa Private Cloud và Public Cloud.

● Community Cloud: Cloud cộng đồng: do các công ty xây dựng, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng.

3. Kể tên một số cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây mã nguồn mở.

Trả lời:

● MongoDB

● CouchDB

● LucidDB

4. Phân biệt Kubernetes và Docker?

Trả lời: Docker quản lý vòng đời của các container. Nhưng vì các container riêng lẻ cần giao tiếp với nhau nên Kubernetes được sử dụng. Tức là Docker xây dựng các container và các container này giao tiếp với nhau thông qua Kubernetes. Do đó, các container chạy trên nhiều máy chủ có thể được liên kết và sắp xếp bằng cách sử dụng Kubernetes.

5. Làm thế nào để bảo mật dữ liệu trên cloud trong khi truyền dữ liệu?

Trả lời: Trong quá trình truyền dữ liệu, cloud cung cấp các khóa bảo mật đảm bảo dữ liệu truyền đi an toàn. Bên cạnh đó, có thể truyền toàn bộ dữ liệu hoặc chia nhỏ dữ liệu thành nhiều phần, có khóa bảo mật mỗi phần và truyền riêng lẻ, độc lập.

Phần 3: Các câu hỏi phỏng vấn mức độ khó

1. Tại sao API được sử dụng trong các dịch vụ đám mây?

Trả lời: API được sử dụng trong các dịch vụ đám mây vì:

● Cung cấp một cách tiếp cận mà không phải viết chương trình chinh thức.

● Giúp giao tiếp với một hoặc nhiều ứng dụng.

● Tạo ra các ứng dụng và liên kết các dịch vụ đám mây với các hệ thống khác.

2. Giải thích cách CDN tăng tốc độ website?

Trả lời: Có 3 cách giúp CDN tăng tốc tải trang:

● Lưu trữ, phân tán các nội dung: ảnh, văn bản, file media.

● Tiết kiệm băng thông của server gốc bằng cách truyền nội dung qua nhiều điểm khác nhau gần với người sử dụng.

● Xử lý lượng traffic tăng đột biến trong các ngày đặc biệt hoặc các vấn đề khẩn cấp mà không làm gián đoạn dịch vụ.

3. Giải thích cách scale theo chiều dọc một Amazon Instance.

Trả lời: Để scale theo chiều dọc một Amazon Instance cần:

● Tạo một instance mới lớn hơn.

● Tạm dừng instance mới tạo và tách root EBS volume ra khỏi máy chủ và loại bỏ.

● Dừng phiên bản đang chạy và tách root volume đã kết nối.

● Gắn device id, root volume vào server mới và restart nó.

4. Thời gian khởi động một AMI mười phút có bình thường hay không?

Trả lời: Khởi động một AMI 10 phút là không bình thường. AMI khởi động thường chỉ mất khoảng 5 phút, 10 phút là quá nhiều.

5. Tấn công DDoS là gì? Dịch vụ nào có thể hạn chế chúng và hạn chế như thế nào?

Trả lời:

● Tấn công DDoS là cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Cuộc tấn công nhằm vào các website, tài khoản email... làm tăng đột biến traffic, gây khó khăn cho việc truy cập web, email... Cuộc tấn công được thực hiện từ hàng trăm, hàng ngàn máy tính khác nhau trên nhiều khu vực.

● Có thể sử dụng CDN để hạn chế các cuộc tấn công DDoS.

BizFly Cloud - Nhà cung cấp đa dịch vụ đám mây với chi phí tối ưu nhất - được vận hành bởi VCCorp - Công ty tiên phong trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ tại Việt Nam.

Nhà cung cấp sở hữu hệ giải pháp đám mây đa dạng hơn 20 sản phẩm: Cloud Server, CDN, Load Balancer, Simple Storage, Anti-DDoS, Livestream…

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Cloud do BizFly Cloud cung cấp: https://bizflycloud.vn/

Hotline hỗ trợ: 024 7302 8888/028 7302 8888

BizFly Cloud - Nâng cấp hạ tầng - Nâng tầm doanh nghiệp

PV