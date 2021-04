Nền tảng eMeeting mang khát vọng vượt cái bóng của các ông lớn công nghệ thế giới

Nhận định nền tảng họp trực tuyến eMeeting của AIC và Bkav là sản phẩm mang nhiều khát vọng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, đó là khát vọng làm chủ công nghệ và vượt qua cái bóng của những ông lớn công nghệ trên thế giới.

Nền tảng họp trực tuyến Make in Việt Nam cho chuyển đổi số

Ngày 16/4, nền tảng họp trực tuyến eMeeting, sản phẩm hợp tác giữa AIC và Bkav, được chính thức giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam” do Bộ TT&TT tổ chức.

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam với triết lý “tất cả trong một”, nền tảng eMeeting có đầy đủ các tính năng cần thiết của cuộc họp như đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biểu quyết…

Tính năng thay đổi nền màn hình sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để xử lý hình ảnh, cho phép người họp có thể tham gia cuộc họp với đối tác quốc tế trên nền những hình ảnh đậm nét Việt Nam ở phía sau như vịnh Hạ Long, Quốc Tử Giám, chợ Bến Thành, cố đô Huế…

Phó Chủ tịch Bkav Vũ Ngọc Sơn giới thiệu về nền tảng eMeeting (Ảnh: M.Quyết)

Tạo thuận tiện cho người dùng, eMeeting được thiết kế để người dùng có thể tham gia cuộc họp với chỉ 1 chạm trên thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng hay trên máy tính để bàn, máy tính xách tay.

Chế độ hội nghị của eMeeting hoàn toàn thực hiện bằng phần mềm, có thể dễ dàng thao tác, điều khiển bằng một máy tính cấu hình bình thường. Theo đó, người điều hành cuộc họp có thể bố trí vị trí hiển thị màn hình của các điểm cầu theo kịch bản tùy biến, hiển thị luân phiên các điểm cầu theo thời gian định trước hay chạy chữ chân trang màn hình cuộc họp...

Đặc biệt, thuật toán nén dữ liệu tối ưu của eMeeting cho phép tiết kiệm băng thông, truyền âm thanh, hình ảnh tốt ngay cả trong điều kiện mạng yếu, đặc biệt có thể hỗ trợ cuộc họp lên tới 200 điểm cầu.

9 lớp bảo mật của nền tảng họp trực tuyến eMeeting.

Cùng với đó, theo chia sẻ của Phó Chủ tịch Bkav Vũ Ngọc Sơn, với lợi thế là công ty an ninh mạng, eMeeting được thiết kế với hệ thống bảo vệ lên tới 9 lớp bảo mật. “Với hệ thống bảo mật này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng, không phải lo ngại các vấn đề mất an ninh khi họp trực tuyến như bị lộ nội dung cuộc họp hay có người lạ xâm nhập phòng họp như một số giải pháp nước ngoài đã gặp phải”, ông Sơn chia sẻ.

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hãy tự tạo những giấc mơ lớn

Theo đơn vị phát triển, eMeeting đã được triển khai và giải quyết nhiều bài toán “khó” của xã hội, nhất là trong các thời điểm giãn cách xã hội tại Việt Nam để ứng phó với Covid-19. Giải pháp đã triển khai cho học trực tuyến tại 14 trường của Quảng Ninh, Bắc Ninh, Yên Bái, Ninh Bình, TP.HCM, với hàng chục nghìn tài khoản học sinh và giáo viên, hỗ trợ hàng triệu lượt học trực tuyến.

eMeeting cũng được sử dụng để các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người dân các vấn đề về Covid-19, giúp phòng chống dịch bệnh. Tại Huế, eMeeting cũng được sử dụng để thiết lập các điểm cầu truyền hình kết nối 24/24 trong công tác phòng chống dịch bệnh của Ủy ban thành phố, cũng như thiết lập các phòng khám ảo hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa cho người dân trong đợt dịch.

Việt Nam là 1 trong 21 nghị viện đầu tiên trên thế giới họp trực tuyến.

Tại kỳ họp trực tuyến đầu tiên trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, eMeeting đã được các đại biểu Quốc hội dùng để họp từ xa. Đại biểu thậm chí có thể họp thông qua iPad tại phòng làm việc của mình ở địa phương, với chất lượng âm thanh hình ảnh đủ tiêu chuẩn, không cần phải đến các phòng họp trang bị thiết bị chuyên dụng đắt tiền.

Với eMeeting, những bài toán khó về học trực tuyến, họp trực tuyến, khám chữa bệnh trực tuyến đã có lời giải bởi chính các kỹ sư Việt Nam, được Make in Việt Nam. Đội ngũ phát triển eMeeting cho biết, họ đã sẵn sàng để giải các bài toán khó hơn, thậm chí là các phương thức làm việc trực tuyến mới dựa trên chính nền tảng công nghệ này.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết: Khát vọng là một điều kiện để Bộ TT&TT cùng với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ đồng hành cùng nhau để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia (Ảnh: M.Quyết)

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá, eMeeting của AIC và Bkav là một sản phẩm mang nhiều khát vọng. Đó là khát vọng làm chủ công nghệ, và vượt qua cái bóng của những ông lớn công nghệ trên thế giới.

Đã có nhiều quan ngại trước sự thất thế trên sân nhà của các giải pháp họp trực tuyến Make in Việt Nam so với những Zoom, Microsoft Team…Nhưng điều đó không sao! “Việc eMeeting được giới thiệu hôm nay là lời khẳng định mạnh mẽ rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không bỏ cuộc, dám đón nhận các thử thách để khát vọng Make in Viet Nam thành hiện thực trong tương lai không xa”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ, sự đồng cảm là một điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tìm và giải quyết được nỗi đau cho xã hội. Một điều kiện nữa mà Bộ TT&TT cùng với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ đồng hành cùng nhau để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia chính là “Khát vọng”.

Những mục tiêu lớn, hoài bão lớn luôn bắt nguồn từ khát vọng! Ước mơ đổi đời của một cá nhân có thể sẽ cần khát vọng của 1 gia đình. Mục tiêu lớn thay đổi vận mệnh cả một đất nước sẽ cần khát vọng của cả một dân tộc. Chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, chính là một mục tiêu như thế.

Khát vọng sẽ cần phải qua thử thách để trở thành một khát vọng đủ lớn. Càng có nhiều thử thách thì càng chứng minh khát vọng đó là đúng, vì đó là khát vọng được tạo nên từ nỗi đau thực sự.

Tại sự kiện, Thứ trưởng kêu gọi: “Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ số, hãy tự tạo cho mình những giấc mơ lớn, những suy nghĩ lớn để tự thay đổi tương lai, vận mệnh của mình và của quốc gia. Vì nếu các doanh nghiệp không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê các bạn để xây ước mơ của họ”.

