Mỹ điều chỉnh thị thực H-1B, nhiều hãng công nghệ bị ảnh hưởng

Chính phủ Mỹ vừa công bố một số thay đổi lớn đối với chương trình thị thực H-1B, mà nhiều hãng công nghệ sử dụng để tuyển lao động tay nghề cao từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Chương trình thị thực H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh cho lao động nước ngoài làm công việc chuyên môn đến Mỹ để làm việc. Theo quy định mới của chính phủ Mỹ, mức lương tối thiểu tăng lên, định nghĩa “công việc chuyên môn” cũng thu hẹp. Thời hạn thị thực đối với một số nhân viên hợp đồng được rút ngắn từ 3 năm xuống 1 năm.

Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ và Bộ Lao động Mỹ, quy định nhằm bảo đảm việc tuyển dụng lao động H-1B không “làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế do Covid-19 gây ra”. Bộ ước tính có khoảng 1/3 đơn xin cấp thị thực H-1B sẽ bị từ chối theo quy định mới.

Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Chad Wolf cho biết, nước Mỹ đã bước vào kỷ nguyên, nơi an ninh kinh tế là một phần không thể tách rời của an ninh nội địa. Do đó, họ phải làm mọi thứ có thể trong khuôn khổ pháp luật để chắc chắn người lao động Mỹ được đặt lên hàng đầu.

Quy định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày thông báo, tức là vào đầu tháng 12. Chắc chắn, nó sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt từ Thung lũng Silicon, do ngành công nghệ Mỹ phụ thuộc nặng nề vào lao động lành nghề nước ngoài.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, trong năm tài khóa 2019, Google nhận quyết định đối với khoảng 10.580 hồ sơ xin cấp thị thực H-1B và các thị thực tương tự, Amazon là 7.705, IBM 7.237, Microsoft 6.041, Facebook 3.212 và Apple 1.708.

Một nhóm nguyên đơn, dẫn đầu là hiệp hội đại diện cho các ông lớn công nghệ như Microsoft và Amazon đã kiện chính quyền Trump sau khi Tổng thống cấm cấp nhiều thị thực lao động mới, bao gồm cả H-1B, theo tuyên bố ký hồi tháng 6. Tuần trước, một tòa án liên bang tại San Francisco đã cấm thi hành lệnh này, do thẩm phán tuyên bố ông Trump vượt quá thẩm quyền khi ban hành lệnh cấm.

TechNet, một trong các hiệp hội thương mại đâm đơn kiện chính quyền Trump, cho rằng thay đổi với chương trình thị thực H-1B hôm nay sẽ “chỉ làm tổn thương các công ty Mỹ phụ thuộc vào lao động lành nghề, những người lấp đầy vị trí quan trọng trong khi chúng ta đang phải nỗ lực phát triển STEM nội địa”. TechNet khẳng định quy định mới chỉ gây tổn hại đến khả năng phục hồi sau dịch Covid-19 của Mỹ trong thời khắc quan trọng và không có tác dụng gì trong việc tăng cường việc làm cho người Mỹ.

Theo luật sư Rebecca Bernhard, quy định mới chưa ảnh hưởng đến người giữ thị thực H-1B hiện tại ngay lập tức, mà đối tượng chịu tác động là bất kỳ ai xin cấp thị thực H-1B vào năm sau hoặc muốn làm mới/gia hạn H-1B.

Du Lam (Theo Nikkei)