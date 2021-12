Ông Hà Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc G-Group, các nền tảng Make in Vietnam, ngoài việc hiểu rõ doanh nghiệp, tổ chức trong nước cần gì, còn có lợi thế rõ rệt về khả năng tùy chỉnh để thích ứng với các doanh nghiệp.

Dịch chuyển từ sử dụng nền tảng nước ngoài sang Make in Vietnam

Chia sẻ trong phiên sáng 11/12 của Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ III – năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế”, ông Hà Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc G-Group, Tổng giám đốc Gapo nhấn mạnh: Covid-19 đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

Phó Tổng giám đốc G-Group Hà Trung Kiên.

Đa phần các doanh nghiệp quy mô lớn hiện nay gần như đều đã và đang chuyển đổi số trong quá trình hoạt động và vận hành. Tuy nhiên, đại dịch khiến các doanh nghiệp bắt đầu chú trọng hơn vào việc làm sao để tối ưu được chi phí.

“Thực tế, có sự dịch chuyển từ nền tảng số nước ngoài sang Make in Vietnam. Các nền tảng Make in Vietnam, ngoài việc hiểu rõ doanh nghiệp, tổ chức trong nước cần gì, còn có lợi thế rõ rệt về khả năng tùy chỉnh để thích ứng với các doanh nghiệp. Đồng thời, có đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng và chi phí thấp hơn nhiều so với nền tảng nước ngoài”, ông Hà Trung Kiên nhận xét.

Vị đại diện tập đoàn công nghệ G-Group cũng cho rằng, một trong những vấn đề nhiều doanh nghiệp trăn trở hiện nay là mức độ gắn kết của nhân sự trong tổ chức, đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Theo nghiên cứu của Deloitte, 87% doanh nghiệp gặp vấn đề về sự kém tương tác của nhân sự. Và theo nghiên cứu của Fobes, 71% nhân sự cảm thấy công việc của mình không tác động đến kết quả kinh doanh.

Vì thế, giải quyết được vấn đề tương tác của nhân viên trong tổ chức sẽ tác động tích cực đến tình hình kinh doanh của tổ chức. “Dữ liệu của Gallup cho thấy, kết quả kinh doanh của 1 doanh nghiệp có thể tăng 22% nếu doanh nghiệp đó có tính gắn kết nội bộ cao. Còn theo University of Warwick, hiệu suất làm việc tăng 12% nếu như nhân sự cảm thấy hạnh phúc với công việc họ đang làm”, ông Hà Trung Kiên nêu dẫn chứng.

Đại diện G-Group khẳng định: Văn hóa chính là lời giải cho bài toán làm sao xây dựng 1 tổ chức gắn kết với nhau và có hiệu suất làm việc cao. Hai yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của 1 doanh nghiệp, tạo nên văn hóa doanh nghiệp chính là nhân sự và thông tin. Nếu nhân sự được coi là “xương sống” với doanh nghiệp thì thông tin là “mạch máu” lưu thông. Và nếu “mạch máu” này bị tắc nghẽn thì sẽ khiến doanh nghiệp “co giật” thậm chí là chết vì dòng chảy thông tin không được lưu thông và xử lý kịp thời.

Thách thức trên đã được nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhận thức được, và vì thế họ đang sử dụng các nền tảng trả phí để giải quyết. Song thực tế, hiện đa phần doanh nghiệp đang sử dụng các công cụ giao tiếp phổ biến như Messenger, Zalo, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram cho giao tiếp hàng ngày.

“Điều này dẫn đến là thông tin nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức rất dễ bị rò rỉ ra ngoài và nhân sự bị sao nhãng trong quá trình làm việc bởi những thứ bên ngoài tổ chức, dẫn đến đó, hiệu suất làm việc sẽ bị giảm”, ông Hà Trung Kiên nhận xét.

Mặt khác, không phải doanh nghiệp, tổ chức nào cũng đủ nguồn tài chính để chi trả khoản chi phí sử dụng các nền tảng, công cụ tính phí của nước ngoài. Cụ thể như, chi phí dùng Microsoft Teams là hơn 3 USD/người/tháng, Workplace thì 4 USD/người/tháng với công ty, còn quy mô tập đoàn là 8 USD người/tháng, Slack khoảng hơn 6 USD/người/tháng.

Duy trì thông suốt “mạch máu” thông tin doanh nghiệp bằng nền tảng Việt

Là tập đoàn sở hữu 11 doanh nghiệp, trong quá trình phát triển, G-Group từng gặp vấn đề: mỗi công ty, thậm chí là mỗi phòng ban chọn dùng một nền tảng giao tiếp khác nhau, và khi triển khai công việc thì thông tin qua các tầng, nấc đã có sự sai khác.

Từ thực tế đó, để xây dựng được một tổ chức gắn kết, G-Group đã có hơn 3 năm sử dụng nền tảng nước ngoài Workplace làm nền tảng giao tiếp nội bộ và xây dựng văn hóa của doanh nghiệp mình. “Toàn bộ hoạt động kinh doanh điều hành đều thực hiện trên này và chúng tôi phải trả với mức giá 8 USD/người/tháng. Với quy mô nhân sự gần 5.000 người, một tháng chúng tôi phải chi trả 40.000 USD/ năm. Chi phí đó là quá lớn với 1 doanh nghiệp Việt Nam”, ông Hà Trung Kiên nói.

Xuất phát từ giải quyết vấn đề của doanh nghiệp mình, G-Group đã phát triển và cho ra mắt nền tảng giao tiếp Make in Vietnam GapoWork. Nền tảng này giúp nhân sự trong doanh nghiệp kết nối với nhau dễ dàng, gia tăng hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, thông tin truyền tải tức thì dù bất kì ở đâu.

Sau 4 tháng sử dụng GapoWork, các doanh nghiệp, tổ chức và trường học đã có hơn 260.000 cuộc họp nhóm, hơn 890 triệu phút gọi và 12,5 triệu người tham gia.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng nền tảng GapoWork để giao tiếp và quản lý công việc trong đơn vị.

Có thể kể đến một số trường hợp sử dụng như, với gần 3.000 nhân sự cùng 500 phòng giao dịch trên toàn quốc, đội ngũ của F88 có thể kết nối với nhau mọi lúc mọi nơi, cùng phối hợp nhịp nhàng, giúp tăng hiệu suất công việc. Hơn 1.000 nhân viên tại 120 cửa hàng trên khắp cả nước của Hoa Sen Việt Group, nhà phân phối các thương hiệu quốc tế như adidas, The Face Shop... cũng đã gắn kết hiệu quả nhờ các hoạt động truyền thông nội bộ cũng như lan tỏa được giá trị cốt lõi và ghi dấu ấn về văn hoá doanh nghiệp.

Với sự hỗ trợ của GapoWork, 10.000 y bác sĩ tham gia Mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã thành công trong việc chăm sóc từ xa cho 373.096 bệnh nhân Covid-19, chiếm đến 42% số F0 cả nước. Hay với Edufit, tập đoàn giáo dục có 12 cơ sở, đã vận hành hệ thống nhà trường trên môi trường số hiệu quả, giúp công tác dạy và học đơn giản, nhanh chóng, chất lượng nhờ GapoWork.

Một lần nữa nhấn mạnh quan điểm coi thông tin là mạch máu của doanh nghiệp, đại diện G-Group nêu rõ: “Dòng chảy thông tin trong doanh nghiệp chiếm vai trò rất quan trọng và để đảm bảo dòng thông tin xuyên suốt, mượt mà với doanh nghiệp là một bài toán doanh nghiệp phải giải quyết để đạt được hiệu quả kinh doanh và tối ưu hiệu suất”.

Vân Anh