Mỹ lần đầu phát triển áo lót chiến thuật cho nữ binh sĩ

Xử phạt nghiêm phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng

Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trích xuất dữ liệu từ hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) để xử phạt nghiêm theo quy định với phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn ETC gây ùn tắc giao thông.