Multi Cloud và những bước đầu tư “nội lực” của nhà cung cấp Việt

Bắt nhịp xu hướng Multi Cloud với thế giới, doanh nghiệp Việt cần những chiến lược chuyển đổi tối ưu nhất từ các nhà cung cấp dịch vụ. Trong bối cảnh đó, CMC Telecom đã có nhiều động thái nâng cao “nội lực” đồng hành với doanh nghiệp “lên mây”.

Theo Gartner, đến năm 2022, 75% doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây sẽ áp dụng chiến lược “đa đám mây” - Multi-Cloud (tăng từ 49% vào năm 2017). Điều này cho thấy, Multi-Cloud đã không chỉ là xu hướng mà còn là thực tiễn đang diễn ra trên thế giới bao gồm cả Việt Nam.

Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc sáng tạo của CMC Telecom cho hay: “Là Advanced Tier Services Partner của AWS, Premier Partner của Google Cloud và Gold Partner của Microsoft, chúng tôi ghi nhận nhu cầu về Cloud rất lớn của các doanh nghiệp.”

Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc sáng tạo của CMC Telecom chia sẻ

Trong báo cáo bảo mật đám mây của Fortinet, các rào cản chính gây khó khăn cho doanh nghiệp khi sử dụng Multi Cloud là việc thiếu nhân lực có chuyên môn (39%), thiếu kỹ năng bảo mật (57%) và thiết lập sai cấu hình (67%)... Bên cạnh đó, 78% chuyên gia an ninh mạng được khảo sát đánh giá cao các tổ chức sử dụng một nền tảng có khả năng quản trị đa đám mây. Với những hiểu biết chuyên sâu về Cloud các hãng, lắng nghe những khó khăn và thấu hiểu “nỗi đau”của doanh nghiệp, CMC Telecom đang có những bước đầu tư mạnh mẽ từ nền tảng quản trị “One For All”, hạ tầng kết nối hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế đến đội ngũ nhân lực được chuyên môn hóa.

CMC Multi-Cloud Platform – Nền tảng “One For All”

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng, CMC Telecom đã xây dựng CMC Multi Cloud - nền tảng mở giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ cloud từ các “ông lớn” công nghệ trên thế giới với một trang quản trị duy nhất.

CMC Multi-Cloud Platform cho phép quản lý nhiều “đám mây” trên duy nhất 1 trang quản trị

Các doanh nghiệp có thể sử dụng Portal CMC Cloud trực tiếp khởi tạo dịch vụ Cloud Server và quản trị các “đám mây” này trên hạ tầng tài nguyên của các “ông lớn” Cloud trên thế giới hoặc Private Cloud đặt tại Data Center của khách hàng. Như vậy, thay vì dùng từng dịch vụ riêng biệt với nhiều phần mềm quản trị, khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí, nguồn lực và thời gian khi dùng trên một nền tảng “One For All” như CMC Multi-Cloud với khả năng mở rộng hệ thống một cách chủ động, nhanh chóng tại mọi thời điểm với phương pháp thanh toán “Pay as you go” linh hoạt.

Mở rộng hạ tầng kết nối quốc tế

Đầu tháng 8 vừa qua, Data Center (DC) Tân Thuận - trung tâm dữ liệu do CMC Telecom “mạnh tay” đầu tư xây dựng đã chính thức được khai trương. DC Tân Thuận nằm trong tổ hợp Văn phòng Trung tâm Dữ liệu “CMC Creative Space” của tập đoàn CMC có diện tích 13.133 m2 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. DC Tân Thuận của CMC Telecom được đặt tại block chính giữa, có diện tích sàn sử dụng 10.000 m².

Đây là Data Center được B-Barcelona Singapore thiết kế công suất cao lên tới 20kw/rack, tuân thủ theo các tiêu chuẩn khắt khe cho một DC hiện đại như TVRA, PCI DSS, ISO 27001:2013/ ISO 9001:2015… Bên cạnh đó, DC Tân Thuận còn sở hữu cùng lúc 2 chứng chỉ về thiết kế và xây dựng của Uptime Institute về DC: Tier Certification Design Documents và Tier Certification Constructed Facility với 115 bài kiểm tra vận hành thực tế, trong đó có 3 bài test đặc biệt để đánh giá làm tiền đề cho chứng chỉ Tier IV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ khai trương CMC Data Center Tân Thuận ngày 15/08/2022

Với hệ sinh thái 3 DC trên cả nước, CMC Telecom có thể cung cấp kết nối trực tiếp đến DC của các nhà cung cấp cloud lớn trên thế giới như: AWS thông qua kết nối Direct Connect, Google Cloud thông qua kết nối Interconnect và Microsoft Azure thông qua kết nối ExpressRoute với băng thông lên đến 10Gbps.

Chuyên gia “cốt cán” là ‘đòn bẩy”

Xác định việc phát triển nguồn lực con người là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện chiến lược Multi Cloud, CMC Telecom đã liên tục bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao với đội ngũ vận hành hệ thống Cloud gồm 600 nhân sự, phân tầng chặt chẽ, chuyên biệt: Cloud Team, Network Team, Security Team,... 100% kỹ thuật, kiến trúc sư giải pháp của Cloud Team có các chứng chỉ được cấp bởi các hãng như AWS, Google hay Microsoft.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giúp CMC Telecom liên tiếp được AWS công nhận năng lực cung cấp giải pháp AWS hàng đầu với các năng lực cốt lõi (Core Competencies) như Direct Connect Partner, Well-Architected Partner, Immersion Day Partner, Solution Provider… và trở thành Advanced Tier Service Partner của AWS. Bên cạnh đó, CMC Telecom cũng đã nâng hạng đối tác với Google Cloud từ Sell Partner lên Service Partner trong thời gian kỷ lục, trước thời hạn 3 tháng và trở thành Premier Partner đầu tiên của Google tại Việt Nam chỉ ngay sau đó 4 tháng.

Ông Lưu Danh Anh Vũ – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Giải pháp của CMC Telecom chia sẻ về phương châm “Working Backwards”

“CMC Telecom giúp khách hàng của mình với những chương trình đánh giá định kỳ, hướng dẫn và đồng hành, hỗ trợ nâng cao năng lực của chính đội ngũ công nghệ và quản lý của họ nhờ những chuyên gia và kỹ sư về Cloud được đầu tư và mài dũa thường xuyên của chúng tôi. Qua đó giúp khách hàng không chỉ tối ưu chi phí, có sự kiểm soát về vận hành và gia tăng độ bảo mật một cách liên tục. Đây là những hoạt động cụ thể hoá việc cam kết hỗ trợ dài hạn từ phía CMC Telecom với khách hàng.” - ông Vũ cho biết thêm.

