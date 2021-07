Nạn nhân của tài chính 4.0 kể chi tiết quá trình 'lùa gà' - tẩy não - mất tiền, sốc nhất là được khuyên bỏ học đi đọc lệnh

Đây là tiếng nói từ những nạn nhân, người tự nguyện hoặc chẳng may liên quan đến các sàn BO và hệ sinh thái hot girl tài chính 4.0.

Những ngày vừa qua, không khó để nhận thấy những từ khoá liên quan đến hệ sinh thái hot girl tài chính 4.0 đang chiếm 1 phần rất lớn sự chú ý của netizen, nhất là người trẻ. Hiểu nôm na, hot boy - hot girl tài chính là những nam thanh nữ tú sáng đi chụp ảnh sống ảo, trưa khoe kiếm tiền và lợi nhuận trên các sàn BO (Binary Options - Quyền chọn nhị phân), tối về nói đạo lý làm giàu "khum" khó. Nhìn qua cuộc sống của họ chỉ thấy ngập trong mùi tiền dù tiền của ai thì chưa biết.

Tất cả những điều này được tạo ra nhằm một mục đích duy nhất là tìm kiếm người chơi mới trên sàn, nói theo ngôn ngữ mạng là "lùa gà". Ai ngây thơ, mê làm giàu sẽ bị những hình ảnh nhiều tiền vừa kể ở trên hấp dẫn, hăm hở lao vào sàn BO mà không hề biết cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đang đợi ở phía trước.

Diễn biến và kết cục ra sao, xin nhường lại cho các nạn nhân của sàn BO hay còn gọi là cựu "gà", cựu "chuyên gia" kể tiếp:

1 - Mình sốc vì được khuyên... bỏ học khi đi offline team tài chính 4.0

Mình biết cái gọi là "hệ sinh thái" tài chính 4.0 này qua TikTok của L.M.H (leader O. Group, một nhóm tài chính 4.0 hoạt động trên sàn R.S.C). Coi clip của L.M.H thấy chị đó trẻ mà kiếm được tiền cho mẹ rồi mua các thứ nên mình cũng tò mò, muốn làm thử với hi vọng sẽ kiếm thêm được 1 khoản thu nhập nhỏ nhỏ. Và đầu tháng 6 vừa qua, mình bắt đầu gia nhập O. group của L.M.H.

Mình đóng tiền để đi học, 100$ cho 1 tuần. Nhưng không thấy kiến thức tài chính hay trade ở đâu, thay vào đó mất 4 - 5 buổi là học cách "lùa gà", học cách đánh vào tâm lý khiến người khác tin mình. Nào seeding về O. group, nào chỉ đăng ảnh những lệnh ăn được còn những lần "cháy" (thua đến âm tiền) tài khoản thì giấu lẹ,... Khi mình mới vào nhóm, L.M.H đã than là vừa trade trên sàn và mất 1000 hay 2000$ gì đó. Lúc đó chị ấy lấy lý do là không quản lý được cảm xúc (?!).

Phải thừa nhận là khả năng thuyết trình, "tẩy não" của L.M.H và core team (nhóm gồm các thành viên chủ chốt) khá ghê gớm. Lúc đầu mình tin khủng khiếp vì nghe cực kỳ thuyết phục, từ chuyện vĩ mô đến hàng loạt triết lý sống. Đối tượng mà nhóm này nhắm đến là độ tuổi tương đương với mình, khoảng 2k5 - 2k1 vì càng trẻ càng dễ "tẩy não".

Khi mới nộp 100$ thì mình được quan tâm lắm, đấy là thời điểm đang "tẩy não" mọi người nên họ take care từng chút một. Sau đó một thời gian, các leader mặc kệ dù từng nói là dẫn dắt. Họ chỉ gửi lịch Zoom lên group, bảo mọi người tự vào học hoặc đi "xây dựng hệ thống". Nhưng mà "xây dựng hệ thống" cái gì, nói cho oai vậy chứ thực chất là "lùa gà" để ăn % thôi. Giả sử mình tìm được 1 người đóng 100$ thì được 50$ và leader phía trên mình cũng được %. Đó là lý do mà tất cả các chuyên gia, leader đều tập trung "xây dựng hệ thống", tìm F1 bởi tiền trade trên sàn không bền và không nhiều như tiền % này.

Nhưng vẫn chưa hết lợi ích của việc "xây dựng hệ thống" nhé! Nếu mình có F1, F2,... (những người mới do mình câu kéo được), khi các bạn này trade trên sàn thì mình cũng được tiền %. Tài khoản trade của bạn ấy càng cháy to thì mình càng được nhiều "hoa hồng", số tiền đó được chuyển vào tài khoản trên sàn của mình. Lúc đó mình khá tin tưởng và bị "tẩy não" ít nhiều nhưng may mà không bao giờ đăng seeding hay tuyển bất F1 nào, vì mình hiểu rằng sẽ bị mang tiếng nếu mời gọi sai.

Ngoài 100$ bắt buộc phải nạp để được học hành theo giáo án thì về sau mọi người sẽ tự nạp vào tài khoản trên sàn qua 1 chợ ở Tele để trade. Mất tiền trade là quyết định của bản thân nên mình không nói nhưng bỏ ra 100$ để học được 7 buổi thì mình thấy không khác gì lừa đảo. Sau đó mình tự nhận ra đang bị tiền mất tật mang nên dừng lại luôn.

Đến giờ là cả hệ thống đồng loạt cảm ơn "chuyên gia"

Dù quyết định dừng khá sớm nhưng mình cũng kịp tham gia offline của O. group và khá sốc. Bởi khi đến buổi off thì mình được khuyên nên… bỏ học vì "học làm gì cho tốn thời gian, học 4 năm rồi ra trường công việc không ổn định". Hài hước ở chỗ những người có học lại nhận được lời khuyên này từ những người bỏ học. Trong offline họ cũng kể về chuyện bỏ học đại học ra sao, hành trình từ booking và bồi bàn sang làm tài chính 4.0 thế nào,...

Không dừng lại ở đó, L.M.H luôn tìm mọi cách để dìm các ngành nghề khác, kể cả công việc kiếm tiền chân chính để nâng nghề tài chính của chị ấy lên. Những lập luận quen thuộc của của L.M.H gồm:

- Làm nghề khác có thể giàu nhưng mất nhiều thời gian, công sức.

- Các nghề khác trong mùa dịch đều đói hết, không làm ăn gì được, chỉ có ngành tài chính BO này mới sống được.

- Ngồi ở nhà xây dựng hệ thống với gõ lệnh là tiền đầy ra rồi.

...

Có một lần trong group tài chính này mình bảo là nếu kiếm tiền dễ thế thì ai cũng giàu hết liền bị mọi người "hội đồng" với lý lẽ: kiếm tiền dễ nhưng phải biết quản lý vốn với cảm xúc. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê! Đã có dấu hiệu lừa đảo với cờ bạc núp bóng rồi lại còn quản lý cảm xúc.

Tin nhắn của L.M.H và leader khi hàng loạt nhóm tài chính 4.0, trong đó O. group bị bóc phốt

Mình không bất ngờ lắm trước tình trạng hàng loạt sàn BO và các hot girl tài chính bị bóc mẽ. Bởi bản thân mình khi out cũng quyết định nếu đến hết tháng 7 này, không ai lên tiếng thì mình sẽ lên tiếng đầu tiên. Nhưng đúng là kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mình thấy O. group xứng đáng bị thế này, thậm chí còn hơn thế nữa vì những gì họ đã gây ra cho mình cũng như mọi người._ N.Q (Sinh viên) _

2 - Tôi từng là một chuyên gia tài chính tự xưng

Khoảng tháng 4/2021, tôi nghỉ việc cũ nên rảnh và đang tìm việc mới thì được một người anh rủ đi làm. Tôi có hỏi công việc sắp tới là gì hoặc mô tả cụ thể hơn nhưng người đó trả lời khá mập mờ và chung chung. Tuy nhiên vì là người quen lại ngay gần nhà nên tôi khá tin tưởng, không nghi ngờ gì. Bên cạnh đó, người này còn liên tục nói về 1 tương lai tươi sáng, hứa hẹn nhiều tiềm năng nếu tôi chăm chỉ, chịu khó. Thế là tôi bắt đầu đến văn phòng đi làm.

Công ty lúc đó tên T.D còn sàn là I. Thật ra tôi cũng thử tìm hiểu trước nhưng search T.D trên Google lại ra nhiều công ty cùng tên quá nên thôi. Ngay khi vào làm tôi đã được tự nhận là chuyên gia với công việc chính là tìm khách và tuyển F1 (tức là người mới giống mình). Tôi được nhận lương trong 1 tháng đó và nhiều hình thức khen thưởng khác như kéo được một người vào công ty sẽ được 200k.

Lúc mới vào tôi cũng đi học mấy buổi, mọi người rất thân thiện với người mới để tạo thiện cảm. Tôi được học phải tập trung vào xây dựng hình ảnh trên Facebook thành người giàu, lấy niềm tin của khách. Ngoài việc tôi tự ghi chép lại thì còn được phát cả tài liệu để nghiên cứu.

Các "chuyên gia" mới được định hướng và xây dựng hình ảnh trên Facebook

Tài liệu học tập để trở thành một chuyên gia tài chính 4.0 trên sàn I.

Tôi nhận thấy không ổn từ đầu nhưng vì không thích bỏ giữa chừng nên cố làm cho tròn 1 tháng. Trong thời gian đó tôi để ý thấy nhân viên mới thay liên tục, tài khoản của khách hàng lỗ, tài khoản của các chuyên gia tự xưng cũng lỗ. Thậm chí lúc đi PR để câu kéo khách và tìm người mới còn không được để tên công ty vào, coi như bản thân chịu trách nhiệm. Mà càng làm càng thấy các sếp còn nghèo hơn mình, toàn núp sau bóng nhân viên mới thì hy vọng gì ở cái công việc này? Tôi quyết định bỏ.

Thành viên rời đi sẽ được mời ra khỏi tất cả các nhóm

Thật ra tôi không quan tâm lắm khi hàng loạt sàn bị bóc phốt vì các sàn có dấu hiệu lừa đảo như vậy cực nhiều. Hơn nữa các hội nhóm "lùa gà" mới chính là nguyên nhân trực tiếp khiến mọi người mất tiền. Các nhóm đó liên tục đổi tên, liên tục mời chào khách hàng mới và đem những con số lợi nhuận cao ngất ngưởng để đánh vào lòng tham của mọi người.

Từ bản thân thì tôi chẳng có kinh nghiệm nào cả, cứ bị lừa sẽ khôn ra thôi. Giống như tôi trước đây, nhiều người khuyên bảo mà có nghe ai đâu, đến khi vào làm mới thấy rõ sự lồi lõm của nó. Còn bài học thì nhiều lắm nhưng cốt lõi vẫn là đừng bị cái tham lam và lợi nhuận cao làm mờ mắt thôi. _ Mạnh Đức (Hà Nội) _

3 - Mới ăn 3 lệnh còn chưa được 1 triệu mà đùng phát mất hơn 11 triệu

Hồi mình còn là sinh viên năm 2 cũng "dính chưởng" từ 1 sàn BO tên W. khá nổi tiếng. Khi đó còn đi học nên muốn kiếm thêm, thấy 1 bạn trên Facebook đăng bài này kia chắc ăn lại có lời nhiều nên mình inbox xem sao. Người ta tư vấn hợp lý lắm nha, nghe xuôi tai nên mình cũng mon men thử.

Mình gửi cho bạn đó 500$ (khoảng 11,5 triệu) để chơi, không mất thêm phí gì khác nữa. Bạn đó đánh giúp 3 lệnh đầu, ăn cả 3 và được gần 1 triệu, chuyển thẳng vào tài khoản nên mình thấy vui lắm vì mới ngày đầu tiên mà đã gỡ được gần 1/10 vốn rồi. Ai dè qua hôm sau bạn đó thông báo thua, đùng cái mất luôn 500$. Lúc đó mình vẫn nghĩ thua do hên xui với mình không có kiến thức như bạn đó nói. Đến khi được một người anh nói rằng sàn đó có dấu hiệu lừa đảo, chơi không bao giờ thắng thì mình mới biết là bị lừa. Vừa tiếc tiền vừa tức, không đòi lại được tiền nên mình nghỉ ngang, block luôn bạn đó.

Tiểu Thảo từng bị mất 500$ sau khi tham gia sàn W.

Buồn cười là sau này, khi mình được nhiều người biết đến hơn thì lại được 1 số bạn từ các sàn BO tương tự book đăng ảnh PR. Nội dung là đăng ảnh sexy rồi ghi caption "ngày kiếm 20 - 30 triệu thật dễ dàng",... Tất nhiên mình không nhận vì mình đã ghét là ghét mãi và việc PR đó không phù hợp với định hướng công việc lẫn hình ảnh của mình. Mình sexy nhưng đàng hoàng, nếu nhận PR những sàn đó có khác gì đang tiếp tay cho lừa đảo và làm cho hình ảnh của mình rẻ tiền đi đâu cơ chứ!

Sau khi bị mất trên sàn BO, Tiểu Thảo lại được chính những sàn có nội dung tương tự book PR

Ví dụ mà người book PR gửi cho Tiểu Thảo

Xung quanh mình cũng có một vài hot girl tài chính, các bạn nói là tự thân kiếm tiền nhưng mình thấy như vậy rất dại. Những người có chút hiểu biết nhìn vào là biết "ảo" vì với công việc đang làm, các bạn không thể "giàu - sang - chảnh" như thể hiện trên mạng được. Làm vậy chỉ khiến bản thân các bạn trở nên xấu xí, lừa bịp, không đàng hoàng, không lương thiện trong mắt người khác thôi.

Xã hội này đầy người học đại học ra mà còn ất ơ, chơi vơi bị đời vùi dập mà các bạn nghĩ sao vừa học xong lớp 12, vừa mới làm booking bàn nhậu lại trở thành nữ doanh nhân giàu có nói đạo lý liền được? Những hình ảnh khoe ăn tiền trên sàn, khoe chuyển khoản ting ting đều là ảo hết, giàu mà dễ vậy thì ai cũng giàu hết rồi. Nên mình thấy khoe bố mẹ giàu hay bồ giàu cho tiền tiêu còn chính đáng hơn là kiểu nói đạo lý, khoe giàu tự thân của các bạn đó. Nó giả trân, nó mắc cười lắm mấy bạn ơi!

Quay lại chuyện của mình, thật ra nói mình bị lừa cũng không hẳn vì mình tự nguyện dâng tiền cho người ta mà. Người ta show cái lợi nhuận ra trước mắt mình, không nói việc này hợp pháp hay không còn mình thì lơ là, mờ mắt nên không tìm hiểu kỹ những góc khuất như sàn này thế nào, bản chất là gì,... Nói chung là mình thiếu kiến thức, thiếu sự tỉnh táo, thấy người ta khoe ăn tiền này kia nên hưng phấn, muốn được như thế.

Ngược lại, những người này nói hay lắm, nghe như thôi miên vậy. Họ kích thích lòng tham của mình, đưa ra những lợi nhuận cực kì phi lý nhưng mình vẫn tin sái cổ. Thiệt tình giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao lại tin mấy chuyện đó luôn. Mình cảm thấy bản thân khá lí trí mà vẫn bị "lùa" rồi "vặt lông" như vậy thì mấy bạn trẻ, muốn chứng tỏ này kia thì còn dễ bị sập bẫy hơn nữa. Nói chung đây là bài học nhớ đời của mình luôn, coi như rèn giũa cái nết, không dám tham bất cứ gì nữa vì mọi sự ở đời đều từ tham - sân - si mà ra. Cứ tham lam xong còn cái nịt đó quý dzị! _ Tiểu Thảo - gái xinh Instagram _

4 - Và những "nạn nhân" đang "nằm không cũng trúng đạn"

Đó là H.T - một tiểu thương bán giày dép ở chợ Ninh Hiệp (Hà Nội). Một ngày đẹp trời nọ, H.T không khỏi bất ngờ khi thấy bức ảnh mình chụp mặt hàng đang kinh doanh chễm chệ trên trang tin điện tử nhưng caption liên quan đến một cô hot girl tài chính 4.0.

Ảnh bán hàng của H.T bị một hot girl tài chính lấy về sống ảo

Dù bức ảnh đã được chỉnh màu loè loẹt hơn so với ảnh gốc nhưng làm sao mà H.T không nhận ra khi con Mẹc của nhà, hàng hoá của nhà nốt. Hoá ra hot girl ngày làm ra mấy chục triệu, đêm lên mạng nói đạo lý làm giàu nhưng lại phải đi "chôm" ảnh nhà H.T về để đăng "Phây".

Liên lạc với H.T, cô chia sẻ đơn giản rằng cảm thấy khá buồn cười sau khi biết ảnh mình dùng để bán hàng lại bị các hot girl tài chính "chôm".

Đó là Bảo Hân Helia - gái đẹp Instagram với 653k lượt theo dõi. Cũng vào một ngày nọ, ảnh bikini của Bảo Hân đột ngột xuất hiện trong R.S.C Beauty Group - một group vệ tinh được xây dựng theo sàn BO cùng tên. Ảnh của cô nàng bị ai đó "bế" vào group này cùng caption thả thính, đính kèm hashtag tên sàn như một hot girl tài chính thực thụ.

Thế nhưng phải nhấn mạnh rằng người đăng ảnh không phải Bảo Hân, đơn giản là cô nàng bị "chôm" ảnh để câu tương tác. Thậm chí gái xinh này còn hoàn toàn không biết đến hot girl tài chính cho đến khi được thông báo về sự việc.

Bảo Hân bất ngờ trở thành hot girl tài chính pha ke

5 - Tạm kết

Tất cả những nhân vật, câu chuyện nói trên chỉ là những mảnh rất nhỏ trong "hệ sinh thái" tài chính 4.0 này. Có người bị mất tiền, có người kịp thời rút ra khỏi sàn, có người chẳng hiểu mô tê gì cũng bị chỉ mặt đặt tên,... nhưng đều có điểm chung là không hề được lợi mà chỉ thấy tốn tiền, mất thời gian và ảnh hưởng hình ảnh khi dính líu đến sàn BO.

Vì vậy dù có ở đâu đi chăng nữa, trên mạng hay ngoài đời thì chúng ta cũng phải thật tỉnh táo, liên quan đến tiền nong là phải làm cho tới công chuyện rồi mới quyết định. Hơn hết thảy, đừng bị những hình ảnh màu mè, những lời đường mật từ các hot boy - hot girl tài chính và những lợi nhuận ảo át đi lý trí nhé!

(Theo Pháp luật và bạn đọc)