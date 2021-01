Năm 2021, Hàn Quốc tăng đầu tư cho công nghệ gấp 4 lần

Trong tổng mức đầu tư 11,7 tỷ USD cho công nghệ năm 2021, 9,1 tỷ USD sẽ được Hàn Quốc chi để phát triển dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm mảng ô tô tự lái và nhà máy thông minh.

Hàn Quốc vừa công bố sẽ chi 12,7 nghìn tỷ won (11,7 tỷ USD) trong năm 2021 như một phần chương trình thúc đẩy phát triển công nghệ kỹ thuật số, thuộc dự án New Deal tổng thể để phục hồi nền kinh tế nước này sau đại dịch Covid-19.

Năm 2020 vừa qua, Hàn Quốc đã chi 3,5 nghìn tỷ won (3,22 tỷ USD) trong dự án Digital New Deal, bao gồm hỗ trợ phát triển của các nhà máy thông minh. Như vậy, mức đầu tư năm 2021 đã tăng gấp gần 4 lần.

Trong tổng mức đầu tư dự án New Deal năm 2021, chính phủ Hàn Quốc sẽ chi 7,6 nghìn tỷ won (7 tỷ USD). Phần còn lại sẽ được phụ trách bởi chính quyền các địa phương và khu vực tư nhân, theo Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc chia sẻ.

Bộ này cũng cho biết, 9,9 nghìn tỷ won (9,1 tỷ USD) sẽ được chi để phát triển các công nghệ dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm ô tô tự lái và nhà máy thông minh. Bên cạnh đó, khoảng 700 tỷ won (644 triệu USD) sẽ được dành ra cho các dịch vụ ảo, chẳng hạn như giáo dục từ xa hay y tế thông minh.

2,1 nghìn tỷ won (1,93 tỷ USD) sẽ được chi cho việc số hóa các công trình công cộng, bao gồm dự án thiết lập cơ sở hạ tầng đường bộ hỗ trợ xe tự lái, hay cập nhật hệ thống ứng phó thảm họa quốc gia.

Theo Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc chia sẻ, 9,1 tỷ USD sẽ được nước này chi để phát triển dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2021.

New Deal được công bố năm ngoái, dự kiến đầu tư lên tới 160 nghìn tỷ won (147 tỷ USD) cho đến năm 2025. Trong mảng kỹ thuật số, Digital New Deal đặt mục tiêu rót 58,2 nghìn tỷ won (53,5 tỷ USD) vào các công nghệ then chốt, tạo ra khoảng 900.000 việc làm vào năm 2025.

Anh Hào(Theo Yonhap News)